Трое граждан Азербайджана получили срок за незаконную рубку под Нижним Тагилом

15:58 | 24.08.2020

Ленинским районным судом города Нижнего Тагила трем жителям Пригородного района вынесен приговор за незаконную рубку в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, двоим из осужденных вынесено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, третий, также признанный виновным по двум эпизодам сбыта наркотиков, «заслужил» 14 лет в исправительной колонии особого режима.



Кроме этого, с них взыскан материальный ущерб, причиненный лесному фонду в размере 5,5 миллионов рублей.



Злоумышленники – трое граждан Азербайджана были задержаны в ночь с 30 на 31 июля 2019 года с поличным сотрудниками полиции МУ МВД России «Нижне-Тагильское» совместно с лесниками. В ходе оперативно-следственных мероприятий у них изъяли орудия незаконной лесозаготовки: бензопилы и лесовоз, а также всю вырубленную древесину.



Установлено, что иностранные граждане в течение недели вырубили несколько десятков сосен общим объемом 213,6 кубических метров в районе Серовского тракта.

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