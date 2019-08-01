Общество
17:39 | 19.08.2019
В подготовку к отопительному сезону в Алапаевске пришлось вмешаться прокуратуре
Дума и администрация города проигнорировали указания надзорного ведомства
Совещание в администрации Алапаевска, на котором присутствовали помощник городского прокурора по ЖКХ Андрей Хитрин, глава муниципалитета Сайгид Билалов, представители администрации Восточного управленческого округа и теплоснабжающих организаций, состоялось в прошлую пятницу, 16 августа. Тема крайне острая для Алапаевска – готовность к отопительному сезону. Дело в том, что подготовительные работы на котельной, обеспечивающей теплом половину города, даже не начинались ввиду продолжающегося конфликта между собственниками имущественного комплекса и коммерсантами, которые пытаются залезть на рынок теплоснабжения.
Дело идет о многострадальной котельной, расположенной на территории Алапаевского металлургического завода. Проблема в том, что собственниками здания котельной, включая помещение химводоочистки и дымовые трубы, являются одни лица, оборудование котельной (включая водогрейные котлы) принадлежит муниципалитету, центральная распределительная подстанция (подает электроэнергию в имущественный комплекс) третьим, а территорию охраняет сторонняя коммерческая организация.
«Надо чтобы на этом комплексе был кто-то один», – заявил в ходе совещания Сайгид Билалов.
До 29 марта 2019 года имущественный комплекс арендовало ООО «Алапаевские тепловые сети» (компании на правах аренды принадлежит центральная распределительная подстанция, трансформаторная подстанция с распределительным пунктом и кабельные линии на территории «АМЗ»). Доля компании находится в доверительном управлении ООО «Академия бизнеса», учредителем которого числится известная в Алапаевске осужденная весной этого года предпринимательница Татьяна Брусницына, которая также присутствовала на совещании в мэрии.
Согласно приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 15 апреля 2019 года она признана виновной в том, что, являясь директором ООО «СтройХолдинг», совершила покушение на мошенничество при получении пособий (хищение денежных средств территориального органа Фонда социального страхования РФ) путем представления заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Кроме этого, суд признал её виновной в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
После расторжения договора аренды между собственниками здания котельной (ООО «ТЭК-1», «ТЭК-2», «ТЭК-4») и ООО «Алапаевские тепловые сети» («АТС»), глава администрации города постановлением от 25 июля лишил ООО «АТС» статуса единой теплоснабжающей организации в связи прекращением права владения источником теплоснабжения. Обсуждается, что до конца августа будет принято решение о выборе новой организации, обладающей статусом ЕТО (позволяет утверждать один тариф на тепло для всех потребителей). Сейчас заявление на приобретение статуса ЕТО поданы муниципальным предприятием «Энерготепло», ООО «АТС» и ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» («АТЭК»).
Однако ООО «АТС» прежде надо вернуть право пользования котельной, что будет сделать крайне затруднительно. На сегодняшний день теплокомплекс находится в ведении ООО «АТЭК».
«Расстались мы с «АТС» не очень хорошо, никого пока обвинять не готов, но уголовные дела по фактам хищений имущества возбуждены», – заявил в ходе совещания представитель ООО «АТЭК» Станислав Шаньгин.
Он также повторно озвучил одну из самых главных проблем – отсутствие допуска на территорию завода, где находится котельная. Пропускной режим на территории осуществляют охранники ЧОО «А1», однако они отказываются пропускать рабочих для проведения ремонтно-восстановительных работ.
«Подготовительные работы приостановлены в связи с недопуском представителей ООО «АТЭК» на территорию «АМЗ», по этому поводу мы обращались в администрацию губернатора, к вам лично (Билалову – Прим.ред), в прокуратуру, полицию. Подготовительный сезон короткий, прошу оказать содействие для допуска на территорию. Мы смогли туда один раз зайти только с судебными приставами, картина удручающая: генераторы разобраны, насосы разобраны. Объем большой предстоит, надо скорее начать ремонтные работы. Надо договариваться, садиться за стол переговоров, с теми, кто хочет и может договариваться, но на сегодня нет никаких движений навстречу», – рассказал Станислав Шаньгин.
О необходимости как можно скорее начинать работы говорит и один из собственников котельной Игорь Мелкозеров.
«По имеющейся у нас информации, готовность котельной ноль, можно даже сказать минус. Стоимость подготовки котельной составляет 27 миллионов рублей. Мы уведомляли о сложившейся ситуации неоднократно прокуратуру и администрацию города. Остается меньше месяца, обращаемся с просьбой помочь решить вопрос в допуске обслуживающего персонала на объекты, которые необходимо подготовить к зиме. Что касается персонала, штат полностью укомплектован, аттестован, единственное – нет допуска к имуществу», – добавил Игорь Мелкозеров.
Помощник городского прокурора по ЖКХ Андрей Хитрин по данному факту отметил, что у администрации города, которая в первую очередь заинтересована в своевременном запуске тепла, есть все механизмы для решения вопроса о допуске на территорию завода.
«Что касается недопуска лиц для подготовки котельной, то у нас собственником участка является Российская Федерация в лице органов местного самоуправления. Я предлагаю в рамках гражданского законодательства администрации решить вопрос о допуске лиц в рамках сервитута, это в ваших полномочиях. Собственников котельной не пускают на территорию, но есть сервитут, и почему-то некоторыми лицами, осуществляющими охрану территорию, данное обстоятельство пренебрегается. Мы уже инициировали проверку, было совещание на эту тему в июне, после этого мы ходим просим, чтобы нас туда пустили, хотя имеем полномочия беспрепятственно туда входить», – обратился к Сайгиду Билалову помощник прокурора.
Второй важный момент – решение думы от 15 июля, согласно которому договор аренды водогрейных котлов и иного оборудования котельной между ООО «АТЭК» и администрацией города был расторгнут вопреки мировому соглашению, заключенному в рамках судебного разбирательства (расторжение договора сейчас оспаривается в Арбитражном суде Свердловской области). Без оборудования котельная не будет функционировать. Более того, и здание и котлы это единый взаимосвязанный комплекс. Одним из доводов, на которое ориентировались депутаты при принятии решения, стало отсутствие заключенных договоров у ООО «АТЭК» с поставщиками газа, однако и эта проблема уже решена.
«Мы являемся арендаторами муниципального имущества до 2027 года – это те котлы, которые вырабатывают тепловую энергию. На сегодняшний день, 16 августа, между ООО «АТЭК» и «Уралсевергазом» заключен договор на поставку газа, в ближайшее время решим вопрос по электроснабжению», – пообещал Игорь Мелкозеров.
На решение думы прокуратура вынесла протест, который на сегодняшний день не рассмотрен. По мнению ведомства, решение является неправомерным. Вопреки позиции прокуратуры о том, что решать вопрос об изъятии оборудования преждевременно, Сайгид Билалов заявил, что Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов Администрации города в срок до 27 августа проведет инвентаризацию муниципального имущества. До этой же даты он дал сторонам время прийти к компромиссу.
Почему глава города не учел мнение прокуратуры – надзорного органа по вопросу расторжения договора аренды оборудования, остается непонятным. На сегодняшний день складывается мнение, что администрация готова пойти на любые шаги, чтобы лишить собственников котельной возможности распоряжаться имуществом. В таких условиях статус ЕТО и контроль над котельной вопреки здравому смыслу может получить муниципальное предприятие «Энерготепло» или «АТС».
«Проблема серьезная, решить её можно только если сесть втроем, пойти друг другу на уступки, а то получится, что мы передадим в «Энерготепло» если договариваться не будете и скажем вам всем «спасибо». Уведомляю вас о том, что до конца августа до окончания сбора заявок ЕТО, если не договоритесь, статус будет у МП «Энерготепло», – пригрозил Сайгид Билалов.
На котельную же претендует ООО «АТС», представители которой даже не стесняются заявлять об этом.
«Котлы находятся в нашем ведении, мы ими располагаем, никому передавать их мы не собираемся. Есть обособленные споры, которые имеют гражданско-правовой характер, мы имеем преимущественное право», – заявила в ходе совещания Татьяна Брусницына, отметив, что готовность котельной составляет 80%, несмотря на заявления собственника о практическом полном разграблении комплекса и необходимости вложений в размере 27 миллионов рублей.
Между тем, согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, уже 16 сентября температура за окном опустится ниже плюс 10 градусов, а ночью до плюс 3 градусов. У алапаевских властей осталось меньше месяца, чтобы оказать содействие собственникам котельной в допуске на территорию завода «АМЗ». Почему этого не было сделано раньше – неизвестно. Этим же вопросом задалась и прокуратура.
Виктор Совинский, Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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