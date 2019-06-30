Администрацию Екатеринбурга после обращения ФСБ в Росприроднадзор привлекли к ответственности за порчу земель

00:53 | 2.07.2019

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу закончил проверку по факту нарушений природоохранного законодательства на территории города Екатеринбурга при складировании убранного с дорог снега совместно с мусором и уличным сметом на земельных участках, не оборудованных для указанных целей. Соответствующая информация в Департамент была передана из Управления федеральной службы безопасности Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по УрФО, в зимнее время был проведен рейдовый осмотр территории, в результате чего обнаружено совместное складирование отхода «Мусор и смет уличный» и снежных масс, убранных с улиц города Екатеринбурга, что привело к порче (загрязнению) почвы.



По установленным фактам отсутствия должного контроля за организацией вывоза снежных масс в зимний период Администрация Екатеринбурга привлечена к административной ответственности по ст. 8.2 («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»). Планируется привлечение к ответственности по указанным статьям и должностных лиц.