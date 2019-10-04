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Театр


21:57 | 26.10.2019

Интервью с актером Камерного театра Александром Алферьевым

С Сашей мы знакомы не так давно, хотя с его профессиональным мастерством я соприкасалась намного чаще, чем в бытовом плане. Александр Алферьев не только уникальный драматический артист с глубоким внутренним миром, это настоящий поэт, душа которого всегда стремится прочувствовать целый мир. В этот раз нам посчастливилось поговорить о его актерской сущности, хоть Саша и не разделяет свое "Я", тем не менее мне необходимо это сделать, дабы дать возможность читателю открыть для себя актера и поэта в одном лице.

– Саш, расскажи, что для тебя театр?

– Как для любого актера, в первую очередь, театр для меня способ быть. Это не просто возможность самовыражения, это возможность личностного и профессионального роста, моего становления, моей человеческой трансформации. Это не попытка что-то изобразить, это искреннее существование, пусть в предлагаемых режиссером обстоятельствах, пусть с ограничением текста, но это настоящее проживанием, где происходит встреча с собой, со своими переживаниями, волнениями, страхами, тревогой, психологическими особенностями не всегда ясными вне сценического пространства.

– Как ты прорабатываешь роль?

– Знаешь, я не из тех, кто серьезно занимается анализом работы, как нам завещал Константин Сергеевич Станиславский, когда актер ищет сверхзадачу, хотя, безусловно, это неотъемлемая часть актерской работы, особенно если есть запрос от режиссера. Ты приходишь домой, читаешь, анализируешь, собираешь по крупицам, прорабатываешь, как, например, сейчас мы работаем с Ильем Калиным над "Дядей Ваней" в "Театре имени Саманты Смит". Для меня проработка роли скорее погружение, когда я растворяюсь в восприятии и осознаю это без какой-то аналитической ступени. Можно остановиться и выйти из этого состояния, провести анализ, но, с точки зрения искусства, будь оно поэтическим или сценическим, продуктивность усиливается уже во время работы на сцене, я намного сильнее ощущаю через жесты, телесный и зрительный контакт с партнером. Характер персонажа сильнее раскрывается при звучании произносимого им текста. Работу с ролью я начинаю со звучания, то есть я читаю вслух не для того, чтобы лучше запомнить текст, а именно чтобы услышать персонажа и пространство, где все это происходит.

Интервью с актером Камерного театра Александром Алферьевым


– Саш, какой был первый театр, где ты начал играть?

– Это было еще в школе. Театр при Дворце пионеров в Новоуральске.

– Настоящий актерский пусть начинается с детства?

– По крайней мере, мой актерский путь начался именно со школьного возраста.

–Как сильно отличается друг от друга работа в разных театрах?

– Я много лет играю в Камерном театре и взаимодействую с другими. Говоря о Камерном, Центре современной драматургии или "Театре Саманты Смит", то принцип работы примерно идентичен друг другу. Если же говорить про самый оригинальный театр, где я сейчас играю, это театр "ORA". Ведь это непросто "студия" или "молодой экспериментальный театр", это "инклюзивный театр-студия", хотя я с трудом разграничиваю профессиональный театр и театр, где актеры с ограниченными возможностями здоровья. Изначально так было,а, когда Лариса Леонидовна пригласила меня впервые познакомиться с ее проектом, посмотреть на спектакль "Цирк Принтинпрам...", я шел с чувством внутренней неуверенности, но поскольку давно знаю какой талантливый режиссер Лариса Леонидовна, то у сомнений не получалось взять надо мной верх. Ребята играли на площадке клуба "EverJazz", где есть сложности в плане "доступности среды" для артистов с ОВЗ, хотя сама площадка просто прекрасная и "EverJazz" одно из лучших мест в городе.

– А что до спектаклей?

– Увидев "Цирк...", уже спустя несколько минут от начала спектакля, я был абсолютно внутри атмосферы и весь в действии на сцене, я не видел этих колясок, физических недостатков. Когда спектакль закон
чился я встал и кричал "браво" не с целью солидарности, а потому что с самого начала увидел настоящее, изначально мой посыл был неоднозначен, тем более, что, к глубокому сожалению, я знаком с таким заболеванием, как ДЦП. Но после того, как я соприкоснулся с такой формой театра, то понял насколько она тонкая, насколько она затрагивает душу именно с точки зрения театрального искусства. И сейчас я не вижу разницы в работе с артистами ЦСД или Камерного театра. Нет никаких "скидок".

– В этом ты видишь достижение "ORA"?

–В каждом театре есть свои достижения. Достижение "ORA" том, что все актеры наравне друг с другом. Им не делается никаких поблажек,они полностью реализуют весь свой внутренний потенциал на 100%. Это реальная включенность. Все моменты, хоть рабочие, хоть бытовые воспринимаются естественно.

– То есть для тебя нет разницы в актерах с ОВЗ и здоровых артистах?

– Никакой. Все мы люди со своими возможностями. В театре остаются те, кто готов посвятить ему себя абсолютно. И здесь не имеет смысла есть у тебя ноги, глаза, какой у тебя рост, твой голос и тому подобное. Здесь авторский драматический театр, где все решает режиссер.

Интервью с актером Камерного театра Александром Алферьевым


Так мы с Сашей провели долгую беседу, где одна часть посвящена актерству, а вторая - поэзии. Сейчас Александр Алферьев участвует во многих постановках Камерного театра, недавно прошел спекаткль в Центре современной драматургии, намечается премьера "Дядя Ваня" в театре Ильи Калина, а у Ларисы Абашевой работа в "Звере" "Цирке Принтинпрам...", "Бородино. Наброски людей", помогать в организации "Патетической оратории", кроме того в декабре грядет читка новой пьесы Олега Богаева "Я убил царя", и времени на задушевные беседы практически нет. Можно сказать, что мы немного увлеклись, ведь буквально на этой ноте Лариса Леонидовна позвала своего артиста репетировать Хармса. Пожалуй, разговор о поэзии мы оставим на следующий раз.

Ксения Альпинская, фото: Объединенный музей писателей Урала, Александр Осипов © «Вечерние Ведомости»

 


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