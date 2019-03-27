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Пермь: новости дня


 

18:39 | 29.03.2019

Управляющие компании и ТСЖ Перми могут бесплатно вывезти отработанные покрышки

Для этого необходимо накопить от 10 до 30 покрышек на контейнерной площадке и подать заявку на их вывоз. «Экомобиль» заберет шины в течение 5 рабочих дней.

Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, покрышки – это отходы 4 класса опасности. Их захоронение запрещено. По закону, они подлежат обязательной утилизации. Однако утилизация покрышек имеет высокую стоимость.

В настоящее время компания «Буматика» запустила акцию «Шина», благодаря которой управляющие организации, ТСЖ и другие объединения собственников жилья при накоплении от 10 до 30 штук покрышек могут подать заявку на бесплатный вывоз. Кроме того, оказывается помощь в оборудовании места накопления при условии их системного образования. Пермяки могут сдать отработанные покрышки в пунктах приема «Разделяю сердцем»:

Дзержинский район – улица Строителей, 12;
Индустриальный район – улица Свиязева, 58;
Кировский район – улица Буксирная, 6;
Свердловский район – улица Нейвинская, 14;
Мотовилихинский район – улица Евгения Пермяка, 31/3.

Режим работы пунктов приема: вторник-суббота с 10:00 до 14:00. Список отходов и условия приема здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2018/Spisok_otkhodov_i_uslovija_prijema.docx.

Подробности можно узнать по телефону 254-04-21.

© «Вечерние Ведомости»

 


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