Вместо Баранчинского электромеханического завода может остаться одно название



«ЕРЗ» приобрел малую часть завода (два цеха со станками), а претендует на бренд БЭМЗ, его продукцию, разработки и госзаказы.



Здание цеха, находясь под контролем ОАО «ЕРЗ», начало разрушаться.



«ЕРЗ» с помощью Росгвардии изъял с территории БЭМЗ конструкторскую документацию, которая егоршинскому заводу не принадлежит. Еще бывший внешний управляющий Ремизов оценивал ее в 35 млн руб., а в январе 2020 года без кредиторов своим приказом вывел документы из конкурсной массы.





Баранчинский электромеханический завод имени Калинина (БЭМЗ) до недавних пор был одним из крупнейших производителей общепромышленных, дизельных и специальных электродвигателей.Проблемы начались, после того, как контролировавший завод Павел Федулев получил приговор за организацию убийств (он до сих пор отбывает свой срок). После посадки одиозного бизнесмена возник конфликт между его гражданской женой Еленой Копытовой, владевшей 75% акций, и совладельцами – гендиректором Григорием Карпуниным и финансовым директором Екатериной Наумовой, у которых было 25%.Позже обе стороны отошли от дел (Карпунин и Наумова даже попали под уголовное дело), а на заводе появился новый инвестор – владелец челябинского ОАО «Уралавтоприцеп» Егор Андреев, который погасил социальное напряжение выделив миллионы рублей на зарплату сотрудников, а потом выкупил с торгов активы завода.Новый собственник, наверно, слишком доверял своим своим менеджерам среднего звена, доставшимся в наследство от Федулева, которые еще при Карпунине окружили предприятие своими мелкими фирмочками. При участии этих дельцов предприятие банкротилось (завод до сих пор находится под внешним наблюдением), обрастало различными юрлицами и растаскивалась по частям, даже просто на металлолом. С уходом этих и появлением других управленцев и акционеров, БЭМЗ продолжал приходить в упадок, не имея возможность вести полноценную деятельность. И в 2019 году, по сути, начался новый этап уничтожения предприятия силами третьих лиц.С уходом Андреева новые инвесторы сразу вложили в завод 20 млн. руб., предприятие начало подниматься, долги по зарплате в конце 2017 года погасили, появился план развития, были заключены контракты. Но тут как гром среди ясного неба свалилась налоговая задолженность в размере 45 млн. руб. о которой новый инвестор не знал и план развития делал без их учета. Это свело к нулю все ранее предпринятые усилия по выходу из кризиса.В 2018 году на предприятии ввели процедура наблюдения. С назначением в 2019 году внешнего управляющего Ремизова, по сути, начался новый этап уничтожения завода. Ну, и новейшая история предприятия связана с появлением на его территории ОАО «ЕРЗ», в ходе которого по заводу был нанесен новый удар.После очередного кризиса на БЭМЗ областные власти два года искали нового инвестора и в 2019 году нашли. Им стал Егоршинский радиозавод (ОАО «ЕРЗ»). Летом того года на совещании с участием представителей свердловского правительства и Минобороны РФ представителю ОАО «ЕРЗ» бизнесмену Александру Мальцеву говорили, что главное для него – выплата зарплаты сотрудникам БЭМЗ и гособоронзаказ, в обмен власти пообещали полное содействие.Казалось бы, самое страшное позади, предприятие продолжит выпуск продукции, выполнение гособоронзаказа, улучшится экономическая ситуация, снизится градус социального напряжения в Кушвинском городском округе. Однако гладко было на бумаге и в прогнозах чиновников. Когда Мальцев зашел на БЭМЗ, социальная часть проблемы была переложена на теперь уже бывшего внешнего управляющего, которую тот не решал. Не лучше обстоят дела и с гособоронзаказом, ни одного ГОЗ для БЭМЗ егоршинский завод своими силами не выполнил.Что такое ОАО «ЕРЗ»? Это Артемовский. БЭМЗ относится к Кушве. Это разные городские округа, расстояние между ними около 250 километров, и пока трудно сказать, что активность артемовского предприятия действительно улучшит жизнь в Кушвинском ГО. В настоящее время есть основания полагать, что проблемы в поселке Баранчинском скорее усугубятся, чем наоборот.Сотрудники предприятия до сих пор не получили свою зарплату. При этом новый «инвестор», на словах реанимируя предприятие, на деле увеличивает его долги, не рассчитываясь за электроэнергию и другие ресурсы.Складывается впечатление, что в поселок Баранчинский пришел не инвестор, а очередной любитель взять то, что плохо лежит. Даже когда лежит это не плохо, а нормально, по закону.Сегодня в деловой повестке, в том числе на уровне государственного оборонного заказа, по сути, уже не фигурирует историческое и до сих пор являющееся название «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» («БЭМЗ»). Вместо него пропагандируется Обособленное Подразделение ОАО «Егоршинский радиозавод» «Баранчинский электромеханический завод». Что это такое?В августе 2019 года ОАО «Егоршинский радиозавод» (ЕРЗ) стало владельцем небольшой части имущественного комплекса (недвижимое оборудование и производственное оборудование) Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ), так и родилось указанное выше название.Вот что сказано на главной странице сайта БЭМЗ, где сейчас командуют представители ОАО «ЕРЗ»: «В настоящее время на производственной площадке Обособленном подразделении «БЭМЗ» ОАО «ЕРЗ» закончена передача конструкторской документации и начато производство всей номенклатурной линейки Баранчинского завода. Решением Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению Государственного оборонного Заказа от 14 октября 2019 года, ОАО «ЕРЗ» определено как замещающее предприятие по исполнению ГОЗ. ОАО «Егоршинский радиозавод» принимает на себя все обязательства, связанные с обеспечением и изготовлением продукции Баранчинского электромеханического завода».Информация на сайте БЭМЗ выглядит довольно гладко. Но что скрывается за ней? Для начала определимся с терминами. Инвестор, как правило, вкладывает в предприятие денежные средства или иные активы с целью дальнейшего получения прибыли в результате эффективной работы объекта инвестиций. Ситуация, когда приходящее юрлицо просто откусывает у находящегося в кризисе завода самую ценную его часть и забирает себе, обрекая предприятие с почти вековой историей на умирание, вряд ли называется инвестированием, так как инвестор, повторим, заинтересован в выживаемости предприятия. Скорее это просто желание укрепить положение собственного предприятия за счет чужого.По факту новый собственник, которого областная власть предпочитает называть «инвестором», выкупил только два основных производственных цеха.Остальное недвижимое имущество, земля, оборудование и сырье завода и т.п. – в собственности других юрлиц (основная часть принадлежит ООО «Гарант»), которые выражают заинтересованность в сохранении ценного для городского округа предприятия, и не верят в заявления о добрых помыслах от «варягов», пришедших в Баранчинский.Трудоустройство основного персонала Мальцев должен был осуществить с августа 2019 года, по факту это произошло только в декабре 2019 – январе 2020 года, перед уходом внешнего управляющего Ремизова, когда тот уже подал заявление об освобождении от исполняемых обязанностей. В результате долг по зарплате с августа 2019 года накапливался.На так называемом сайте БЭМЗ, где сейчас командуют представители ОАО «ЕРЗ», написано, что выкуп производственных мощностей произошел с «трудоустройством основного производственного персонала». Между тем, значительная часть сотрудников до сих пор не может получить зарплату, хотя об этой проблеме было известно еще почти год назад.При этом на этом сайте Обособленного Подразделения ОАО «ЕРЗ» можно увидеть вакансии для токарей, токарей-карусельщиков, сверловщиков и слесарей механосборочных работ. Получается, фронт работ и зарплата для этих сотрудников у нового собственника найдется, а решать проблемы с долгами перед работниками должен кто-то другой?Не хочется платить по этим счетам? Хорошо. Тогда хоть бы другим не мешали. Но ведь нет. «ЕРЗ» не только занял выкупленные производственные площадки, он также зашел в электроцех, заводоуправление, на газорегуляторный пункт. БЭМЗ мог это отдать эти и другие объекты в субаренду и получить за это деньги, а это уже 300-500 тысяч рублей в месяц. Но так называемый инвестор предпочел не тратиться. Более того: он лишил находящееся в стадии банкротства предприятие ценных активов, которые, возможно, стоят даже больше, чем оба цеха со всеми станками.ОАО «ЕРЗ» по факту принадлежат упомянутые выше пара цехов и примерно 126 станков, перешедших от предыдущих «инвесторов» из Челябинска. Очевидно, что для организации выпуска традиционной продукции БЭМЗ этого мало. Например, нужна оснастка для станков. Ее на заводе, по грубым подсчетам, примерно на 200 миллионов рублей (при условии использования в работе). И даже в качестве металлолома эти изделия потянут примерно на 20 миллионов, которые можно пустить на выплату зарплаты.Оснастка, как утверждает и.о. конкурсного управляющего ООО «БЭМЗ» Андрей Шафранов, ОАО «ЕРЗ» не принадлежит. При этом егоршинцы просто взяли и собрали оснастку с территории завода, перенесли к себе и поставили на баланс. Представьте, вы покупаете у Илона Маска пару ангаров, а потом бесплатно забираете детали для ракеты и запираете их в ангарах под охраной. Нормально, да?18 июня Андрей Шафранов составил акт об инвентаризации имущества ООО «БЭМЗ» на территории ОАО «ЕРЗ». Частично это сделать удалось, но свою многомиллионную «добычу» егоршинцы Шафранову даже не показали. «В допуске к технологической оснастке станков было отказано в связи с указанием руководства ОАО «ЕРЗ», – записано в акте, в котором есть подпись зама гендиректора ОАО «ЕРЗ» Александра Собакина. Позже этому факту представители ООО «БЭМЗ» направили жалобу в прокуратуру.Еще в январе 2020 года собственник ООО «БЭМЗ» Сергей Девятов обращался к теперь уже бывшему внешнему управляющему ООО «БЭМЗ» Юрию Ремизову (кстати, в 2018 году на предприятии почти не было долгов по зарплате, они резко выросли в 2019 году, во время работы Ремизова) с заявлением о том, что «с производственных площадок предприятия растаскиваются и складируются в цехах ЕРЗ и в других укромных местах средства производства, оснастка и штампы, которые использовались еще ЗАО «БЭМЗ» и никогда не были инвентаризированы».Сергей Девятов указал, что он не раз предлагал всем бывшим арбитражным управляющим произвести инвентаризацию средств производства и поставить выявленное имущество на баланс ООО «БЭМЗ» и призвал назначить комиссию по проведению инвентаризации этих средств производства, поставить указанное имущество на баланс и выставить счета ОАО «ЕРЗ» за пользование этим имуществом с августа 2019 г. Также предлагалось реализовать имущество как конкурсную массу в соответствии с законом о банкротстве.Кроме того, указывалось на факт использования ОАО «ЕРЗ» автотранспорта ООО «БЭМЗ» (две автомашины «Шкода»), которые являются конкурсной массой и при этом теряют свою стоимость, что приведет к убыткам кредиторов. Внятного отклика на это обращение представителя ООО «БЭМЗ» и ООО «Гарант» не последовало.Действия ОАО «ЕРЗ» в освоении принадлежащих ООО «БЭМЗ» активов неплохо иллюстрирует работа бывших топ-менеджеров баранчинского завода: Светланы Тороповой (экс-первого заместителя гендиректора) и Юрия Батарева. Помните, выше мы отмечали, что после Федулева и Карпунина на заводе действовали в своих интересах коммерсанты, совмещавшие управленческие функции на БМЗ с поддержкой собственных малых бизнесов?Торопова является соучредителем и директором екатеринбургского ЗАО «Брис-Энерго». Еще во время ее работы на сайте этой компании появлялась реклама продукции БЭМЗ, что удивило собственников предприятия. Тогда возникали предположения о существовании некого «теневого» производства в стенах предприятия с последующим вывозом «левой» продукции (плюс – идет незапланированный расход электроэнергии, газа). На фоне этого и других скандалов указанные сотрудники были уволены.Однако позже указанным лицам вновь удалось устроиться в управление заводом. Тогда завод заключил соглашение с АНО «КИТ КИ» Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института, по которому предполагалось сделать БЭМЗ производственной площадкой этого предприятия. Взаимодействие уральцев с москвичами на уровне менеджмента было сложным и запутанным, что позволяло заинтересованным лицам продолжать использовать существующую нестабильность в свою пользу.В заявлении учредителя ООО «БЭМЗ» Сергея Девятова прокурору Кушвы от 31 января 2020 года сказано: «Мне стали известны факты о том, что руководство ООО «БЭМЗ»в лице Тороповой С.А. присвоило наличные деньги, внесенные в кассу предприятия для выплаты долгов по зарплате на сумму 829 000 рублей».Тут же автор письма сообщает, что получил из бухгалтерии ООО «БЭМЗ» «Отчет по проводкам 50 и 70 счетов», по которому согласно с декабря 2018 года по июль 2019 года в кассу БЭМЗ вносилась якобы «излишняя выплаченная зарплата» в сумме 1348000 рублей и тут же выплачивалась в виде зарплаты. «Я потребовал от Тороповой С.А. и бухгалтера Субаревой Е.А. дать мне списки фамилий кому они якобы выплатили эту зарплату по этим фактам, но они в течении нескольким месяцев не дают мне эту информацию под надуманными предлогами», – пишет Сергей Девятов и просит провести проверку и привлечь виновных к ответственности.Также, по предварительным данным, во время работы Тороповой и Батарева на менеджерских позициях с предприятия могла исчезнуть продукция на сумму около 30 миллионов рублей. Эти данные будут уточняться и проверяться, когда дело дойдет до суда.31 января 2020 года Сергей Девятов в качестве заместителя директора ООО «БЭМЗ«Энергодизель» написал заявление прокурору Кушвы, в котором указал, что с 2018 ООО «БЭМЗ «Энергодизель» по договору с ООО «БЭМЗ» поставляло сырье и материалы из которых «БЭМЗ» изготавливал продукцию, а затем продавала эту продукцию.На закупку сырья и материалов должно было уходить порядка 50% средств от продажной стоимости продукции. Остальные 45% должны были идти на выплату зарплаты. По факту, как утверждает Сергей Девятов, образовался перерасход материалов, а Торопова отвечала, что излишков сырья и материалов нет.«По моему мнению Торопова С.А. создала такую ситуацию, благодаря которой наша компания оплачивала излишнее количество сырья и материалов, затем … изготавливала неучтенную продукцию за счет завода БЭМЗ... Затем реализовала и в настоящий момент реализует эту неучтенную продукцию. По нашим сведениям, из этих же излишне закупленных материалов была изготовлена часть продукции по гособоронзаказу, что является уголовным преступлением», – сообщил городскому прокурору Сергей Девятов.При появлении ОАО «ЕРЗ» Торопова и Батарев перешли на работу в эту компанию, и сейчас в интернете, например, на электротехническом портале elec.ru, можно найти продукцию (например, генератор БГ-100м) от ЗАО «Брис-Энерго», вероятно, произведенную в выкупленных цехах БЭМЗ. Интересно также, что правоохранительные органы до сих не могут получить от Тороповой полный объем документов, к которым она имела доступ во время работы на БЭМЗ.18 июня этого года представитель ООО «Гарант» Сергей Девятов направил обращение прокурору Кушвы, в котором указало, что с августа 2019 года происходит несанкционированный отбор электроэнергии Обособленным подразделением ОАО «ЕРЗ».ООО «БЭМЗ» электроэнергию не потребляет с августа 2019 года. ООО «Гарант» никогда не вел производственную деятельность на данной территории. По факту хозяйственную деятельность на территории БЭМЗ ведет ОАО «ЕРЗ», а все расходы ложатся на ООО «БЭМЗ», что влечет неоплату предоставляемых услуг по подаче и потреблению электроэнергии и приводят к увеличению невозвратной задолженности, причинение убытков должнику и всем кредиторам на протяжении уже 11 месяцев.Также в письме говорится, что не понятно на каком основании 30 апреля 2020 года был заключен договор энергоснабжения с ОАО «ЕРЗ». ООО «Гарант», как собственник, своего согласия не давал. Кроме того, с апреля 2020 года направлялись письма всем энергетическим организациям с требованием провести выездную комиссию с жалобами на воровство электроэнергии.«ОАО «ЕРЗ» пыталось подсунуть на подпись ООО «Гарант» акт балансового разграничения по имуществу не принадлежащее ОАО «ЕРЗ», – говорится в письме к прокурору. – Без этого документа невозможно заключить договор. Точно такая же ситуация была по поставкам газа. Прошу Вас провести проверку по факту основания заключения договоров электроснабжения и газоснабжения с ОАО «ЕРЗ». Подозреваем, что представленные документы были сфальсифицированы ОАО «ЕРЗ», с целью неоплаты своих расходов на производство, оплату субаренды используемого имущества по электро и газоснабжения (уйти в судебные разбирательства), средства за 11 месяцев, которые могли пойти на выплату заработной платы работникам ООО «БЭМЗ».Похожая проблема – с газом. ОАО «ЕРЗ» заключил договор с АО «Уралсевергаз» на поставку газа, не имея на то согласия собственника ООО «Гарант», используя исключительно его газовые сети, которые являются источником повышенной опасности», – заявлял Сергей Девятов еще в письме к бывшему арбитражному управляющему Юрию Ремизову.При этом АО «Уралсевергаз» в ответ на запрос со стороны ООО «БЭМЗ» прислал письмо, в котором выражен отказ от комментариев по договору с ОАО «ЕРЗ» со ссылкой на коммерческую тайну.Представитель ООО «Гарант» Сергей Девятов, обращаясь к внешнему управляющему ООО «БЭМЗ» Андрею Шафранову, назначенному на эту должность в феврале 2020 года указывал на бездействие бывшего внешнего управляющего по взысканию убытков причиненных действиями ОАО «ЕРЗ», которые могли бы пойти на выплату заработной платы, и просил взыскать с ОАО «ЕРЗ» причиненные ООО «БЭМЗ» убытки.В апреле 2020 года Андрей Шафранов направил письма в Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в ОАО «МРСК Урала», в которых указал на свои полномочия в части защиты имущества ООО «БЭМЗ» и попросил принять предусмотренные законом меры реагирования для предотвращения безучетного пользования электроэнергией.Возможно, самой скандальной является ситуация с принадлежащей заводу конструкторской документацией, от которой зависит способность БЭМЗ выпускать продукцию, совершенствовать ее, защищать интеллектуальные права и т.п. Эта документация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну (ССГТ) хранилась на территории ООО «БЭМЗ».Никаких имущественных прав на эти документы у ОАО «ЕРЗ» не было, что не помешало этому предприятию 29 мая забрать конструкторскую документацию у банкротящегося завода и перенести на свою территорию. Это егоршинским бизнесменам удалось не с первой попытки, и в конце мая пришлось звать на помощь Росгвардию. Дискутировать с гвардейцами (которые вряд ли поняли, чему потакали) было бесполезно, поэтому представителям ООО «БЭМЗ» пришлось отдать все документы.Конечно, дальше последует оспаривание изъятия конструкторской документации в суде, в прокуратуре, других инстанциях, но сам факт случившегося еще раз показывает степень реальной заинтересованности ОАО «ЕРЗ» в покрытии долгов БЭМЗ и выплаты зарплаты его бывшим сотрудникам. Проще говоря, в такую заинтересованность не верится. Зато не сложно предположить дальнейшее развитие событий.ОАО «ЕРЗ», по факту владеющее только несколькими голыми зданиями и станками, предпочитает не платить ни за оснастку для станков (которая, напомним, может стоить около 200 млн руб.), ни за документы, стоимость которых может быть так высока, что легко покроет долги перед всеми кредиторами. Пока чиновники и силовики смотрят на эту проблемную ситуацию «сквозь пальцы», «варяги» просто забирают себе эти ценности.Интересная положение дел: одно предприятие забирает у другого конструкторские документы, да еще и со статусом гостайны. Якобы для безопасного хранения. По какому праву? Да и зачем? Документы и так лежали на территории, где выставлена охрана от ОАО «ЕРЗ», но этого егоршинцам было мало.Наверно, дело тут не только и не столько в безопасности, сколько в возможности изучить и скопировать эти бумаги. Чтобы потом использовать их для выпуска формально своей продукции, которая к БЭМЗ уже не будет иметь отношения. Тут будет на руку и новая договоренность с Рособоронэкспортом о гособоронзаказе.Очень складно получается. Только такое вот эффективное развитие ОАО «ЕРЗ» будет, по сути, за счет пострадавших в ходе разорения БЭМЗ третьих лиц, за счет бывших работников, не получивших зарплаты, и всех жителей Кушвинского ГО, на которых потеря завода так или иначе скажется.