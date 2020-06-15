Жириновский предложил разделить США на «черную и белую» части

12:34 | 16.06.2020

США следует разделить на две части, считает лидер фракции ЛДПР в Госдуме Жириновский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«В США проблема черных и белых неискоренима, примирить их раз и навсегда тяжело, периодически конфликты все равно будут происходить. Поэтому нужно создать две Америки - черную и белую», - заявил Жириновский.



По мнению депутата Госдумы, темнокожим американцам следует отдать два-три штата, где они смогут спокойно жить. «И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты», — сказал Жириновский.

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