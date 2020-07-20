Первая полоса
19:56 | 20.07.2020
Фото: Максим Каширин / ТАСС
Россию может захлестнуть волна новых экологических протестов
Разбираемся в законопроекте, который может поставить под угрозу экологию Байкала и запустить протестные акции по всей стране
Сегодня, 20 июля, депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отклонить принятый Госдумой закон, разрешающий сплошную рубку леса для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на экологической территории Байкала.
«В Иркутской области поправки, появившиеся ко второму чтению и приятные всего за два дня без широкого обсуждения, вызвали огромный резонанс. Граждане справедливо опасаются, что разрешение сплошных рубок и возведение объектов транспортной инфраструктуры в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в условиях упрощения и ускорения обычных контролирующих процедур приведет к злоупотреблениям и нанесет огромный вред озеру Байкал», - говорится в письме Щапова, цитирует «Интерфакс».
В Кремле, в свою очередь, обещали внимательно изучить этот законопроект, о чем на брифинге 16 июля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Reuters
Теперь попробуем разобраться, почему этот документ вызвал такой резонанс, и какие изменения он содержит.
Изначальные поправки к законопроекту, внесенному в Госдуму, предполагали отказ от экологической экспертизы при строительстве всех объектов обращения с отходами. К таким объектам относятся предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора и мусоросжигательные заводы.
Кроме того, в документе было указано, что стройки на некоторых особо охраняемых природных территориях регионального или местного значения также в большинстве своем не должны будут проходить госэкспертизу. После волны общественных обращений от этих поправок отказались, и новая версия касается исключительно строительства магистральных объектов.
Стоит отметить, что такая важная и резонансная инициатива не исходила отдельным законопроектом, а была лишь частью пакета поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта на совсем другую тему. Эта инициатива не обсуждалась ни со специалистами в сфере экологии и природоохраны, ни с другими представителями общественности. Несмотря на это, документ планируется окончательно принять уже в июле 2020 года.
Новый законопроект, очевидно, связан с планами по застройке и реконструкции главных железнодорожных магистралей – Байкало-Амурской и Транссибирской. К 2024 году планируется увеличить пропускную способность магистралей в полтора раза до 180 млн тонн и ввести в эксплуатацию более 30 участков. Такие планы прописаны в федеральном проекте «Железнодорожный транспорт и транзит». На него выделят 1,3 трлн рублей.
В новом проекте документа, который уже прошел третье чтение в Госдуме, ко всему прочему добавилось предложение упростить процедуру захоронения донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море. В случае принятия законопроекта, это можно будет сделать и без положительного решения экологической экспертизы.
«Отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы документов и (или) документации, обосновывающих деятельность по захоронению донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море», – говорится в документе.
Государственная экологическая экспертиза также не будет проводиться в том, случае, если строительство и реконструкция объектов в границах особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения осуществляется при проведении государственной экспертизы проектной документации. Это относится к тем объектам, которые предназначены для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Фото: svodka-plus.ru
Также в случае принятия законопроекта станет возможным изменением границ особо охраняемых территорий, если на их месте необходимо будет строительство объектов магистралей.
Изменится и закон об экологической экспертизе: до конца 2024 года при строительстве объектов, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий не нужно будет проходить государственную экологическую экспертизу, если была пройдена экспертиза проектной документации.
Помимо объектов Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, под это правило подпадают автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты.
Экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения и вовсе отменяется бессрочно.
Стройка коснется и центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Согласно ч.2 ст.2 ФЗ «Об охране озера Байкал», к этой территории относится озеро Байкал с островами, прилегающая к нему водоохранная зона, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал.
«По 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории, в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», – указано в документе.
Кроме того, согласно законопроекту, до конца 2024 года на Байкале разрешат сплошную вырубку леса: предлагается внести в закон об охране озера Байкал исключение, которое разрешит на территории экологической зоны водоема деятельность, необходимую для увеличения пропускной способности БАМа Транссибирской магистрали.
Эта поправка, в частности, позволит переводить земли лесного фонда в иные категории земель при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов, а после осуществлять сплошную вырубку леса.
Фото: sibreal.org
Впрочем, не только этот законопроект ставит под вопрос экологическое благополучие Байкала. Недавно Минприроды РФ представило на общественное обсуждение проект смягчения строгого экологического режима Байкальской природной территории. В случае принятия изменений, на Байкале разрешат добывать минеральные, термальные и радоновые воды, а также проводить в водоохранной зоне взрывные работы, необходимые для строительства и реконструкции дорог. Кроме того, проект предлагает снятие запрета на сжигание отходов на берегу озера. Часть экологов связывает это с намерением чиновников ликвидировать свалки, которые образовались за годы работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Интересно, что изначально инициатива об отмене государственной экологической экспертизы была вписана в проект изменений федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», но касалась, при этом, всех объектов обращения с отходами (в частности, мусоросжигательных заводов) и других крупных предприятий, относящихся к первой категории опасности.
В комитете Госдумы по транспорту и строительству от внесенных в документ поправок открестились. Председатель комитета Евгений Москвичев заявил «Интерфаксу», что через профильный комитет данные поправки не проходили, и отметил, что законопроект принадлежит депутату Николаю Гончару и ряду его коллег, а «над поправками работает правительство».
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин изначально высказывался против снижения экологических требований к промышленным объектам в условиях изменения климата. Он говорил о введенных в законопроект поправках как о «попытке спекулировать на теме чрезмерной жесткости природоохранного законодательства, прикрываясь экономическими интересами в ущерб здоровью граждан и экологической безопасности».
Позже Кобылкин заявил: «Любые попытки снизить экологические требования недопустимы. А речи об отмене экологической экспертизы быть не может».
После этого заявления прошел месяц, но законопроект по-прежнему готовится к принятию. Депутаты Госдумы приняли его в трех чтениях, и сейчас он отправлен на рассмотрение в Совет Федерации.
Похожий документ, предполагающий исключение из объектов экологической госэкспертизы проектной документации объектов капитального строительства на особо охраняемых природных территориях, на море, а также связанных с оборотом отходов, был предложен депутатами Госдумы еще в 2014 году.
Тогда законопроект отклонили во втором чтении после массовых обращений граждан. Его авторами выступили депутаты, часть из которых работали в крупных нефтяных компаниях (ЗАО «Таманьнефтегаз», «ЛУКОЙЛ»), либо являлись их акционерами.
Фото: 123ru.net
Проблемы экологии в нашей стране стоят сегодня особенно остро, а экологический протест в России в последние годы был зачастую влиятельнее протеста политического, и объединял вокруг себя куда больше людей. Достаточно вспомнить российские «мусорные бунты» в 2018-2019 годах – протесты против мусорных полигонов в подмосковных Балашихе и Волоколамске, а также экологический протест против строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, ситуация с которым гремела на протяжении всего прошлого года.
Тогда все эти протестные акции на фоне обострившегося экологического кризиса в России возымели большое влияние. На крупнейший митинг против свалки в Волоколамске пришел каждый третий житель города, а глава Волоколамского района Евгений Гаврилов после протестов был отправлен в отставку. Арбитражный суд Архангельской области спустя год все же признал постройки полигона Шиес незаконными.
Против законопроекта выступал Всемирный фонд дикой природы (WWF). Организация направила свои возражения в комитеты Госдумы по транспорту и строительству, по экологии и окружающей среде, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Экологи организации утверждают, что принятие данного законопроекта повлечет за собой проблемы с сохранениями ценных экосистем в России, а также поставят под вопрос обеспечение экологической безопасности и реализацию прав граждан в этой сфере.
«Проект подразумевает создание особого режима для осуществления деятельности по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. При этом предложения противоречат принципам охраны окружающей среды, закрепленным законом "Об охране окружающей среды"», – настаивают специалисты.
По мнению экологов Всемирного фонда дикой природы, отмена государственной экологической экспертизы приведет к тому, что не будет обеспечена экологическая безопасность тех объектов, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду.
Экологическая экспертиза – это важнейший механизм для предотвращения негативного воздействия деятельности промышленных
предприятий на состояние природы. Сейчас в рамках подготовки к ГЭЭ предприятия обязаны проходить процедуру оценки воздействия на окружающую среду и общественные слушания. Если ее отменить, то у общества отнимут очень важные рычаги воздействия на решения властей и бизнеса по строительству опасных объектов, и это может стать большим шагом назад для восстановления экологии России.
Отдельно стоит сказать об инициаторах законопроекта и о том, чем они были знамениты ранее. Так, в 2013 году депутат Раиса Карамзина посетовала на то, что «за девять с лишним лет ее депутатства зарплаты парламентариев индексировались лишь дважды», и на заседании бюджетного комитета Госдумы задала вопрос: «Когда же наконец мы будем получать зарплату такую, как у министров?». Напомним, что в то время зарплата депутатов составляла 150 тысяч рублей. Для сравнения – минимальный размер оплаты труда в России в тот год составлял 5 205 рублей в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособного населения был установлен в районе 7000 рублей.
Еще одна народная избранница, вошедшая в список инициаторов законопроекта – Ирина Гусева. В 2019 году депутат сравнила малоимущих россиян с уголовниками. Тогда в Госдуме предложили освободить малоимущих граждан от уплаты налогов с зарплаты, и Гусева выступила против этой инициативы, предположив, что часть малоимущих россиян могли быть преступниками:
«Эти люди могли ни одного дня не работать. Сидеть в тюрьме, где охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы – и давай ещё здесь ему дадим полную возможность не платить налог».
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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