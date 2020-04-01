А у нас в подъезде – хлор, а у вас?

14:29 | 7.04.2020

Фото: mosday.ru

Как свердловские управляющие компании исполняют Указ губернатора

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, несмотря на все принятые властями меры, – сроки самоизоляции продлены, дети переведены на дистанционное обучение, а в тех магазинах, которые продолжают работу, в районе касс появилась разметка. Казалось бы, все меры для минимизации рисков распространения заболевания приняты. Однако, напомним, 18 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении особых мер, в число которых входит и более тщательная уборка в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Проще говоря, в подъездах. О том, как управляющие компании услышали власти и на какие хитрости пошли жители некоторых домов, чтобы не впустить коронавирус в квартиру, – в материале veved.ru.



Накануне подписания главой региона указа о введении особых мер в связи с пандемией коронавируса вице-губернатор Павел Креков рассказал, что в подъездах должна проводиться дезинфекция силами управляющих компаний и ТСЖ.



«Регламенты существуют уже несколько лет. Понятно, какими растворами обрабатывать подъезды, ничего нового нет, это же не какая-то принципиально новая инфекция», – сказал Креков изданию «Новый день».



В свою очередь, глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских добавил, что «управляющие компании и в текущем режиме проводили уборку и мытье подъездов, сейчас будет несколько в иных режимах».



«Вечерние ведомости» решили выяснить, насколько хорошо управляющие компании услышали власти и были ли предприняты эти «особые меры». Для этого мы опросили несколько десятков свердловчан и ряд управляющих компаний. Как выяснилось, все не так хорошо, как власти себе это представляли.



Несмотря на то, что проведение профилактических мероприятий по санитарной обработке в жилфонде уральской столицы взято на особый контроль городским оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции, екатеринбуржцы, чьи дома обслуживает УК «Фонд Радомир», отметили, что организация борется с коронавирусом тряпкой и веником: одну неделю подъезд моют, другую – подметают.



Что более интересно, в поселке Исеть (городской округ Верхняя Пышма) управляющая компания «Сити-Сервис» придерживается указа главы региона: перила, ручки, почтовые ящики и домофоны обрабатываются дезраствором. Но это в тех домах, которые обслуживаются «Сити-Сервисом», – остальные подъезды не видели даже тряпки на протяжении многих, если не лет, то месяцев – точно. Все держится, как и заведено в небольших муниципалитетах, на активных жильцах и, что чаще, неравнодушных бабушках.



К вопросу об активных и неравнодушных. Некоторые жители Екатеринбурга с улыбкой рассказывают, что их старшие родственники советуют обрабатывать дверь в квартиру и ручку самогоном, ну, или на крайний случай, «дешевой водкой».



Похожая ситуация обстоит в городе Среднеуральск, где «единственная обработка подъезда – это когда местный алкоголик случайно водку разливает, когда в квартиру поднимается», как нам прокомментировал один из жителей муниципалитета.



Зато сотрудники ЖЭУ №5 УК «РЭМП Железнодорожного района» очевидно, решили последовать каждому слову в Указе и выполняют его в полной мере. Настолько, что некоторые жители начали жаловаться на головные боли и проявившую себя аллергию на хлорсодержащие средства. Несмотря на это, организация остается одной из тех немногих, кто услышал власти региона в полной мере.



Еще одна управляющая компания, последовавшая инструкциям – ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». И поверхности в подъездах обрабатываются, и периодичность обработки соблюдается. Однако, как выяснилось, организация столкнулась с проблемой. Как ранее отметили в департаменте информационной политики Свердловской области, местные власти следят за запасами материалов и моющих средств в распоряжении управляющих компаний. Как нам рассказал руководитель данной УК Михаил Плешаков, дополнительные счета выставлять горожанам управляющая компания не станет, но затраты на дополнительный материал для обработки подъездов существенно скажутся на финансах организации.



«Было бы неплохо получить финансовую поддержку от властей города или региона» – поделился проблемой Михаил Плешаков. Будем надеяться, власти компенсируют дополнительные затраты УК, связанные с профилактикой коронавируса.



Также на финансовый вопрос обращает внимание и Валерия Чечерина, директор ООО «УЖКХ Ленинского района». Если обычно тариф составляет 22-25 рублей на квадратный метр, то сейчас он вырос на 10-20% из-за дополнительных трат на средства и оплату уборщикам, отметила собеседница.



«Мы надеемся, что это продлится не большой промежуток времени, 2-3 месяца. И это незначительно повлияет на тариф. Если еще и пени отменят, нам будет совсем непросто. Где-то придется сэкономить, однако новой строчки в счетах граждан не появится – все идет за счет организации», – рассказала директор компании.



Вопрос о компенсации дополнительных трат властями также остается открытым. В самой организации нам рассказали, что сейчас подъезды обслуживаемых домов обрабатываются таблетированной хлоркой или «белизной», которая также является хлорсодержащим средством, дважды в день.



А вот работа АО «Орджоникидзевская УЖК» вызывает недоумение. Как нам сообщают читатели, если на улице Победы (микрорайон Уралмаш) указ выполняется и подъезды обрабатываются хлорсодержащими веществами, то на улице Орджоникидзе в подъездах стоят пустые ведра и «никто ничего не моет». Кто контролирует исполнение и отслеживает качество работы сотрудников – непонятно.



Как сообщают некоторые жители Мичуринского района, в их подъездах проводится обычная уборка, разве что «на входе в подъезд поставили антисептик».



В свою очередь, «Лайф Групп» отличилась средством дезинфекции, использовав не хлорсодержащее средство, а спирт «неизвестносколькипроцентный». Вахтеру же выдали одноразовую маску.



Со слов опрошенных, в жилфонде, обслуживаемом ООО УЖК «Евразийская» и УК «Первая» были замечены лишь единоразовые акции дезинфекции хлорсодержащими средствами. В дальнейшем подъезды обрабатывались «как всегда». Управляющие компании «Стандарт» и «Урал-СТ» соблюдают инструкции властей в полном объеме.



К сожалению, во многих управляющих компаниях комментировать ситуацию отказались, либо просто не взяли трубку. В любом случае, в мэрии Екатеринбурга сказали, что не могут наказывать УК, если те не наводят чистоту в подъездах на фоне ситуации с распространением коронавируса.



«В настоящее время есть документ, рекомендующий проводить дезинфекцию, — уточнили в пресс-службе мэрии изданию «МК-Урал». — Если бы документ предписывал, то он требовал бы финансирования. Решить вопрос с обработкой подъездов оперативно бы не получилось. Но если ваш подъезд не моют, дозванивайтесь до управляющей компании. Применять санкции к коммунальным предприятиям мы не можем».



При этом, управлением ЖКХ Екатеринбурга запланированы обходы домов, чтобы контролировать ситуацию. Добавим, ни один рейд еще не состоялся, рассказали нам в управляющих компаниях.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»