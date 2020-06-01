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Первая полоса


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20:47 | 30.06.2020

Фото: twitter.com

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Топ самых странных избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию

Завтра последний день голосования по «одобрению» поправок, вносимых в Конституцию РФ. Это голосование, возможно, войдёт в учебники истории по многим причинам, и, вероятно, пандемия коронавируса - не главная. Сегодня Владимир Путин призвал каждого россиянина проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса. Мы собрали самые необычные способы получения этих самых голосов. Тракторы, пни, багажники автомобилей и другие странные участки для голосования – в материале veved.ru.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию страны. Помимо обычных избирательных участков в школах, университетах, детских клубах и других муниципальных организациях, появились мобильные пункты для голосования. Мобильные избирательные пункты были созданы для того, чтобы организовать голосование на тех участках, которые не соответствуют требованием эпидбезопасности. Предполагалось, что такие пункты будут находиться близи от привычных зданий, но уже в первый день голосования в соцсетях начали появляться множество фотографий голосования на скамейках во дворах, на пнях и колодцах, и даже в багажниках автомобилей.

Один из первых таких избирательных участков был организован во Владивостоке. Там под навесом багажника Honda Shuttle свою работу развернула УИК № 838. Сами сотрудники УИК объяснили это погодными условиями и «обычной практикой».

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Фото: Кирилл Батанов

Похожий случай был зафиксирован в Еврейской автономной области, где глава Облученского городского поселения Евгений Рекеда проголосовал на так называемой «придомовой территории». На фото, которое выложил политик видно, что он опускает бюллетень в урну, которая находится в багажнике легковушки.

«Я на тракторе добуду для России голос!»


Под мобильные придомовые участки переоборудовали не только легковушки, но и целые автобусы. Так, множество подобных участков развернули в Татарстане, идею подхватили и в других регионах страны.

В соцсетях шутят, что раньше автобусы использовали для массового подвоза бюджетников к местам для голосования и организации так называемых «каруселей». А теперь далеко ходить не надо, потому что в автобусе уже находится сам УИК. «Раньше на автобусах карусельщиков возили, теперь решили не усложнять и устраивать карусели прямо в автобусах», – отмечает один из пользователей Twitter.

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Фото: штаб Навального в Твери

Идею с таким голосованием оценила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это удобно для пожилых граждан из глубинок, а еще голосовать в автобусах можно даже в плохую погоду.

«Я на тракторе добуду для России голос!»


Наверное, самое забавное нововведение на выборах в этом году – организация избирательных участков на пнях. Интересно, что прецедентов с таким голосованием не один и не два –они встречаются ежедневно в разных городах России. «Так вот о чём поправка про сохранение русских традиций!», – шутят пользователи соцсетей.

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Фото: штаб Навального в Брянске
«Я на тракторе добуду для России голос!»


На голосовании в ход идут не только пни, но и другие элементы окружающей природы. Например, камень, который используется сотрудниками УИК вместо стола.

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Фото: Андрей Захаров/Русская служба Би-би-си

Множество избирательных участков также развернули во дворах, на детских площадках. Вот, например, УИК в детской беседке.

«Я на тракторе добуду для России голос!»


Настоящее «придомовое голосование» – прямо на лавочке у подъезда.

«Я на тракторе добуду для России голос!»


Из-за того, что пандемия коронавируса еще не прошла и риск заразиться по-прежнему существует, сотрудники некоторых участковых избирательных комиссий вынуждены для собственной безопасности надевать специальные защитные костюмы и маски. Иногда это выглядит по-настоящему пугающе.

«Я на тракторе добуду для России голос!»

«Я на тракторе добуду для России голос!»


А члены УИК Курганской области приезжают к избирателям на тракторе и велосипедах, и параллельно с этим даже вдохновляются на стихи: «Даже в поле, на лугу, где так зреет колос, я на тракторе добуду для России голос!».

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Фото: избирательная комиссия Курганской области

Согласно официальным рекомендациям, которые ЦИК совместно с Роспотребнадзором подготовил для избирательных комиссий в целях профилактики заражения коронавирусом, можно оборудовать площадку на открытом воздухе — придомовых территориях или территориях общего пользования, если изначально помещение, где обычно проводят голосование, не соответствует требованиям эпидбезопасности.

Так что формально избирательные участки на лавках, пнях и колодцах не противоречат официальным рекомендациям. При этом политики и общественники который день задаются закономерным вопросом – как справляться с возможными фальсификациями на подобных участках? В ЦИК, однако, проблемы не увидели, а глава ЦИК Элла Памфилова и вовсе отрицает, что подобные избирательные участки существуют.

«Мне сейчас прислали, что есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы лёгкие на воздухе. Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И всё голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей», – заявила Памфилова.

Позиция Кремля, в целом, мало отличается от позиции ЦИК. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобное голосование на придомовых территориях позволяет реализовать право на волеизъявление россиян:

«Это не вопрос антуража. Вы знаете, мы в целом сейчас в необычное время живем, вот если взять этот год. Необычное время для всего мира, а не только для России», – подчеркнул Песков.

«Я на тракторе добуду для России голос!»

Фото: екатеринбург.рф

За первые пять дней опроса явка по всей России составила 45,7%.

«По состоянию на вечер 29 июня, проголосовали 49,6 млн граждан, что составляет 45,7% на территории РФ. В том числе 1 млн 62 тыс. в электронном виде, что составляет 90,3% от числа зарегистрировавшихся», – заявила Памфилова.

В Свердловской области за пять дней голосования явка составила всего 32,42%. Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, на участки пришло чуть больше 1 млн избирателей. В целом в Екатеринбурге проголосовали 23,58% избирателей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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