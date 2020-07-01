Северный Урал обеспечил явку региону

Фото: primorsky.ru

Фото: ТАСС

В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 1 миллион 715 980 жителей Свердловской области, явка составила 51,5%. «За» конституционные поправки отдали свой голос 65,99% свердловчан, «против» – 32,99%. Недействительными, то есть испорченными, признаны 18,2 тыс. бюллетеней.Самая высокая явка была зарегистрирована в свердловских городах Волчанск (84,63%) и Североуральск (75,52%), а также в поселке Пелым (79,59%).Наименьшее количество избирателей пришли проголосовать в Екатеринбурге (45,13%) и Нижнем Тагиле (45,97%). При этом руководитель региональной комиссии Владимир Русинов сообщил, что столица Урала показала «очень достойный результат» явки на голосование.Среди всех регионов России Свердловская область заняла 73 место в рейтинге по явке.Всего в Свердловской области работали 2 532 участка, 555 из которых находятся в Екатеринбурге. Из всех екатеринбургских участков на девяти процент голосов «против» перевесил процент голосов «за». Больше всего протестных участков зарегистрировано в Ленинском районе Екатеринбурга.Так, УИК № 2640 в школе №10 на улице Вайнера зарегистрировал 50,88% голосов против поправок, при 48,77% за них (отметим, что за этим участком закреплены дома в центре города, где проживает политическая и бизнес-элита уральской столицы). Кроме того, против поправок отдали свой голос большинство избирателей на УИК №1477, который располагался в музыкально-педагогическом колледже на Карла Маркса. Там напротив слова «нет» галочку поставили 50,5% против 48,84%. Еще один протестный участок – школа №181 на улице Краснолесья. 51,16% избирателей тамошнего УИК №2639 проголосовали против поправок, 47,97% – за.Кроме того, на УИК №1540 в Ленинском районе против поправок выступили 56,78% избирателей, за – 42,21%. Эти данные отражены на сайте ЦИК РФ. Однако в системе ГАС «Выборы» номер этого участка не числится, и выяснить с помощью сервиса, по какому адресу он расположен, нельзя. Еще один «фантомный» участок мы обнаружили в Октябрьском районе Екатеринбурга. В списке на сайте ЦИК числится УИК №1697, однако явка на этом участке составила 0%, и его адрес также не находится в системе ГАС «Выборы».Добавим, что в Ленинском районе на 25-ти избирательных участках процент голосов «против» составил более 40%.В остальных районах города также есть участки, на которых голоса против поправок перевесили голоса за.В Верх-Исетском районе таким участком оказался УИК №1248, расположенный в библиотеке УГМУ на улице Ключевской. На нем за поправки отдали свой голос 48,28% избирателей, против — 50,76%.Самое большое количество голосов «против» (60,53%) было зарегистрировано на УИК №620 в Железнодорожном районе города. Это участок, расположенный в здании городского железнодорожного вокзала: пассажиры голосовали там по открепительным листам.Против поправок высказалось большинство избирателей УИК №1421, которая располагалась в гимназии № 108 Кировского района Екатеринбурга. Против поправок тут выступили 50,11% избирателей, за – 49,77%.В Октябрьском районе самым протестным оказался участок в аэропорту Кольцово (УИК №149), где по открепительным листам против поправок отдали свой голос 57,78% избирателей, за – 42,22%.В УИК №150, расположенном в психиатрической больнице №3, зарегистрировано 50% голосов, не одобряющих изменение Конституции в противовес 47,83%.В Чкаловском районе 53,93% избирателей УИК №1785 не одобрили поправки, вносимые в главный документ страны. Этот избирательный участок располагался в учебном корпусе воинской части. «За» там проголосовало 45,89% процентов избирателей.В других частях Свердловской области также нашлись протестные участки, где число избирателей, которые не одобряют поправки в Конституцию, перевешивает остальных.В лидеры по числу протестных голосов в Свердловской области выбились несколько поселков. Больше всего голосов «нет» было зарегистрировано в поселке Свободный – там против поправок, вносимых в Конституцию России, проголосовали 46,52% избирателей. В поселке Пелым, который является одним из лидеров по явке в регионе, 42,91% избирателей не одобрили конституционные поправки, а в поселке Уральском – 42,19%.51% избирателей выступили против на УИК №9 в городе Алапаевск, 51% – на Свободненской поселковой УИК № 2595. 63% протестных голосов зарегистрировала Пригородная избирательная комиссия на УИК №657 – там, правда, проголосовали всего 55 человек.В Невьянском городском округе находятся сразу несколько УИК, где было зарегистрировано более 40% протестных голосов. Это УИК 512 (41%), УИК 518(41%), УИК 519(44%), УИК 522(41%), УИК 535 (44%), УИК 545 (41%).В Нижнем Тагиле самыми протестными оказались УИК №2632 (46,64% против) в Тагилстроевском районе города, УИК №2202 (38,73% против) в Ленинском районе, и УИК №2185 (39,93% против) в Дзержинском.Рекордное число испорченных бюллетеней было зарегистрировано в Североуральске на УИК №2450. Там недействительными были признаны 319 бланков из 1263 зарегистрированных.Всего по России за поправки, вносимые в Конституцию, проголосовали 77,92% избирателей, 21,27 процента — против.Явка по всей России составила 67,97%, при этом первое место заняла Чеченская республика. Там на голосование пришло 95,09% избирателей, 97,49% из которых проголосовали «за».В пятерку лидеров по явке попала республика Тыва (92,80%), Башкортостан (90,83%) и Дагестан (90,20%). В последнем, кстати, поправки в Конституцию поддержали 89,59% избирателей. Большой процент поддержки также зафиксирован в Крыму (89,93% голосов) и Кабардино-Балкарии (89,59% голосов).Самая маленькая явка была зарегистрирована на Камчатке (44,08%), в Иркутской области (44,19%) и в Хабаровском крае (44,24%).Единственным регионом, в котором голоса «против» перевесили голоса «за» стал Ненецкий автономный округ. Там поправки не поддержали 55,25% избирателей. Кроме того, низкий процент одобрения был зарегистрирован в Омской области (36,66%) и в Камчатском крае (37,16%).Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сомнений в легитимности голосования у нее нет: «Нет сомнений, что оно [голосование] состоялось, что оно легитимно», – сказала Памфилова РИА Новости.На брифинге в Центризбиркоме она также отметила, что голосование по Конституции прошло очень достойно: «Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности [голосование] очень достойно».