Коронавирусная инфодемия: медиаспекулянты оболванивают граждан

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коронавирус.онлайн

коронавирус.онлайн

Видя, как журналисты не справляются с фильтром ложной информации, правительство ввело санкции за дезинформацию граждан. Депутаты Госдумы приняли несколько решений, которые ужесточают ответственность за распространение фейков по коронавирусу. И тут уже вопрос идет не только об административной ответственности, хотя и в КоАП внесены поправки, а об уголовной. Так, распространение в СМИ ложной информации влечет за собой наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от полутора до трех миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, говорится в документе.Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за• штраф 300-700 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до полутора лет,• до 360 часов обязательных работ;• до года исправительных работ;• до трех лет ограничения свободы.Если, то за это грозит:• штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев;• исправительные работы на срок до одного года;• принудительные работы на срок до трех лет;• до трех лет лишения свободы.Если, то предусмотрено наказание:• штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от полутора до трех лет,• исправительные работы на срок до двух лет,• принудительные работы на срок до пяти лет,• лишение свободы до пяти лет.На Урале уже осуждены два жителя. Екатеринбурженка за недостоверную информацию о закрытии Областного центра для всех, кто не имеет прописки, получила штраф в размере 30 тысяч рублей. Также в уральской столице на аналогичную сумму оштрафован уроженец Курганской области. В соцсетях он дезориентировал пользователей информацией о статистике по заболеванию. Якобы, по его словам, в регионе уже погибли порядка 100 человек, а медикам запрещают ставить правильный диагноз. Эта информация не соответствует действительности, в регионе, на момент публикации, зафиксировано 39 случаев коронавируса и ни одной смерти от этой инфекции.Добавим, за два месяца в России выявлено 52 ресурса, распространяющих ложную информацию о коронавирусе в соцсетях и интернет-изданиях.Однако не стоит забывать и про те фейки, которым верят, не смотря на их нелепость.Один из последних вбросов: посещение свердловчан медиками с сотрудниками полиции. Якобы, по словам медиаспекулянтов, врачи приходят домой к гражданам, чтобы поставить прививку «смерти медленного действия». Отметим, медработники действительно иногда приходят домой к горожанам. Если несознательный человек нарушает предписание санврачей о самоизоляции, – могут прийти и с полицейскими. Но не для того, чтобы поставить прививку «смерти медленного действия».Еще одна интересная новость появилась в социальной сети вКонтакте. Там изобретательные дезинформаторы распространяли фейки о влиянии коронавируса на «электро-магнитном уровне»: «COVID-19, как и любой другой вирус является низковибрационной сущностью, с замкнутой структурой электро-магнитного контура. Частота резонанса условно 5.5 — 14,5 Гц. В более высоких диапазонах он не активен, а, начиная с диапазонов 25,5 Гц и выше вирус гибнет.... Для Человека, живущего в высоких вибрациях, т.е духовного, он не опасней ОРЗ» (синтаксис и пунктуация сохранены – прим.ред.), – говорится в посте. Конечно, эта информация ложная и верить этому не стоит.Также намедни в различных мессенджерах распространялась новость, что воздух в городах будут дезинфицировать с помощью вертолетов. Этот фейк особенно активно распространялся в WhatsАpp и облетел, кажется, все бывшие республики СССР. Его опровергали и в Грузии, и на Украине. До России тоже дошло. Как всегда в таких случаях, для большей убедительности «шутники» ссылаются на «надежный источник»: сообщили в воинской части. Что наиболее забавно, на этот вброс повелись те, кто смеялся над родителями, заряжающими воду от телевизоров.К вопросу о надежных источниках. «Воинская часть» входит в топ-3 по «надежности и достоверности» информации. На первом месте топа самых используемых ссылок и аргументов, почему стоить верить предлагаемой информации, – «отец». На «Вездесущего папу» ссылаются в основном пользователи Facebook и Twitter. «Отец работает в Минздраве. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось…» (синтаксис и пунктуация сохранены – прим.ред.), говорится в сообщении. При чем, вне зависимости от региона, текст используется один и тот же, скорее всего, многодетный папаша проехался по всем регионам и провел «обряд сбора» с каждым из своих детей. Как бы то ни было, вестись на такой информационный вброс не стоит.В свою очередь, сибиряков продолжают пугать ветром. Летом он распространил огонь по сибирским лесам, а весной – коронавирус по сибирским городам.Но фейки о коронавирусе пишут не только интернет-пранкеры. Самарский депутат Михаил Матвеев в своих соцсетях распространял ложную информацию о том, что в Новокуйбышевской больнице игнорируют больных коронавирусом. Сам он назвал информацию непроверенной и позже сообщения удалил. Коллектив больницы направил обращение в местное Заксобрание, в котором назвал публикацию депутата абсолютной ложью. Он в итоге заявил, что «принял критику». Теперь его поступок рассмотрят на комитете по этике, сообщает Портал муниципальных образований.Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал россиянам несколько советов, как не заразиться коронавирусом. В числе прочих советов политика – брить усы и бороды и не жениться. Отметим, у ВОЗ нет рекомендаций о задерживающихся в волосах вирусах, а свадьбы – массовые мероприятия, которые в разгар эпидемии проводить не стоит.Президент Беларуси Александр Лукашенко также высказался относительно мер профилактики коронавируса. Он предложил людям выпивать по 50 грамм водки и ходить в сауну. ВОЗ, в свою очередь, разъяснила, что алкоголь не убивает вирус внутри человека.Одним из самых вирусных фейков о коронавирусе стало переформирование сети отелей футболиста Криштиану Роналду под больницы, мол, спортсмен не только разрешил размещать зараженных инфекцией в его гостиницах в Португалии, но и вызвался выплачивать зарплату нанятому медперсоналу. Представители отелей опровергли информацию в эфире португальских телеканалов. «Мы являемся отелем и не станем больницей. Сегодня такой же день, как и любой другой, – мы есть и остаемся отелем», – заявил представитель лиссабонского филиала в телефонном разговоре с RTL Nieuws.В свою очередь, израильские фейковые новости, дошедшие до России, гласят, что COVID-19 может распространяться и через водопровод. Эту информацию опровергли в Роспотребнадзоре.В Индии распространяется новость о том, что по российским городам гуляют львы, выпущенные властями, чтобы жители не нарушали режим самоизоляции. «Россия выпустила на свои улицы более 500 львов, чтобы россияне наверняка оставались в своих домах на время карантина», гласит подпись в новостях. Видимо, индусы не знают, что россиян усмиряют медведями.Филлипинские СМИ пишут, что Владимир Путин издал указ, согласно которому за выход из дома в двухнедельный карантин россиян ждет пять лет колонии. Эта информация, конечно же, тоже фейковая.Добавим, в Европе паникой вокруг коронавируса воспользовались хакеры, которые заражают людей виртуально через «письма президента», в которых глава страны, якобы, информирует владельца аккаунта об инфекции.Но такие письма вредят только данным пользователей. Но есть такие вбросы, которые вредят физическому здоровью людей. Более 500 тысяч просмотров набрало видео в Youtube, в котором англоговорящим гражданам советуют лечиться от коронавируса вдыханием горячего воздуха из фена. Отметим, благодаря такой рекомендации можно повредить дыхательные пути.Интернет-пранкеры и некоторые блогеры в погоне за «хайпом» выдумывают информацию. Однако СМИ, в том числе и отечественные, порой по ошибке поддаются на провокации дезинформаторов, что уже вызывает волну штрафов и административных дел даже в крупных изданиях. Так, фейк о коронавирусе появился на радио «Эхо Москвы». Политолог Валерий Соловей в эфире радиостанции заявил, что в России якобы более 1,6 тысячи случаев смерти от коронавируса, а число заболевших превышает 130 тысяч. Генпрокуратура уже направила данные в Роскомнадзор, который и потребовал удалить материал, СМИ грозит штраф в 500 тысяч рублей, а против Соловья заведено административное дело. Добавим, на момент публикации, зарегистрировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел, 34 – погибли.«Эхо Москвы» отличилось и еще одним фейком ― ведущий радиостанции Сергей Асланян опубликовал снимок якобы из московского супермаркета, где люди стоят в очередях с полными тележками. Журналист написал, что на него странно смотрели из-за того, что он взял только хлеб. На деле же оказалось, что снимок сделан в турецком супермаркете.Олигарх Михаил Ходорковский и подконтрольное ему «МБХ Медиа» утверждают, что в России якобы гораздо больше случаев заражения коронавирусом, чем есть на самом деле. Данная информация не нашла своего подтверждения.Резюмируя все вышеизложенное, издание «Вечерние ведомости» призывает не доверять непроверенной информации. Чтобы отличить достоверную информацию от недостоверной, следует перепроверять новости на официальных источниках, например, сайтах Роспотребнадзора или администрации области или города. Также зарегистрированные крупные СМИ все чаще фильтруют фейковую информацию, публикуя новости только от проверенных источников (МВД, МЧС, Роспотребнадзор), однако и они не гарантируют достоверную информацию о количестве зараженных: многие граждане «скрываются» от медиков, а у многих еще не готовы результаты анализов на коронавирус.