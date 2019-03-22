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12:19 | 26.03.2019
Электрификация «Хохловки» позволит вывести мероприятия музея на качественно новый уровень
«Всю базу для развития «Хохловки» мы сделали, деньги заложили, проекты есть. Нужно понять, что нам еще сделать, чтобы музей был точкой притяжения, местом силы и работал по полной, — обозначил Максим Решетников. — Форма — это всегда хорошо, но форма без содержания бессмысленна, поэтому обсудим дополнительно событийную составляющую».
По данным министерства культуры Прикамья, в этом году в «Хохловке» с мая по сентябрь планируется большое количество мероприятий, таких, как «Троицкие гуляния», региональный экологический форум «ЭкоПикник», Фольклорный межрегиональный фестиваль, фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах», фестиваль уральской росписи «Расписная суббота» и спортивный праздник «Народные игры».
«Мы уже в прошлом году начали увеличивать число проводимых в Хохловке событий, — отметил Вячеслав Торчинский. — Под каждый экспонат могут создаваться индивидуальные фестивали, проекты».
Кроме того, министр культуры Вячеслав Торчинский напомнил, что в этом году планируется приведение в порядок тротуаров в «Хохловке», организация парковки, а также электрификация музея. «Все объекты «Хохловки» будут оснащены электричеством, это позволит проводить мероприятия любого уровня без привлечения генераторов и прочей дополнительной техники», — отметил министр культуры Прикамья.
Директор ГКБУК «Пермский краеведческий музей» Ольга Юдина, в свою очередь, отметила, что большое значение для «Хохловки» имеет заработавший Визит-центр. Гости музея смогли его протестировать уже 10 марта во время празднования Масленицы. «Мы сейчас тщательно работаем над качеством продуктов и программ, новых выставок, которые мы уже сегодня можем демонстрировать в Визит-центре: наши уникальные этнографические экспонаты, которые много лет в запасниках ждали своего часа, сейчас все их можно найти именно на этой площадке «Хохловки».
Отметим, министерством культуры совместно с Пермским краеведческим музеем уже составлен мастер-план, над которым работали и историки, и краеведы, составлена полноценная схема развития «Хохловки» с учетом того, какие объекты и почему должны появиться в музее, а также как они должны располагаться в музее.
На развитие культурно-этнографического музея «Хохловка» на ближайшие три года из бюджета Прикамья будет предоставлено 40 млн рублей. Фонд музея планируется увеличить в два раза. На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование 11 объектов в 2019 году будет направлено 11 млн рублей; в 2020 году на реставрацию и разработку научно-проектной документации еще 6 объектов – 15 млн рублей; в 2021 году реставрация и разработка научно-проектной документации ждет еще 5 объектов, стоимость работ составит 15 млн рублей.
Также на территории «Хохловки» появятся детская и спортивные площадки, смотровая площадка и зона отдыха на берегу, куда смогут причаливать катера и туристические теплоходы.
© «Вечерние Ведомости»
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