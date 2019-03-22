Пермь: новости дня
12:06 | 26.03.2019
События Дягилевского фестиваля будут транслироваться в территориях Пермского края
Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, год от года организаторы стремятся максимально насытить и разнообразить программу, включить в нее уникальные постановки и премьеры. А сам фестиваль значительно расширит свое пространство: в этом году число событийных площадок уже достигло 10.
«Ключевой из них, но не единственной, станет завод им. Шпагина, — отметил Максим Решетников. — Билеты на фестиваль поступили в продажу, спрос традиционно превышает предложение. Видим, как востребован фестиваль».
По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, программа Дягилевского фестиваля этого года будет отличаться от прошлогодней. Упор сделан на концертной программе. «Она очень разнообразна: от старинной музыки до абсолютно авангардно-современной, большое количество мероприятий с участием Теодора Курентзиса, — рассказал Вячеслав Торчинский. — Необычным образом откроется фестиваль – в ДК им. Солдатова. Все по-разному к этому отнеслись, но это большая площадка на 1200 мест с хорошей акустикой. Таким образом мы хотим дать новый импульс и этой концертной площадке».
Также министр заявил, что в этом году для расширения аудитории фестиваля будут активно использоваться виртуальные концертные залы. В 18 муниципалитетах Прикамья будут показаны события Дягилевского фестиваля, проходящие на площадке Органного зала. На этом расширение площади фестиваля не закончится: один из проектов фестиваля пройдет в Оханске. Этот город стал победителем краевого конкурса «Центр культуры Пермского края». Таким образом, фестиваль впервые выедет за пределы Перми.
Директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова рассказала, что завод Шпагина в этом году примет все клубные мероприятия – это проверка территории на то, как площадка должна работать в будущем.
«Важно отметить, что программа фестиваля еще будет дополнена. Одно из ожидаемых событий этого фестиваля, которое уже включено в программу, — спектакль «Старик и море». Подготовка к нему в значительной степени завершена. Отличительная особенность постановки в том, что ее автор Анатолий Васильев против записи спектакля или его трансляции. Кроме того, спектакль раз от раза несколько изменяется — мастер вносит поправки. Поэтому те, кто когда-то его уже видел, смогут найти для себя что-то новое», — подчеркнула Анна Касимова.
Откроется фестиваль Девятой симфонией Малера, опирающимся на традиции, но модернистским по сути, последним завершенным сочинением композитора. Монументальное и крайне сложное произведение исполнит, по сложившейся традиции, Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей. Финальной точкой фестиваля станет «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. На этот раз интерпретацию Теодора Курентзиса воплотит один из лучших западных коллективов, оркестр, многие годы сотрудничающий с маэстро в Европе, но впервые выступающий в Перми, — Mahler Chamber Orchestra — совместно с пермским хором musicAeterna. Маэстро вновь поднимется на главную фестивальную площадку — сцену Пермской оперы с концертной версией оперы Моцарта «Идоменей», которую летом представит в Зальцбурге вместе с режиссером Питером Селларсом.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:37 | 26.03.2019
Улицу Пролетарскую в Кургане перекроют из-за провала на проезжей части
17:30 | 26.03.2019
Пермский госуниверситет открывает 14 новых магистерских программ
17:22 | 26.03.2019
С 1 апреля на Среднем Урале стартуют массовые субботники
17:21 | 26.03.2019
В манеже «Пермь Великая» 30 марта состоится первый футбольный матч
17:17 | 26.03.2019
Пермские музыкальные школы получили 12 пианино от Минпрома РФ
16:16 | 26.03.2019
Уральцу грозит срок за нападение с ножом на полицейского
16:12 | 26.03.2019
Прокуратура Перми проведет горячую линию
15:53 | 26.03.2019
В Кировграде 148 семей получат ключи от новых квартир
15:16 | 26.03.2019
Пермский край получит более 106 млн рублей на повышение квалификации работников предприятий
14:48 | 26.03.2019
В Ревде бродячая собака напала на детей. Возбуждено уголовное дело
14:22 | 26.03.2019
В Свердловской области принят закон о Единой социальной карте
14:03 | 26.03.2019
«Т Плюс» подключила к теплу новый детский сад в Пермском крае
14:00 | 26.03.2019
В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам незаконной миграции
13:58 | 26.03.2019
В пермском Театре-Театре обновят зрительный зал и фойе
13:47 | 26.03.2019
В Екатеринбурге состоялся Всероссийский форум молодых лидеров
13:36 | 26.03.2019
В Пермском политехе пройдет день открытых дверей
13:06 | 26.03.2019
В Екатеринбурге задержали лжеминера ТРЦ «Мегаполис»
12:59 | 26.03.2019
Муниципальный долг Кургана приближается к миллиарду
12:35 | 26.03.2019
Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту «откатов» в УКС
12:19 | 26.03.2019
Электрификация «Хохловки» позволит вывести мероприятия музея на качественно новый уровень
12:00 | 26.03.2019
В соцсетях опубликовано анонимное письмо о «беспределе» в Свердловском областном онкологическом диспансере
11:24 | 26.03.2019
Зауральские силовики пресекли контрабанду опасных БАДов для похудения
10:53 | 26.03.2019
Минувшей ночью в доме на Уралмаше загорелась квартира
10:46 | 26.03.2019
Первый вице-губернатор Зауралья Сергей Пугин ушел в отставку
10:34 | 26.03.2019
На мосту ЖБИ в Кургане начало разрушаться дорожное полотно
10:02 | 26.03.2019
Место Высокинского в свердловском правительстве занял депутат из Тюмени