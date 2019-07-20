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Театр


17:44 | 26.07.2019

Фото: Александр Ёжъ Осипов

«Театральная избушка» на Тургенева, 20 обретёт новых хозяев

После ситуации с театром «Место» стало известно о новых пристанищах екатеринбургских театров, в частности профессионального театра «Шарманка», который уже 16 лет ищет себе дом, и инклюзивного театра «ORA», где артисты – особенные люди. Художественным руководителем обоих театров является режиссер Лариса Абашева.

Ранее в доме по адресу Тургенева, 20 располагался «Коляда-театр», а после, благодаря поддержке Николая Коляды, «Центр современной драматургии». Вчера после разговора с Ларисой Абашевой о «новом доме» художественный руководитель «Коляда-театра» опубликовал запись в социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте»: «Я просто счастлив, Лариса, потому что знаю, что вы мыкаетесь с 2003 года, вот уже 16 лет по разным площадкам, не имея собственного угла, но при этом делаете много полезного для города. Знаю, что домом этим будете дорожить. Всегда помогу тем, кто много работал и настрадался. Кто за идею и еду работает в театре. Надо еще сказать, что театр «Шарманка» многие годы работает с инвалидами. А еще радуюсь тому, что наш любимый дом будет сохранен и будет в надежных руках».

«Театральная избушка» на Тургенева, 20 обретёт новых хозяев


Изначально Лариса Леонидовна пришла к Николаю Владимировичу, так как с глубоким уважением относится не только к его мастерству драматурга, артиста и режиссера, но и к его таланту быть директором частного театра, тащить на себе всех и каждого, постоянно помогать, вдохновлять и поддерживать своих артистов. В этом случае целью было не получить разрешение у Николай Коляды на въезд в «избушку» , а понять друг друга и вместе порадоваться, что дом останется местом, где происходит чудо, где царит искусство, где создается театр.

Кроме того, у «ORA» сформировался свой театральный костяк. Сейчас особенные артисты «ORA» репетируют этюды и занимаются с педагогами в зале Министерства социальной политики, равно как и артисты «Шарманки». Для всех это большая радость, что можно качественно репетировать в большом светлом зале, хранить реквизит и костюмы, но все же театр должен иметь свой настоящий дом. Поэтому благодаря Правительству Свердловской области к концу 2020 года еще два театра смогут найти свое пристанище.

Ксения Альпинская © «Вечерние Ведомости»

 


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