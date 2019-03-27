В этом году 24 школы Пермского края реализуют проект «Московская электронная школа»

17:03 | 29.03.2019

В четверг, 27 марта, на Пермском экономическом конгрессе «Пермский край: цифровое будущее – здесь и сейчас» ведущий аналитик отдела отраслевых проектов Центра информационного развития региона Екатерина Половникова рассказала о внедрении технологий «Московской электронной школы» (МЭШ).



Технологии «Московской электронной школы» (МЭШ) планируется внедрить в более чем двадцати школах Пермского края. Облачная интернет-платформа позволит упростить подготовку учителей к урокам и сделать занятия более эффективными. «С начала учебного года в пилотных школах Пермского края будет апробироваться платформа московской электронной школы, уже утвержден список школ – их 24, началась активная подготовительная работа», — пояснила Екатерина Половникова.



Как рассказали в министерстве образования и науки Пермского края, в список пилотных школ по подключению образовательного проекта «Московская электронная школа» вошли 14 школ в Перми и 10 в территориях края. Среди них школы и лицеи в Барде, Лысьве, Березниках, Горнозаводске, Нытве, Чайковском, Чусовского, Большесосновском и Пермском районах, а также кадетская школа Чернушинского района.