В Екатеринбурге судят бывшего полицейского, заступившегося за друга в массовой драке

Егор Добровольский больше десяти лет посвятил борьбе с оргпреступностью

После драки Егору Добровольскому и Максиму Зыкову потребовалась медицинская помощь.



Егор Добровольский воспитывает 9-летнюю дочь от первого брака и 12-летнего сына Натальи.



33- летний Егор Добровольский начинал службу в органах МВД с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Верх-Исетского РУВД, затем перевелся в Управление по борьбе с организованной преступностью. В 2008 году, когда УБОП расформировали, он перешел во вновь созданное ОРЧ №7 Уголовного розыска, а спустя время – в ГУ МВД по Уральскому федеральному округу в отдел по противодействию преступным формированиям и «ворам в законе». После того, как в мае 2014 года МВД РФ по УрФО расформировали, Егор Добровольский пошел учить будущих полицейских из Уральского юридического института оперативно-розыскной деятельности, несколько лет отработав преподавателем, а затем вновь вернулся в ОБОП.Возможно, майор бы и дальше боролся с оргпреступностью на Среднем Урале, если бы не события, которые произошли 1 января 2017 года. В тот день, с утра, вместе со своими приятелями он поехал на горнолыжный комплекс «Уктус», а ближе к вечеру они собрались поужинать в кафе на улице Крауля (отметим, что Добровольский в этот вечер не употреблял спиртное). Во время ужина он договорился о встрече со своей девушкой Натальей (впоследствии они поженились), которая в это время гостила у своей подруги Татьяны в соседнем доме на ул. Заводской 43/2 и пошел к ним в квартиру.Примерно в 22:30, когда Татьяна вышла на улицу покурить, Егор вышел следом. У подъезда стоял его друг Максим Зыков (Добровольский не ожидал его там встретить), некто Детко Д.В., а чуть поодаль – еще двое молодых людей (Соколов и Зуев Н.А.), как потом выяснится, на тот момент несовершеннолетних. Что происходило между молодыми людьми и Зыковым до выхода на улицу Добровольского неизвестно, но в какой-то момент Детко и Зыков устроили между собой драку, повалившись на снег. При падении Детко, поскользнувшись на наледи и не удержавшись на ногах, ударился головой о бетонную плиту около подъезда, после чего, согласно материалам уголовного дела, мгновенно вскочил, и, не дожидаясь, пока противник встанет на ноги, начал наносить ему удары руками в область головы.Егор Добровольский, видя, как избивают его приятеля, решил вмешаться, чтобы остановить драку, но сам стал объектом нападения – неожиданно со спины ему нанесли 6-7 ударов в область затылка. Это были Соколов и Зуев, которые продолжали бить уже Добровольского. После того, как кто-то из окна сверху пригрозил вызвать полицию, ему удалось отойти в сторону. Соколов и Зуев переключились на Зыкова, которого уже избивал Детко и присоединившийся к ним четвертый товарищ, выбежавший из подъезда, Решетков Е.К. Толпой они наносили удары мужчине, лицо которого напоминало сплошной кровоподтек.В какой-то момент Татьяне и Наталье удалось вырвать Зыкова из обезумевшей толпы, и отвести в квартиру, оказав первую медицинскую помощь. Егор Добровольский также поднялся наверх, чтобы умыться от крови. В дверь начали стучаться неизвестные – как выяснилось, это были Решетков с Соколовым, а также их знакомый 43-х летний ранее судимый Денис Мишин, по словам Добровольского, вооруженный топором. Татьяна и её муж Евгений вышли в подъезд, чтобы пообщаться с ними, но вскоре вернулись, сказав, что разговаривать с лицами в подъезде невозможно, они находятся в состоянии опьянения.На следующий день, 2 января, мать Детко обратилась с заявлением в отдел полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу с заявлением о привлечении к ответственности лиц, которые причинили её несовершеннолетнему сыну телесные повреждения (КУСП №106). Также с заявлением в ОП №9, но уже 10 января, обратился и Максим Зыков, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Он обжаловал данное постановление, но затем материал проверки по его заявлению был утрачен дознавателем – на сегодняшний день уголовное дело по факту нанесения ему побоев так и не возбуждено.Между тем, по заявлению Детко 23 марта 2017 года дознавателем ОП №9 возбуждено уголовное дело №11701650094000223 по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).В ходе расследования уголовного дела, как следует из жалобы адвоката Зыкова в адрес прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга, от матери Детко через адвоката поступило предложение о передаче ей 150 тысяч рублей за то, что её сын не опознает Зыкова как лицо, нанесшее телесные повреждения. У Зыкова имеется аудиозапись данного разговора, она приложена к материалам уголовного дела. Деньги он отдавать отказался, так как и у него самого имелись телесные повреждения, которые несовершеннолетний Детко нанес ему в ходе драки, инициатором которой был сам Детко и его друзья, а он лишь оборонялся от нападения агрессивной группы молодых людей.Более того, дознаватель Шереметова К.Ю., как указано в обращении в прокуратуру, в помещении своего служебного кабинета неоднократно предлагала Зыкову «договориться» с матерью потерпевшего, а затем «решать вопрос» в прокуратуре о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Также, по мнению адвоката, дознаватель вынуждала свидетелей Татьяну Ф. и Наталью Ч. дать показания, согласующиеся с версией потерпевшей стороны.4 декабря 2017 года между матерью Детко и Зыковым состоялась личная встреча, в ходе которой она предложила передать ей уже полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг представителя по уголовному делу, а также написать явку с повинной, изложив обстоятельства по версии самого потерпевшего. Свои требования оформить в установленном законном порядке она отказалась.По данным veved.ru, мать Детко работает медсестрой-анестезисткой в одной из частных клиник, где её сыну и делали МРТ – зная, как построена наша система здравоохранения, договориться о нужном диагнозе – не проблема. Судмедэксперт же на вопрос, мог ли потерпевший получить травму от падения с высоты собственного роста так и не дал ответа, несмотря на то, что экспертиза проводилась три раза, хотя в заключении должно быть указано, как была получена травма.Предварительное следствие продолжалось, несмотря на явные процессуальные нарушения. В октябре 2018 года уголовное дело было переквалифицировано на п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц») в связи с тем, что появился второй подозреваемый – Егор Добровольский. Тогда же было предъявлено обвинение и Максиму Зыкову.В ноябре 2018 года Егор Добровольский был вынужден уволиться из правоохранительных органов ввиду сложившихся обстоятельств, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора не бросать тень на ведомство. Учитывая то обстоятельство, что потерпевший на момент инцидента являлся несовершеннолетним, материалы уголовного дела были переданы из полиции в следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ Следственного комитета по Свердловской области.Обвинение Добровольскому, который не скрывает своего участия в потасовке, было предъявлено лишь 25 марта 2019 года, в этот же день следователь принял решение об окончании предварительного следствия, даже не рассматривая ходатайство адвоката, который пытался реализовать право защиты о предоставлении доказательств невиновности. По мнению адвоката, односторонний подход к делу и сбор доказательств исключительно виновности, «свидетельствует об обвинительном уклоне следствия, его незаинтересованности в установлении истины».В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание назначено на 24 июня, процесс будет вести судья Оксана Мамонтова, которая в профессиональной среде оценивается как беспристрастный и верный духу закона представитель судейского сообщества. Именно Оксана Мамонтова выносила приговор экс-депутату палаты представителей Свердловской области Сергею Капчуку, который, будучи обвиняемым в мошенничестве, избежал уголовного наказания, попав под амнистию.Согласно вменяемой Егору Добровольскому и Максиму Зыкову статье, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По мнению Добровольского, обстоятельства о привлечении в качестве обвиняемого не соответствуют действительности. Он считает, что Детко и его друзья, которые проходят свидетелями по уголовному делу, оговаривают его, чтобы самим избежать ответственности за совершенные поступки. Известно, что Детко является студентом Института прокуратуры УрГЮУ, и, конечно же, судимость может повредить его дальнейшей карьере (в ближайшее время редакция направит официальное обращение по данным фактам в образовательное учреждение).Определенные выводы напрашиваются и после изучения личностей Детко и его друзей. В социальных сетях можно найти множество их фотографий, где они позируют с оружием и на фоне алкогольных напитков. При этом подписи к снимкам весьма недвусмысленные: «с братиками на раскайфовке», «на разгон» и т.д. Кроме этого, известно, что в подъезде, около которого произошла драка, проживает дядя Решеткова – тот самый ранее судимый Денис Мишин. В декабре 2011 года по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он был признан виновным в разбое, с назначением наказания в виде 4 года 6 месяцев лишения свободы.В мае 2016 года Денис Мишин освободился из колонии, но в июне 2018 года снова попался – теперь уже на сбыте наркотиков. Согласно апелляционному приговору Свердловского облсуда, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 228.1 («Сбыт наркотических средств в значительном размере») и ч. 2 ст. 228 УК Российской Федерации («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Любопытно, зачем племянник Дениса Мишина Решетков и его друзья пришли в тот самый злополучный вечер 1 января к подъезду дома № 43/2 на улице Заводской? Какие цели они преследовали? Пришли за очередной «раскайфовкой» или за чем-то другим? Согласно справке с места жительства, Денис Мишин характеризуется отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, склонен к употреблению наркотических веществ. От его соседей неоднократно поступали жалобы о том, что к нему приходят люди, внешне схожие с лицами, употребляющими наркотики.Ситуация с Егором Добровольским и Максимом Зыковым крайне напоминает другую громкую историю, которая произошла в июле 2017 года в Екатеринбурге в микрорайоне Пионерский на улице Менделеева и получила название «дело Очкарика». Тогда 22-летний парень в очках, Владислав Рябухин поехал на вечеринку выручать девушку и не побоялся дать сдачи вышедшим навстречу выходцам с Кавказа. После его удара оппонент лег на асфальт. Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но судья, разобравшись в обстоятельствах произошедшего, переквалифицировал его на причинение вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Хотя, по мнению адвокатов и самого Рябухина, он действовал исключительно в рамках самообороны, как и в случае с Добровольским-Зыковым, которые отбивались от группы выпившей молодежи.Какой приговор (если дело все же дойдет до обвинительного вердикта) получат Зыков и Добровольский, мы узнаем в ближайшее время. К слову, Добровольский воспитывает 9-летнюю дочь от первого брака и 12-летнего сына Натальи. Сейчас супруги ждут своего первенца – Наталья находится на 5-ом месяце беременности.Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.