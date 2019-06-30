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00:53 | 2.07.2019
Администрацию Екатеринбурга после обращения ФСБ в Росприроднадзор привлекли к ответственности за порчу земель
Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по УрФО, в зимнее время был проведен рейдовый осмотр территории, в результате чего обнаружено совместное складирование отхода «Мусор и смет уличный» и снежных масс, убранных с улиц города Екатеринбурга, что привело к порче (загрязнению) почвы.
По установленным фактам отсутствия должного контроля за организацией вывоза снежных масс в зимний период Администрация Екатеринбурга привлечена к административной ответственности по ст. 8.2 («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»). Планируется привлечение к ответственности по указанным статьям и должностных лиц.
© «Вечерние Ведомости»
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00:53 | 2.07.2019
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