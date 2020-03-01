Силовики задержали в Екатеринбурге «липовых» газовиков, обманывавших пенсионеров

14:49 | 18.03.2020

Фото: Патрульный участок

Оперативники ГУ МВД России по Свердловской области и отдела полиции №7 УМВД России по Екатеринбургу задержали четырех мужчин 1981, 1974, 1991 и 1981 годов рождения. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.



Данные мужчины предлагали гражданам газоанализаторы и реле напряжения. Основная масса потерпевших – пенсионеры из Екатеринбурга и области.







Входив к ним в доверие, злоумышленники также совершали и кражи денежных средств, если замечали, где пожилые люди хранят деньги «на чёрный день».



В данный момент все четверо задержаны и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 158 («Кража») и 159 УК РФ («Мошенничество»).

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