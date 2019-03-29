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Пермь: новости дня


 

19:29 | 2.04.2019

Дмитрий Медведев: Нытве присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития

2 апреля в Перми состоялась рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Дмитрий Медведев заявил, что городу Нытве присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Я подписал распоряжение Правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Нытва, – сказал Дмитрий Медведев. – Теперь там можно будет вести разные виды деятельности с теми льготами, которые возможны на территории ТОСЭР. Надеюсь, что там будут организованы новые производства и ситуация улучшится».

Глава Прикамья поблагодарил председателя Правительства и отметил, что на примере Чусового краевые власти видят эффект от полученного статуса. «Мы видим, что этот механизм работает. В Нытве, как и в Чусовом, градообразующее предприятие – металлургический завод, и у нас есть определенные проработки, заделы на территории Нытвы».

Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в конце 2017 года и находилась на рассмотрении в Минэкономразвития России. Глава Прикамья вел переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение долгожданного статуса.

Инициаторы инвестиционных проектов в ТОСЭР имеют право получить значительные налоговые льготы. До этого дня в Прикамье статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен только городу Чусовому.

С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края http://minter.permkrai.ru/toser/territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-chusovoy/.

© «Вечерние Ведомости»

 


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