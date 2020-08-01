Новости дня
15:58 | 24.08.2020
Трое граждан Азербайджана получили срок за незаконную рубку под Нижним Тагилом
Кроме этого, с них взыскан материальный ущерб, причиненный лесному фонду в размере 5,5 миллионов рублей.
Злоумышленники – трое граждан Азербайджана были задержаны в ночь с 30 на 31 июля 2019 года с поличным сотрудниками полиции МУ МВД России «Нижне-Тагильское» совместно с лесниками. В ходе оперативно-следственных мероприятий у них изъяли орудия незаконной лесозаготовки: бензопилы и лесовоз, а также всю вырубленную древесину.
Установлено, что иностранные граждане в течение недели вырубили несколько десятков сосен общим объемом 213,6 кубических метров в районе Серовского тракта.
© «Вечерние ведомости»
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