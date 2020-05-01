Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о графике прогулок в Москве

14:05 | 29.05.2020

Юморист и шоумэн Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал пятиминутный юмористический видеоролик, в котором одновременно сыграл Путина и Собянина. Они обсуждают график прогулок, разрешенных горожанам в рамках смягчения режима самоизоляции.



«Гражданам разрешается смотреть на [зеленые] насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстояние полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки», — говорит «Собянин». «План действительно очень продуманный», — соглашается «Путин» и подчеркивает, что штраф за нарушение не должен превышать размер государственных выплат, передает ТК «Дождь».



Как напоминает РБК, Путин провел рабочее совещание с Собяниным 27 мая. Мэр объявил о решении смягчить ограничения в столице, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, он предложил разрешить людям выходить на улицу на прогулки по расписанию.





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