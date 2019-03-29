Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России

19:22 | 1.04.2019

На спортивной арене универсального спортивного зала «Игровой» ЦСКА прошли чемпионат и первенство России в спортивных дисциплинах танцевального спорта. Пермские танцоры взошли на пьедестал в 4 возрастных категориях.



Пермяки стали лучшими в латиноамериканской программе, в этой же дисциплине пермский танцевальный коллектив занял третье место. На втором – танцоры из Тюмени. В европейской программе пермяки стали вторыми, на первом месте – представители Тюмени, на третьем – спортсмены из Уфы.



Успешно выступили пермские танцоры и на первенстве России. Юные спортсмены (12-13 лет) из Перми стали вторыми в европейской программе, юноши и девушки 14-15 лет также заняли второе место в своей возрастной категории.



Все результаты опубликованы на сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (http://vftsarr.ru/dance/news/duet_i_vera_mnogokratnye_chempiony_rossii_/).