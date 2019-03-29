Житель Прикамья приговорен к семи годам за дачные кражи

04:50 | 31.03.2019

В Кудымкаре вынесен приговор 29-летнему жителю Степановского сельского поселения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ранее неоднократно судимый мужчина признан виновным в покушении на хищение имущества и в восьми кражах из дачных домов в садовых обществах Кудымкара.



Все кражи произошли в июле и августе прошлого года. Злоумышленник вышел на свободу условно-досрочно и не имел постоянного источника дохода. Через несколько дней после освобождения он совершил первое преступление.



В помещения мужчина проникал с помощью орудий взлома и подручных средств. Брал инструменты, аудиотехника, одежду и продукты, другие вещи, имеющие ценность. Похищенное оставлял себе или продавал. Один раз преступник не успел совершить кражу - заметил, что к садовому участку подъехала машина хозяев, и поспешил скрыться.



Злоумышленника задержали и заключили под стражу, похищенное возвратили владельцам.



С учетом неотбытой части прежнего приговора суд постановил лишить виновного свободы на семь лет. Он проведет их в исправительной колонии особого режима.