Собянин: реальной картины по коронавирусу в регионах нет

17:44 | 24.03.2020

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса в российских регионах нет. Об этом он заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.



Также Собянин попросил дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации: «Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно, чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он видит – один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», - сказал политик.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»