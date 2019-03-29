В Перми откроется персональная выставка Валентина Жданова

04:48 | 31.03.2019

На открытие выставки «Метафизика живописи» пермяков приглашают 2 апреля в 18:00 в Центральный выставочный зал (Компрос, 10). Выставка будет работать со 2 по 20 апреля.



«Метафизика живописи» - это продолжение юбилейной экспозиции художника Валентина Жданова. Первая часть «Пространство графики: акварель, пастель, соус…» прошла в декабре в Доме художника.



Разнообразное по темам и сюжетам содержание экспозиции Валентина Жданова раскрывает один из способов современного художественного мышления, в основе которого - метафизика как мифологизированное нравственно-этическое восприятие действительности.



Живописец Валентин Жданов родился в 1948 году в Суксуне. Член Союза художников СССР, Союза художников России, Заслуженный художник РФ, член Международного художественного фонда. Произведения художника хранятся в собраниях музеев, в частных коллекциях в России и за ее пределами.