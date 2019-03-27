Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды

18:31 | 29.03.2019

Краевое МЧС предупреждает жителей региона об ухудшении погоды: ожидаются снег и дождь, сильный ветер, возможна гололедица.



29 и 30 марта в Пермском крае будет снег с дождем, ухудшится видимость. Скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с. МЧС Прикамья напоминает о необходимости соблюдать осторожность: держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, соблюдать скоростной режим и ПДД.