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Театр


18:14 | 24.06.2019

Фото: Глеб Махнев

Хочу дубовый гроб

О премьере спектакля Николая Коляды «Гробовщик»

Этот год для культурной жизни России особенно значим, ведь в 2019-м году исполнилось 220 лет со дня рождения отца современного русского литературного языка — Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события в Литературном квартале Екатеринбурга на улице Пролетарская представили настоящее торжество, и самым особенным подарком Великому поэту стала премьера спектакля Николая Коляды в Камерном театре — «Гробовщик».

Сам факт то, что постановка создана Николаем Владимировичем, уже говорит о тайнах, метаморфозах и мистификации. Тёмная атмосфера «Гробовщика» Коляды наполнена иронией постояльцев загробного мира. Мир главного героя, исполняет которую Сергей Фёдоров, раскрывается через, как бы смешно это не звучало, дело всей его жизни. Коляда показал переход из одного мира в другой, и как одна Вселенная отражает другую, словно кривое зеркало. В мире мёртвых свои радости, свои отношения. По сути, смерть в интерпретации Коляды — это истинная человеческая свобода души. Кощунство ли? Отчего же? Возможно, и правда бренное существование на этой грешной земле, будучи прикованными к ней тяжеловесными кандалами, мешает чувствовать и наслаждаться каждым мгновением... А, быть может, это существует лишь в нашем воображении, как во сне Адрияна Прохорова.

В то же время гробовщик в исполнении Сергея Фёдорова — человек скромный, совестливый, глубоко благодарный судьбе за то хорошее, что в ней есть. По сути, поэтому именно эта повесть стала эпилогом пушкинского цикла. Немного непривычно, что здесь как режиссёр Николай Коляда следует несколько в духе неприсущего ему академизма, особенно в отношении бытовой обстановки и костюмов, формально они переносят зрителя в не так давно ушедшую аристократическую эпоху монархической России, но по части актёрской игры, музыкального оформления и мировосприятия — это какой-то новый, обладающий своей универсалией абсолют, при том так легко гармонирующий с противопоставленной ему реалией.

Вся кульминация постановки задана была еще в середине — «Зачем сосновый гроб?! Хочу дубовый гроб! Обещание!». Обещание Прохорова — та веха, вокруг которой строится всё действие. Столкнувшись лицом и лицу со своими «заказчиками», гробовщик переосмысливает свой мир, и он не столько напуган, сколько удивлён неожиданным свершением долгожданной встречи со своими «подопечными». Сергей Фёдоров играет человека-обличителя, ведь именно он сталкивается с тем, что жизнь загробная живее и человечнее жизни естественной. Быть может так и есть. Мы никогда этого не узнаем, но благодаря такому «просветлению», пушкинско-колядовский гробовщик обретает самого себя.

Ксения Альпинская © «Вечерние Ведомости»

 


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