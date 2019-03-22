Электрификация «Хохловки» позволит вывести мероприятия музея на качественно новый уровень

25 марта на Совете по культуре при губернаторе Пермского края обсудили развитие культурно-этнографического музея «Хохловка». Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что по развитию музея под открытым небом уже проведена большая работа. Однако важно обсудить и наполнение: фестивали и проекты, которые с 2019 года планируется проводить в «Хохловке».«Всю базу для развития «Хохловки» мы сделали, деньги заложили, проекты есть. Нужно понять, что нам еще сделать, чтобы музей был точкой притяжения, местом силы и работал по полной, — обозначил Максим Решетников. — Форма — это всегда хорошо, но форма без содержания бессмысленна, поэтому обсудим дополнительно событийную составляющую».По данным министерства культуры Прикамья, в этом году в «Хохловке» с мая по сентябрь планируется большое количество мероприятий, таких, как «Троицкие гуляния», региональный экологический форум «ЭкоПикник», Фольклорный межрегиональный фестиваль, фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах», фестиваль уральской росписи «Расписная суббота» и спортивный праздник «Народные игры».«Мы уже в прошлом году начали увеличивать число проводимых в Хохловке событий, — отметил Вячеслав Торчинский. — Под каждый экспонат могут создаваться индивидуальные фестивали, проекты».Кроме того, министр культуры Вячеслав Торчинский напомнил, что в этом году планируется приведение в порядок тротуаров в «Хохловке», организация парковки, а также электрификация музея. «Все объекты «Хохловки» будут оснащены электричеством, это позволит проводить мероприятия любого уровня без привлечения генераторов и прочей дополнительной техники», — отметил министр культуры Прикамья.Директор ГКБУК «Пермский краеведческий музей» Ольга Юдина, в свою очередь, отметила, что большое значение для «Хохловки» имеет заработавший Визит-центр. Гости музея смогли его протестировать уже 10 марта во время празднования Масленицы. «Мы сейчас тщательно работаем над качеством продуктов и программ, новых выставок, которые мы уже сегодня можем демонстрировать в Визит-центре: наши уникальные этнографические экспонаты, которые много лет в запасниках ждали своего часа, сейчас все их можно найти именно на этой площадке «Хохловки».Отметим, министерством культуры совместно с Пермским краеведческим музеем уже составлен мастер-план, над которым работали и историки, и краеведы, составлена полноценная схема развития «Хохловки» с учетом того, какие объекты и почему должны появиться в музее, а также как они должны располагаться в музее.На развитие культурно-этнографического музея «Хохловка» на ближайшие три года из бюджета Прикамья будет предоставлено 40 млн рублей. Фонд музея планируется увеличить в два раза. На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование 11 объектов в 2019 году будет направлено 11 млн рублей; в 2020 году на реставрацию и разработку научно-проектной документации еще 6 объектов – 15 млн рублей; в 2021 году реставрация и разработка научно-проектной документации ждет еще 5 объектов, стоимость работ составит 15 млн рублей.Также на территории «Хохловки» появятся детская и спортивные площадки, смотровая площадка и зона отдыха на берегу, куда смогут причаливать катера и туристические теплоходы.