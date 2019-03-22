«Т Плюс» подключила к теплу новый детский сад в Пермском крае

14:03 | 26.03.2019

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» подключили к теплоснабжению детский сад на 350 мест в поселке Кондратово (Пермский район Пермского края). Сейчас новый объект уже подключен к Пермской ТЭЦ-9.



Для качественного теплоснабжения садика построено 108,8 метра тепловой сети от действующей магистрали. При этом использованы самые современные материалы – трубопроводы в пенополиуретановой изоляции с повышенным сроком службы до 25 лет.







В 2018 году Пермский филиал подключил к теплоснабжению от своих станций 11 социальных объектов Перми и Березников. В их числе – детские сады, общеобразовательные, а также спортивные школы. Эта работа будет продолжена и в текущем году.



«Мы заинтересованы в сокращении сроков и упрощении процедуры технологического присоединения возводимых объектов к нашим источникам тепла. Обеспечение теплоснабжения социально значимых потребителей является нашей приоритетной задачей. В ближайшее время ожидается подключение к тепловым сетям нового детского сада в городе Краснокамске и первой очереди строящегося пермского зоопарка», – отмечает Алексей Мартьянов, заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по развитию тепловых узлов.