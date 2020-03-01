Тюмень: новости дня
17:37 | 31.03.2020
Вкусная пицца и суши с доставкой на дом от «Сушкоф» и «Дель Песто»
Официант, добавки!
Компания Eda1.ru занимается доставкой блюд японской и итальянской кухни. Здесь вы найдете самую вкусную пиццу и одни из лучших суши в Тюмени. Ассортимент поистине впечатляет, ведь в меню клиентов ждут запеченные, сложные и обжаренные в кляре темпура роллы, простые маки, сеты для компаний в несколько человек, горячие блюда, вкусные десерты и прохладительные напитки.
Почти каждый вид пиццы представлен в трех вариантах: миниатюрный для одного человека, средний для пары и большой для компании. Если вы решили собраться с друзьями для просмотра матча по футболу или хоккею, то сервис предлагает вам оригинальный вариант — комбо из пиццы по выгодной цене, который поможет утолить голод целой команды ярых болельщиков. Моцарелла, Чеддер, соус Песто, нежная куриная грудка и копченые колбаски, пряные травы, колечки томатов и лука, шампиньоны и свежий перчик — это только малая толика вкусовых ноток, которые создают неповторимую итальянскую симфонию.
Прямо сейчас на сервисе действует уникальная акция. При покупке любых трех роллов из предложенного списка, клиент может приобрести острую Филадельфию с лососем и тунцом всего за 1 рубль.
Станьте горячо любимым клиентом
Попробовав эту кухню всего лишь раз, вы влюбляетесь в нее навсегда. Так как компания заботится о своих постоянных клиентах, им предлагают оформление виртуальной бонусной карты. Чтобы получить ее, достаточно заполнить короткую форму заявки, в которой нужно указать имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. На бонусной карте действует накопительная система скидок. В зависимости от суммы, которую клиент потратит за последний месяц, ему будет присвоен один из четырех статусов.
Обладателям платиновых карточек возвращается 12% с каждой покупки. Средства поступают на карту в виде бонусных баллов. Впоследствии ими можно оплачивать даже полную стоимость новых заказов, но на этом приятные новости не заканчиваются. Если у вас уже оформлена бонусная карта, то вы автоматически становитесь участником специальных акций, которые доступны только постоянным клиентам.
Еще одна порция "плюшек"
На официальном сайте Eda1.ru есть специальный раздел, в котором ведутся прямые трансляции из очень "горячих точек" — кухонь “Сушкоф” и “Дель Песто”, где готовятся ваши любимые блюда. Компания гарантирует абсолютную прозрачность рабочих процессов. Только так вы можете быть полностью уверенными в том, что блюда действительно готовятся из свежих продуктов сразу же после поступления заказа, а не достаются с полок холодильника, куда их положили еще на прошлой неделе.
На каждой кухне установлены специальные камеры. Вы можете подогреть свой аппетит, попасть в самый эпицентр событий и понаблюдать за тем, как повар нарезает филе лосося на полоски для ваших роллов или щедро приправляет пиццу пряными травами и сырной стружкой перед отправкой в печь.
Любой покупатель при оформлении заказа, стоимость которого превышает 500 рублей, получает бесплатную доставку. Если вы обращаетесь в компанию впервые, то вас ждет еще один приятный сюрприз — скидка на первый заказ. Подробности вы можете узнать, пройдя по ссылке на официальный сайт www.eda1.ru/tyumen.
© «Вечерние ведомости»
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