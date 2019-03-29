Пермь обработают от грызунов

20:03 | 1.04.2019

В столице Прикамья с 20 апреля по 20 мая пройдет обработка от грызунов. Дератизация проводится для снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую среду.



Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, жилые дома имеют особое эпидемиологическое значение. В домах должна проводиться систематическая обработка от грызунов. Управляющие компании, ТСЖ, организации и предприятия должны ежемесячно проводить дератизацию, перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также должен быть обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов.



Грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных. Эта опасность исходит как от грызунов, живущих в непосредственной близи от человека (крысы, мыши), так и от диких (различные виды полевок).



С 20 апреля по 20 марта все муниципальные объекты (детские сады, школы, дворцы культуры и т.д.), а также производственные объекты и учреждения города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы проведут мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, а также примут участие в сплошной дератизации.



Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки.



- Комплексная работа в этом направлении включает в себя сплошную дератизацию, ликвидацию несанкционированных свалок, обустройство мест сбора и накопления отходов. Эти мероприятия дадут положительный эффект в борьбе с грызунами, - отмечают в управлении.