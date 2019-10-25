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21:09 | 27.10.2019

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»

Подробности самой обсуждаемой протестной акции осени на Урале «Марш бесов»

26 октября сотня екатеринбуржцев приняла участие в протестной антикапиталистической акции на Ботанике. Протестующие выстроились в колонну и прошлись по улице Шварца под лозунги: «Капитализму – да, социализму – нет», «Меньше храмов – больше школ», «Жестокость к природе – жестокость к себе». Возглавляли колонну изображения тех людей, которые, по мнению организаторов акции, и есть «бесы» – Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Никита Михалков, Ольга Скабеева и Иннокентий Шеремет. Именно их портреты в образе нечистой силы несли впереди колонны участники марша. Подробности акции и фоторепортаж с мероприятия – в материале veved.ru.

Сама акция должна была начаться в 14:00. Но еще за полчаса до начала около станции метро Ботаническая начали собираться люди, держащие флаги с надписью: «Антикапитализм». Организаторами мероприятия стала коалиция левых сил столицы Урала, это – «Левый Фронт», марксистский кружок Station Marx, «Левый блок», Объединенная коммунистическая партия, Российское социалистическое движение, Левое социалистическое действие, молодежное движение «Выбор», активисты, борющиеся за права животных.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Организаторы акции – коалиция левых сил Екатеринбурга

По словам координатора «Левого фронта» Константина Анисимова, левые назвали бесами не себя, а «лжецов и пропагандистов». «Мы их сейчас проведем по улицам города и выбросим на свалку истории. Капитализм не может существовать без вранья, а они и служат прикрытием преступлений капиталистической власти», – рассказал перед началом шествия Анисимов. Анисимов также выразил возмущение тому, что Соловьев, которого свердловский «Левый Фронт» пригласил посетить «Марш бесов» и извиниться за то, что телеведущий назвал бесами екатеринбуржцев, не приехал.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Главный «бес» на митинг не приехал

Борец за права животных, Семен Баутин рассказал, почему представители веганского движение тоже выступили против капитализма. «Капитализм тесно связан с эксплуатацией животных, – считает активист. – Крупные капиталисты отстаивают свое право на то, чтобы эксплуатировать животных с помощью законов, лоббирования своих интересов. Они – одни из тех, кто демонизирует активистов. Мы выступаем полностью против эксплуатации животных. А при социализме у людей будет гораздо больше политической свободы, будет улучшаться жизнь, поэтому и веганство будет доступнее».

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Веганы считают, что при социализме вегетарианство станет доступнее

Одними из самых ярких участников марша стали панки, пришедшие протестовать под флагами «Левого блока». «При социализме было немало минусов, но и сейчас не лучше, – отметила представитель панк-движения. – Надо что-то делать. Мы пришли сюда, чтобы высказаться».

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Высказаться пришли и панки

Колонна двигалась по улице Шварца, а участники, большинство из которых молодые люди, кричали лозунги «Это наш город», «Мы здесь власть», «Долой полицейское государство», «Капитализму – нет, социализму – да», «Меньше храмов – больше школ», «Что Урал, что Москва – лишь борьба дает права», «Нет – политическим репрессиям». Шествие сопровождали полицейские, а по дороге рядом с колонной ехал «Камаз» с бойцами «ОМОН». Окончился марш в парке «Южный» митингом.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
«Что Урал, что Москва – лишь борьба дает права»

Ведущей митинга стала организатор акции Татьяна Муничкина, она рассказала, что марш долгое время не хотели согласовывать по странным обоснованиям, то оправдывали отказы проведением мероприятий, которых в реальности не было, то другими причинами. Напомним, что акция должна была состояться еще 28 сентября в центре Екатеринбурга, но министерство общественной безопасности согласие не дало, ссылаясь на то, что якобы в этот день запланировано другое мероприятие. Было много судов, споров, но в конце концов коалиция левых решила, что откладывать шествие больше нельзя.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Митинг должен был пройти еще месяц назад

«Наш манифест: в мае этого года мы, жители Екатеринбурга, доказали всей России, что в борьбе против произвола властей, олигархов можно победить, – начала выступление участник марксистского кружка Station Marx Муничкина. – Мы вышли на улицу и отстояли свое мнение, свое право на город, право на выражение гражданской и политической позиций, и у нас получилось – мы отстояли сквер! И за это нас подлецы прозвали бесами. Но настоящие бесы те, из чьих уст по информационным каналам круглосуточно льется манипулятивный помет. Несите их сюда!»

В этот момент портреты Соловьева, Киселева, Михалкова, Скабеевой и Шеремета под крики «На свалку бесов!» скинули на импровизированную «свалку истории» перед сценой, к ногам выступающих.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
«Настоящих бесов» выкинули на свалку истории

«Я хочу объявить, что это акцию организовала коалиция несистемных левых сил города, – подчеркнул в своем выступлении координатор «Левого фронта» Константин Анисимов. Мы первые открываем марши «Антикапитализм 2019», которые пройдут после нас во многих городах России, и 30 ноября – 1 декабря пройдет главный марш «Антикап 2019» в Москве».

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Екатеринбург открыл серию маршев «Антикапитализм 2019»

На сцену выходили и представители других левых организаций, принимавших участие в акции. Интересно, что абсолютное большинство спикеров – это молодые люди от 20 до 30 лет. Они выступили с критикой организации общественного транспорта нашего города, роста цен на проезд в метро, высказывали опасения надвигающемуся повышению цен на проезд в наземном транспорте. Один из представителей екатеринбургского отделения РСД Артем Ерофонов отметил, что пассажиров возят «как скотов» в переполненных трамваях и автобусах, которые, кажется, скоро не выдержат такой нагрузки.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Артем Ерофонов отметил, что пассажиров возят «как скотов»

Общественный деятель, участник молодежного блока свердловского «Левого фронта» Гузель Аиткулова отметила, что капитализм отвратителен потому, что капиталисты относятся к людям, как к вещам. «Мы для них не люди, мы для них – средство обогащения, – считает Аиткулова. – Поэтому каждый из нас должен знать, что, чтобы сделать нашу жизнь в нашей стране лучше, в первую очередь мы должны искоренять из себя капиталистическое мышление и противостоять обществу потребления».

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Гузель Аиткулова: «Нужно бороться с бездумным потреблением»

Координатор молодежного движения Свердловского «Левого фронта» Кирилл Гавриков обратился в первую очередь к тем, кто пришел на митинг, но стоит в стороне. «Митинги – это очень здорово, митингов должно быть больше, хороших и разных, массовых. Нам нужно, чтобы за свои права бороться выходило как можно больше людей, только тогда это будет иметь какой-то эффект, – отмечает Кирилл. – Кроме того, заниматься какой-либо деятельностью, которая могла бы привести к установлению нового общества, лучшего организованно. Изучайте теорию, вступайте в кружки, занимайтесь профсоюзным активизмом. Если у вас есть идеи – вступайте в организации».

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Кирилл Гавриков призывает граждан улучшать общество

Самым ярким участником митинга стал член совета свердловского Левого фронта Эмилио Бустаманте. Он заявил, что народ России нищим делают коррупционеры, и каждый житель страны должен любыми способами бороться с коррупцией на всех уровнях. Кубинец также отметил, что гордится тем, что приехал много лет назад в Советский Союз учиться и считает, что народ России достоин лучшей жизни.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
Кубинец считает, что российский народ достоин лучшего

Как отметила после митинга организатор шествия Татьяна Муничкина, акцией она осталась довольна: «Всех, кого мы ждали, все пришли. Нас объединило одно – борьба с капитализмом. Мы провели данное мероприятия максимально организованно, мирно, без эксцессов. Отдельно хочется отметить работу полиции сегодня – все были крайне вежливы и внимательны, и именно благодаря полицейским сегодня не было никаких провокаций и эксцессов». Организаторы также отметили, что провокаций они ожидали, так как перед акцией им писали с фейковых страниц в социальных сетях странные сообщения и чуть ли не угрожали «изгонять бесов» на марше.

Екатеринбуржцы определились с главными «бесами»
На митинге были готовы к провокациям

Юлия Кольтенберг, фото: Андрей Гоголев © «Вечерние ведомости»

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