Улыбнусь – подумают, что слабину дала

В центре спектакля историческая фигура, создательница косметического бизнеса Хелена Рубинштейт. Она прошла огромный и наполненный трудностями путь от бедных еврейских кварталов до собственной империи красоты, став одной из самых богатых женщин мира.Вокруг Хелены, казалось бы, были только красные дорожки, вспышки софитов и фотокамер, однако за таким головокружительным успехом скрывалась постоянная борьба – борьба за лидерство и борьба с самой собой. Ей приходилось платить горькую цену успеха, чтобы прийти к пониманию, что на самом деле в жизни главное.Из Екатеринбурга 2020 года зрители спектакля на крыльях авиакомпании Ural Drama Airlines летят в Нью-Йорк 1954, в последние десять лет жизни «львицы» косметического бизнеса. Тогда, несмотря на огромное богатство, влияние в художественных кругах и свой статус, Хелена отнюдь не была счастлива.Частая смена декораций, постоянное задействование света и музыкальное сопровождение создают особую атмосферу многоликой империи красоты. Из-за такой яркой ритмичности даже тяжело поверить, что в спектакле задействованы только пять актёров. В роли – Хелены Рубинштейн народная артистка России Вероника Белковская, её главную соперницу Элизабет Арден играет Марина Савинова, а ассистента Хелены, ирландца Патрика, – Илья Андрюков.Сопровождают зрителей в путешествии незаменимые Сергей Заикин и Анна Минцева – они играют представителей авиакомпании, благодаря которой зрители путешествуют во времени и пространстве. Их появления на сцене придаёт ещё большую ритмичность действию, благодаря чему даже переходы от одной сцене к другой смотрятся на одном дыхании.Уральский режиссер дополнил постановку собственными декорациями. Мироощущение героини и ее меняющееся настроение зрителю помогают понять изображения и видео, которые проецируются на огромное четырехстворчатое окно.Следующий показ состоится в понедельник, 9 марта, в 18:00. По словам постановщиков, дальнейшую судьбу спектакля решат сами зрители. Если его примут тепло, уральские артисты отправятся на гастроли в другие регионы.