В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья

20:07 | 1.04.2019

Тренировка состоялась на базе учебно-испытательного пожарного полигона. Цель – проверка готовности к выполнению задач в условиях весеннего половодья.



В тренировке приняли участие члены КЧС города Перми, оперативные группы КЧС территориальных органов администрации города, городские службы гражданской защиты, МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», МКУ «Пермская городская служба спасения».



В ходе тренировки проверена готовность сил и средств Пермского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, заслушаны председатели КЧС территориальных органов администрации Перми, руководители городских служб гражданской защиты о мероприятиях, проводимых в период весеннего половодья.



- Все участники тренировки готовы к выполнению задач в период весеннего половодья, - отметил Виктор Голенков, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми.