Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»



Организаторы акции – коалиция левых сил Екатеринбурга



Главный «бес» на митинг не приехал



Веганы считают, что при социализме вегетарианство станет доступнее



Высказаться пришли и панки



«Что Урал, что Москва – лишь борьба дает права»



Митинг должен был пройти еще месяц назад



«Настоящих бесов» выкинули на свалку истории



Екатеринбург открыл серию маршев «Антикапитализм 2019»



Артем Ерофонов отметил, что пассажиров возят «как скотов»



Гузель Аиткулова: «Нужно бороться с бездумным потреблением»



Кирилл Гавриков призывает граждан улучшать общество



Кубинец считает, что российский народ достоин лучшего



На митинге были готовы к провокациям

Сама акция должна была начаться в 14:00. Но еще за полчаса до начала около станции метро Ботаническая начали собираться люди, держащие флаги с надписью: «Антикапитализм». Организаторами мероприятия стала коалиция левых сил столицы Урала, это – «Левый Фронт», марксистский кружок Station Marx, «Левый блок», Объединенная коммунистическая партия, Российское социалистическое движение, Левое социалистическое действие, молодежное движение «Выбор», активисты, борющиеся за права животных.По словам координатора «Левого фронта» Константина Анисимова, левые назвали бесами не себя, а «лжецов и пропагандистов». «Мы их сейчас проведем по улицам города и выбросим на свалку истории. Капитализм не может существовать без вранья, а они и служат прикрытием преступлений капиталистической власти», – рассказал перед началом шествия Анисимов. Анисимов также выразил возмущение тому, что Соловьев, которого свердловский «Левый Фронт» пригласил посетить «Марш бесов» и извиниться за то, что телеведущий назвал бесами екатеринбуржцев, не приехал.Борец за права животных, Семен Баутин рассказал, почему представители веганского движение тоже выступили против капитализма. «Капитализм тесно связан с эксплуатацией животных, – считает активист. – Крупные капиталисты отстаивают свое право на то, чтобы эксплуатировать животных с помощью законов, лоббирования своих интересов. Они – одни из тех, кто демонизирует активистов. Мы выступаем полностью против эксплуатации животных. А при социализме у людей будет гораздо больше политической свободы, будет улучшаться жизнь, поэтому и веганство будет доступнее».Одними из самых ярких участников марша стали панки, пришедшие протестовать под флагами «Левого блока». «При социализме было немало минусов, но и сейчас не лучше, – отметила представитель панк-движения. – Надо что-то делать. Мы пришли сюда, чтобы высказаться».Колонна двигалась по улице Шварца, а участники, большинство из которых молодые люди, кричали лозунги «Это наш город», «Мы здесь власть», «Долой полицейское государство», «Капитализму – нет, социализму – да», «Меньше храмов – больше школ», «Что Урал, что Москва – лишь борьба дает права», «Нет – политическим репрессиям». Шествие сопровождали полицейские, а по дороге рядом с колонной ехал «Камаз» с бойцами «ОМОН». Окончился марш в парке «Южный» митингом.Ведущей митинга стала организатор акции Татьяна Муничкина, она рассказала, что марш долгое время не хотели согласовывать по странным обоснованиям, то оправдывали отказы проведением мероприятий, которых в реальности не было, то другими причинами. Напомним, что акция должна была состояться еще 28 сентября в центре Екатеринбурга, но министерство общественной безопасности согласие не дало, ссылаясь на то, что якобы в этот день запланировано другое мероприятие. Было много судов, споров, но в конце концов коалиция левых решила, что откладывать шествие больше нельзя.«Наш манифест: в мае этого года мы, жители Екатеринбурга, доказали всей России, что в борьбе против произвола властей, олигархов можно победить, – начала выступление участник марксистского кружка Station Marx Муничкина. – Мы вышли на улицу и отстояли свое мнение, свое право на город, право на выражение гражданской и политической позиций, и у нас получилось – мы отстояли сквер! И за это нас подлецы прозвали бесами. Но настоящие бесы те, из чьих уст по информационным каналам круглосуточно льется манипулятивный помет. Несите их сюда!»В этот момент портреты Соловьева, Киселева, Михалкова, Скабеевой и Шеремета под крики «На свалку бесов!» скинули на импровизированную «свалку истории» перед сценой, к ногам выступающих.«Я хочу объявить, что это акцию организовала коалиция несистемных левых сил города, – подчеркнул в своем выступлении координатор «Левого фронта» Константин Анисимов. Мы первые открываем марши «Антикапитализм 2019», которые пройдут после нас во многих городах России, и 30 ноября – 1 декабря пройдет главный марш «Антикап 2019» в Москве».На сцену выходили и представители других левых организаций, принимавших участие в акции. Интересно, что абсолютное большинство спикеров – это молодые люди от 20 до 30 лет. Они выступили с критикой организации общественного транспорта нашего города, роста цен на проезд в метро, высказывали опасения надвигающемуся повышению цен на проезд в наземном транспорте. Один из представителей екатеринбургского отделения РСД Артем Ерофонов отметил, что пассажиров возят «как скотов» в переполненных трамваях и автобусах, которые, кажется, скоро не выдержат такой нагрузки.Общественный деятель, участник молодежного блока свердловского «Левого фронта» Гузель Аиткулова отметила, что капитализм отвратителен потому, что капиталисты относятся к людям, как к вещам. «Мы для них не люди, мы для них – средство обогащения, – считает Аиткулова. – Поэтому каждый из нас должен знать, что, чтобы сделать нашу жизнь в нашей стране лучше, в первую очередь мы должны искоренять из себя капиталистическое мышление и противостоять обществу потребления».Координатор молодежного движения Свердловского «Левого фронта» Кирилл Гавриков обратился в первую очередь к тем, кто пришел на митинг, но стоит в стороне. «Митинги – это очень здорово, митингов должно быть больше, хороших и разных, массовых. Нам нужно, чтобы за свои права бороться выходило как можно больше людей, только тогда это будет иметь какой-то эффект, – отмечает Кирилл. – Кроме того, заниматься какой-либо деятельностью, которая могла бы привести к установлению нового общества, лучшего организованно. Изучайте теорию, вступайте в кружки, занимайтесь профсоюзным активизмом. Если у вас есть идеи – вступайте в организации».Самым ярким участником митинга стал член совета свердловского Левого фронта Эмилио Бустаманте. Он заявил, что народ России нищим делают коррупционеры, и каждый житель страны должен любыми способами бороться с коррупцией на всех уровнях. Кубинец также отметил, что гордится тем, что приехал много лет назад в Советский Союз учиться и считает, что народ России достоин лучшей жизни.Как отметила после митинга организатор шествия Татьяна Муничкина, акцией она осталась довольна: «Всех, кого мы ждали, все пришли. Нас объединило одно – борьба с капитализмом. Мы провели данное мероприятия максимально организованно, мирно, без эксцессов. Отдельно хочется отметить работу полиции сегодня – все были крайне вежливы и внимательны, и именно благодаря полицейским сегодня не было никаких провокаций и эксцессов». Организаторы также отметили, что провокаций они ожидали, так как перед акцией им писали с фейковых страниц в социальных сетях странные сообщения и чуть ли не угрожали «изгонять бесов» на марше.