В Прикамье с 1 апреля стартовал призыв в армию

15:22 | 1.04.2019

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию. Согласно документу, этой весной в армию будут призваны 135 тысяч человек. Призыв завершится 15 июля.



В Пермском крае по распоряжению губернатора Максима Решетникова уже созданы призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах и краевая призывная комиссия.



По данным министерства территориальной безопасности Прикамья, в весенний призыв в войска российской армии отправятся ориентировочно 2,2 тысячи жителей Прикамья.



Отметим, накануне в рамках подготовки к весеннему призыву в Перми состоялись инструкторско-методические сборы председателей призывных комиссий, работников военкоматов, медицинских работников городов.



В ходе мероприятия рассмотрели вопросы организации взаимодействия военкоматов с органами местного самоуправления, здравоохранения, образования, полицией. Были проанализированы причины основных жалоб призывников и родителей в прошлый призыв и выработаны рекомендации по их недопущению.