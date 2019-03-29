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Пермь: новости дня


 

18:48 | 2.04.2019

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю подписал с профсоюзами региона соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав трудящихся

29 марта в региональной приемной президента РФ состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым и председателем Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Сергеем Булдашовым.

Подписание прошло в рамках поручения полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, принятого по итогам рабочей встречи полпреда с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и руководителями профсоюзных организаций регионов ПФО 19 февраля текущего года.

Напомним, что в ходе февральской встречи Игорь Комаров призвал профсоюзных лидеров более эффективно строить взаимодействие с работниками бюджетных учреждений.

«Нужно не только следить за ситуацией в трудовых коллективах, но также принимать непосредственное участие в урегулировании социально-экономических противоречий и конфликтов между работодателями и работниками, разбираться с каждой конкретной проблемой, разговаривать с людьми, вести прямой диалог», - подчеркнул Игорь Комаров.

Перед тем, как скрепить соглашение подписью, Сергей Половников напомнил, что одна из главных задач, поставленных перед федеральным Правительством и регионами – исполнение «майского» Указа президента России Владимира Путина №204 о стратегических задачах развития страны в период до 2024 года. И здесь взаимодействие с профсоюзными организациями очень важно, ведь эта организация всегда отстаивала интересы человека труда, право на отдых и санаторно-курортное лечение, «белые» зарплаты, обеспечение качественного медицинского обслуживания и соблюдение работодателями коллективного договора.

Стороны подписания выразили уверенность, что объединение усилий в работе будет способствовать решению задач по регулированию социально-экономических отношений для реального улучшения жизни людей, условий их труда, защиты прав трудящихся, в том числе работников бюджетной сферы.

В рамках соглашения планируется также проведение совместных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае.

Следует отметить, что при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края создана межведомственная комиссия по предотвращению социальной напряженности, в состав которой входит Сергей Половников, что дает возможность выносить на рассмотрение комиссии вопросы по обращениям, поступающим в краевую приемную президента России и в аппарат главного федерального инспектора.

«Убежден, что подписание данного соглашения станет еще одним важным шагом в укреплении конструктивного сотрудничества при выполнении государственных задач на благо трудящихся Пермского края», - подчеркнул главный федеральный инспектор.

© «Вечерние Ведомости»

 


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