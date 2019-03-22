Минспорта Пермского края и Пермская епархия подпишут соглашение о сотрудничестве

14:19 | 26.03.2019

Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов провёл рабочую встречу с иереем Ярополком, настоятелем храма целителя Пантелеймона и строящегося храмового комплекса иконы Божией Матери «Всецарица».

Темой встречи стало соглашение о взаимодействии в пропаганде здорового образа жизни, которое планируется заключить между краевым минспорта и православной церковью. Решение о подписании такого соглашения принято.

Отметим, что в Пермской епархии уделяют серьезное внимание спортивной работе с молодежью, трудными подростками, в реабилитационных центрах для детей. А в храмовом комплексе «Всецарица» даже запланировано строительство собственного спортзала.