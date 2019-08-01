Общество
21:11 | 16.08.2019
У свердловских борцов с коррупцией – новый лидер
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
В истории с белоярским лесом замаячила фигура бывшего начальника ГИБДД
Вокруг истории с вырубкой леса в поселке Рассоха Белоярского городского округа неожиданно всплыла фамилия бывшего начальника отделения ГИБДД Белоярского ОВД Вадима Сухнева, который больше 10 лет возглавлял подразделение и успел завести выгодные знакомства. После службы в правоохранительных органах он ушел в бизнес, не теряя связей с бывшими коллегами. В коммерции он и познакомился с совладельцем земельного участка, где вырубается лес Алексеем Буцем и депутатом Алексеем Бутаковым (его жене принадлежит вторая доля участка). Чем Сухнев может быть полезен Буцу и Бутаковым – вопрос риторический.
В свердловском УЭБиПК новые влиятельные фигуры
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД после ряда кадровых чисток, проводимых сотрудниками УФСБ, на передовые позиции вышли новые оперативники. Среди них наблюдатели советуют присмотреться к Дмитрию Мизеву – полковнику с солидным стажем работы в правоохранительных структурах. Большую часть службы в органах он посвятил борьбе с организованными группами наркосбытчиков, затем перешел в руководящий состав отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности, теперь – в УЭБиПК. В коллективе о Дмитрии Мизеве отзываются весьма положительно, характеризуя его как ответственного профессионала.
«Спецавтобаза» недовольна уборкой мусора в Алапаевске
«ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Восточного округа Свердловской области, намерено вмешаться в ситуацию в Алапаевске, где назревает мусорный коллапс, а социальные сети пестрят гневными сообщениями. Среди руководящего состава ЕМУП, как и среди горожан, бытует мнение, что компания, которая сейчас занимается сбором и транспортировкой отходов в Алапаевске, не справляется с возложенными обязанностями. На днях в город даже приезжала съемочная группа телекомпании «Вести-Урал», показав на весь регион, «компетентность» подрядной организации.
Свердловского общественника пытаются втянуть в некрасивую историю
В Первоуральске бизнесмены, владеющие магазинами и павильонами, жалуются на общественника Максима Е., называющего себя борцом за трезвость. Максим Е. совместно с полицейскими проводит рейды по выявлению торговых точек, незаконно реализующих алкогольную продукцию, либо спиртное с признаками фальсификата. В городе у него давно уже сформировалась дурная слава – ранее у Максима Е. у самого был магазин, где по ночам в нарушение закона торговали пивом, а в 2018 году он был осужден за незаконную рубку леса в особо крупном размере и кражу, и сейчас находится на «условке».
По слухам, в ходе проводимых рейдов Максим Е. прикрывается именем известного свердловского общественника, требуя с коммерсантов деньги за «крышу». Сам общественник, разумеется, лишь недавно узнал, что якобы «крышует» торговые точки в Первоуральске, пообещав в ближайшее время зачистить город от «паразитов» – ларьков, по факту принадлежащих Максиму Е., но документально принадлежащих другим лицам.
В свердловском правительстве обиделись на полпреда Цуканова
В правительстве Свердловской области расстроены комментариями полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. В материале «Областной газеты» в начале августа он позволил себе раскритиковать «экологическую» реформу.
Николай Цуканов сделал акценты на том, что региональные власти не справились с реформой, дав много самостоятельности региональным операторам и игнорируют требования граждан. Все эти претензии, конечно, давно уже поступали от свердловчан, а когда они звучат от полпреда – это уже расценивается как знак недовольства со стороны Кремля.
К тому же вызывает вопрос, почему такой материал вышел именно в «Областной газете», учредителем которой выступают региональные власти. Но, зная отношения нынешнего главредактора с ДИПом, слухмейкеры ничего удивительного не находят.
Коммунальщики ждут изменений в «мусорной» реформе
С другой же стороны, публикация Николая Цуканова – это явный знак для министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и его заместителя Егора Свалова, отвечающих за проведение «экологической» реформы. Причем помимо отрицательного, он может иметь и положительный момент.
Дело в том, что и Смирнов, и Свалов прекрасно понимают недостатки «экологической» реформы, которую им навязывает Москва. Но заявлять об этом в открытую они не могут в силу официально публичного статуса. Другое дело – полпред, слова могут быть и обухом, а могут быть и началом изменений в реформе, которые необходимы. Тем более народ уже начал проводить сходы – «народное недовольство» из-за мусорных заводов чуствуется в Сысертском районе, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Алапаевске.
В Верхнюю Пышму зашли танки с матом
Неожиданно для верхнепышминцев иногда заканчиваются вечера. В один из них они стали свидетелями, как в город вошли танки под матерные крики военных. Техника прокатилась по городу и развернулась, немного испортив проезжую часть.
Как говорят слухмейкеры, танками управляли новобранцы, которые в нарушение приказа заехали в город. При этом командир не стал себя сдерживать, высказав в русских традициях все, что он думает о срочниках. Поэтому и пришлось жителям окраин Верхней Пышмы обогащать свой словарный запас новыми материными словами и оскорбительными высказываниями.
Ни один новобранец, к счастью, не пострадал, хотя у очевидцев и складывалось ощущение, что командир намерен их наказать на месте, не щадя кулаков.
Собор святой Екатерины могут построить вне площадок, которые собираются включить в опрос
В церковных кругах пошли разговоры о выборе новых мест для возведения собора во имя святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге. Ряд православных начинают проталкивать идею, что территория на перекрестке улиц Белинского-Фурманова и площадке Приборостроительного завода не подходит для размещения кафедрального собора.
Слухмейкеры говорят, что епархия может занять жесткую позицию по поводу места для храма. Якобы, они готовы обсуждать только территорию площади Труда.
Эти разговоры уже донесены до руководителей области и меценатов. Именно им придется искать компромисс между противниками возведения собора святой Екатерины и православной верхушкой.
«Разбойник с Пионерки» снова под «колпаком»?
«Разбойник с Пионерки» Игорь Новоселов, освободившийся из колонии в апреле этого года (стал известен фразой «Ты кому сигналишь, дядя?») привлек внимание инспекторов ДПС. На днях Игорь Новоселов передвигался по Екатеринбургу на полностью тонированном ВАЗ-2114, но экипаж не успел его остановить. Судя по всему, молодой человек так и не сделал никаких выводов из прошлых уроков, которые ему преподнесла жизнь в виде судимости.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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