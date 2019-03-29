В Перми начался прием заявок для участия в программе летней занятости для подростков

19:12 | 2.04.2019

Каждое лето в Перми реализуется программа летней занятости для молодежи. Это отличная возможность приобрести первый трудовой опыт, новые знакомства, а также получить финансовое вознаграждение за свою работу.



Набор проходит по шести направлениям – «Аниматор», «Танцевальный флешмоб», «Зеленый десант», «Книга – лучший друг», «Молодежные медиа», «Российский союз молодежи». Один отряд будет состоять из 10-12 человек. Ребята будут заняты благоустройством и озеленением города, организацией культурно-массовых мероприятий, социальной работой, журналистским делом и другими общественно полезными делами.



К сотрудничеству приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Одна смена длится 10 дней (30 часов). Участников организаторы обеспечат фирменной футболкой и питанием. Финансовое вознаграждение каждому трудившемуся молодому человеку составит 1600 рублей.



Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку и подготовить пакет документов. Принести готовый пакет документов необходимо во Дворец молодежи (улица Петропавловская, 185) в кабинеты №300, №301б. Время приема – будние дни с 10:00 до 17:00.



Подробную информацию о сменах, заявку на участие можно найти в памятке по программе летней занятости на сайте Дворца молодежи.



Контактная информация по телефонам 237-12-82, 246-51-44 (приемная).



Отметим, что ежегодно в программе принимает участие свыше 5 тысяч молодых людей со всего города.