Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса

20:24 | 1.04.2019

XXXVII международный фестиваль-конкурс «Творческие открытия» прошел в Санкт-Петербурге.



В конкурсе приняли участие начинающие музыканты из Кирова, Октябрьского (Республика Башкортостан), Москвы, Самарканда (Республика Узбекистан), Санкт-Петербурга, Перми и других городов.



Оценивало конкурсантов жюри в составе Заслуженных артистов России, профессоров консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера (фортепиано), Александра Станга (скрипка), солиста оркестра Мариинского театра, преподавателя консерватории им. Римского-Корсакова Дениса Лупачева (флейта).



Пермская детская школа искусств №9 была представлена яркими солистами и ансамблем «Рейнбоу», в состав которого входят учащиеся из других школ города (преподаватель Елена Смыслова, концертмейстер Надежда Яманаева).



По итогам конкурса дипломы лауреатов первой степени получили инструментальный ансамбль «Рейнбоу», Олеся Яманаева, а также трио в составе Марии Котельниковой (музыкальная школа им. композитора Евгения Крылатова), Игната Михеева (детская школа искусств №7) и Олеси Яманаевой (детская школа искусств №9).



Дипломы лауреатов второй степени взяли также пермские ребята – Динара Есенеева, Юлия Королева и Наталья Кожевникова, а также дуэт в составе Олеси Яманаевой и Игната Михеева.



Инструментальный ансамбль «Рейнбоу» принял участие в гала-концерте международного фестиваля-конкурса, куда были отобраны самые яркие номера.