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Пермь: новости дня


 

20:03 | 1.04.2019

Пермь обработают от грызунов

В столице Прикамья с 20 апреля по 20 мая пройдет обработка от грызунов. Дератизация проводится для снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, жилые дома имеют особое эпидемиологическое значение. В домах должна проводиться систематическая обработка от грызунов. Управляющие компании, ТСЖ, организации и предприятия должны ежемесячно проводить дератизацию, перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также должен быть обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов.

Грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных. Эта опасность исходит как от грызунов, живущих в непосредственной близи от человека (крысы, мыши), так и от диких (различные виды полевок).

С 20 апреля по 20 марта все муниципальные объекты (детские сады, школы, дворцы культуры и т.д.), а также производственные объекты и учреждения города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы проведут мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, а также примут участие в сплошной дератизации.

Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки.

- Комплексная работа в этом направлении включает в себя сплошную дератизацию, ликвидацию несанкционированных свалок, обустройство мест сбора и накопления отходов. Эти мероприятия дадут положительный эффект в борьбе с грызунами, - отмечают в управлении.

© «Вечерние Ведомости»

 


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