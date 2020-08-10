Судью Свердловского арбитражного суда пытаются «выдавить» из громкого банкротного дела

09:15 | 11.08.2020

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение громкого дела по банкротству жилищно-строительного кооператива «Западный-1», созданного бизнесменом Владимиром Михеевым. Дело рассматривает судья Елена Берсенева, последовательно отстаивая интересы правосудия и законности. На саму судью между тем, стало оказываться серьезное давление посредством публикаций на информационных «желтушных» порталах и подачей жалоб, которые не находят своего подтверждения. Подробности – в материале veved.ru.



В Арбитражном суде Свердловской области три с половиной года продолжается рассмотрение дела о банкротстве ЖСК «Западный-1» – жилищно-строительного кооператива, занимающегося возведением ЖК «Западный» в Екатеринбурге. Среди кредиторов – подрядные организации и пайщики, оставшиеся в результате авантюристских действий руководства ЖСК без квартир и денег.



С самого начала рассмотрением банкротного дела занималась магистр юриспруденции, судья Елена Берсенева, одна из самых опытных в Арбитражном суде Свердловской области. В АС она пришла еще в 2004 году после окончания Уральской государственной юридической академии, а в 2009 году окончила еще и Российскую школу частного права. Пройдя все карьерные ступени, Указом Президента РФ Владимира Путина от 02.01.2016 г. Елена Берсенева была назначена судьей Арбитражного суда Свердловской области, ей присвоен четвёртый квалификационный класс.



На рассмотрении у Елены Берсеневой находится множество дел, среди которых самое непростое именно по банкротству ЖСК «Западный-1». С прошлого года судья стала сталкиваться с множеством жалоб, которые стали подаваться в квалификационную коллегию. Хотя доводы, изложенные в жалобах, не нашли своего объективного подтверждения, инициаторы жалоб всё же добились своего, оказав своеобразное давление на судью и попытавшись дестабилизировать её работу.



Следующим шагом стало распространение на информационных порталах заметок похоже заказного характера, авторы которых пытаются представить судью в негативном свете. Попытка публичной дискредитации также почти удалась, так как ни председатель Арбитражного суда Светлана Цветкова, ни её заместитель Станислав Сидоркин не предприняли мер по защите коллеги. Напротив, от третьих лиц ей стали поступать предложения написать заявление о сложении полномочий, хотя это одна из самых результативных судей региона. Так, только за неделю с 3 по 7 августа у нее назначено 183 заседания, из которых 70 на 7-е число. Получается, что у Елены Берсеневой будет всего 7 минут на одно заседание, к которому надо еще заранее подготовиться, изучив документы. Между тем, у других судей гораздо меньшая нагрузка. Например, у судьи Ларисы Кириной на этой неделе назначено всего 35 заседаний, что вызывает определенные вопросы. Также можно отметить, что, начиная с 2014 года остаток нерассмотренных дел в АС СО неуклонно повышается.



Странная кадровая политика в Арбитражном суде Свердловской области началась с 2011 года, когда его председателем была назначена Светлана Цветкова. С тех пор опытные судьи, получив право на отставку, тут же уходили из-за огромной нагрузки, а на их место приходили молодые кадры. На днях, например, судьей Арбитражного суда Свердловской области была назначена Влада Плакатина, которая несколько лет отработала в секретариате председателя Цветковой, и по праву может считаться человеком ее команды.



Несмотря на давление со стороны, рассмотрение банкротного дела ЖСК «Западный-1» судьей Еленой Берсеневой продолжается, и есть надежда, что для справедливости в Арбитражном суде всё же найдется место.



Так, в июле было удовлетворено заявление конкурсного кредитора ООО «Бам-Строй» о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росреестру совершать регистрационные действия в отношении 11 квартир в домах на Очеретина 3,5 и 7. Кредитор сослался на то, что ответчиками в лице ЖСК «Очеретина 2-14» (ЖСК «Западный-1» был реорганизован на несколько юридических лиц в декабре 2016 года) совершаются и могут быть совершены действия, направленные на отчуждение вышеуказанных объектов.



Учитывая, что в настоящее время в рамках дела о банкротстве рассматривается обособленный спор о признании реорганизации ЖСК «Западный-1» недействительной, то суд с целью фиксации имущества, которое возможно подлежит включению в конкурсную массу (спорные объекты предположительно являлись предметом реорганизации ЖСК), требования о принятии обеспечительных мер признал обоснованными и удовлетворил.



Также Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Управляющая компания «Западная» (ранее данная УК обслуживала жилфонд ЖК) к ООО «УК Квартал» (подконтрольно окружению Михеева) о взыскании неосновательного обогащения в размере 11 миллионов рублей, перечисленных жильцами за поставку газа. Суд 27 июля принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ООО «УК Квартал», находящихся на открытых расчетных счетах в банках. Сделано это с целью того, чтобы «Квартал» не вывел средства с расчетного счета чтобы уклониться от исполнения судебного акта.



В декабре 2019 года обеспечительные меры уже были приняты на сумму 5,5 миллионов рублей, однако ООО «УК «Квартал» по мнению кредиторов, повело себя недобросовестно, открыв второй расчетный счет в ПАО «МДМ-Банк» и совершив действия, направленные на вывод активов.



ООО «УК «Западная», соучредителем которого выступал Михеев, управляло жилфондом в одноименном жилом комплексе с августа 2013 года, в 2018 году признано банкротом. В апреле 2017 года управление жилыми домами в ЖК «Западный» перешло к ООО «УК «Квартал». Новая УК не торопилась заключать договор с АО «Екатеринбурггаз» на поставку газа, при этом взимало с жильцов деньги за «голубое» топливо. Счета же газовики продолжали выставлять УК «Западная», у которой не пропала обязанность по оплате поставленного газа. Договор на поставку газа с УК «Квартал» был заключен только 1 апреля 2019 года. Таким образом, по мнению суда, ООО «УК Квартал» без установленных законом оснований приобрело денежные средства в размере 11 миллионов рублей путем получения от собственников жилых помещений многоквартирных домов платежей.



Более того, определением Верховного суда РФ оставлено в силе решение о взыскании с Владимира Михеева как с бывшего руководителя ЖСК «Западный-1» 52 миллионов 286 тысяч рублей ущерба, которые просто «растворились» в кассе предприятия. Обязательства по возмещению ущерба Михеевым до сих пор не исполнены, а сам он поспешил обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом. В июле в отношении Михеева введена процедура реструктуризации долгов.



Параллельно продолжается расследование бесфигурантного уголовного дела, связанного с лишением одного из пайщиков квартиры в ЖК «Западный». Оно было возбуждено следователем отдела полиции №8 в декабре 2019 г. по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Однако, несмотря на доказательственную базу, 28 мая дело было приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. В ситуацию вмешалась прокуратура, отменив постановление о приостановлении расследования.



Также в правоохранительных органах находится еще один материал доследственной проверки по факту хищений в ЖСК, который уже изучен ГСУ и прокуратурой, но решение по нему еще не принято. По данным veved.ru, возбуждение уголовного дела планируется в середине августа. Ещё один материал находится на рассмотрении в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.



Безысходность вынудила жильцов ЖК «Западный» обратиться с открытым коллективным письмом в адрес начальника ГУ МВД Александра Мешкова, прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и губернатора Евгения Куйвашева. Отмечается, что в правоохранительные органы отправлено множество жалоб и заявлений с требованием призвать к ответу Владимира Михеева, но к ответственности он так и не привлечен, а по делу, возбужденному 28 декабря 2019 года, следователь Коряковцев К.Ю. так и не осмелился предъявить обвинение бизнесмену.



«В кабинетах отдела полиции №8, УМВД по Екатеринбургу, ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области «мертвым грузом» лежат сотни материалов проверок по заявлениям жителей ЖК «Западный», в том числе по факту завладения жилыми и нежилыми помещениями, денежными средствами управляющей компании «Квартал», МУП «Водоканал», – пишут жильцы, добавляя, что ущерб потерпевших составляет десятки миллионов рублей.



«Мы в отчаянии, мы уже не верим в способность правоохранителей уральской столицы защитить наши права, восстановить законность, справедливость и навести порядок. Кто нас защитит?», – задаются вопросом пайщики



Неизвестно, кто защитит и судью Елену Берсеневу, к которой фактически нет никаких претензий, а ее решения в последующем остаются в силе вышестоящими инстанциями. Однако в случае её ухода методами давления на судей, которые она испытывает на себе, начнут пользоваться недобросовестные стороны процесса, а судебная система станет зависимой от заинтересованных лиц, в руках которых существует солидный материальный ресурс.



Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»