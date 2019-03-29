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Пермь: новости дня


 

16:45 | 2.04.2019

Жителя Прикамья будут судить за нападение на полицейского с шариковой ручкой

В Добрянке закончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

8 февраля мужчина был доставлен в ОМВД по Добрянскому району за административное правонарушение - появление в общественном месте в состоянии опьянения. Там он ударил полицейского шариковой ручкой в лицо.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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