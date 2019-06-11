Музыка
18:30 | 24.06.2019
Великолепная семёрка
Самый яркий духовой септет Екатеринбурга о своём творчестве
Лето — отличное время, чтобы открыть для себя что-то новое, особенно в плане музыки. А знаете какая музыка такая же горячая, как нынешнее лето? Конечно же, музыка екатеринбургского оркестра «Nuggers Brass Band». Инструментальный состав группы — это духовые инструменты, но это уже не джаз или какая-то классическая музыка, это что-то новое, необычное. Музыканты каждый раз устраивают на сцене яркое и незабываемое шоу, а в своей духовой музыке используют элементы техно, хип и фанк-попа, и даже дабстепа. Они точно знают, что такое стиль, и как завести толпу.
Коллектив был создан 25 августа 2017-го года и уже почти два года радует нас своей музыкой и выступлениями. Nuggers Brass Band состоит из семи музыкантов: Андрея Пинягина (EWI, сузафон), Макса Корягина (тенор-тромбон, лид вокал), Сергея Нехорошева (тенор-саксофон, синты, лид вокал), Бориса Блинова (тенор-тромбон, бэк вокал), Юрия Псянчина (альт-саксофон, тенор-саксофон, бэк вокал), Александра Рудовского (труба, флюгельгорн, бэк вокал) и Даниила Морозова (ритм-секция). Участики Nuggers Brass Band рассказали в интервью о создании группы.
— Какое событие можно считать началом существования группы?
Андрей: Вообще всё началось с меня. Я несколько лет жил в Москве: занимался музыкой, играл в брасс бэнде. Потом там вышло, что я лихо переехал в Екатеринбург и решил найти музыкантов и собрать свою группу. Я опубликовал объявление в паблике, что мне нужны духовики и барабанщики. Собственно, вот так и зарождался первый состав группы. Переезд в Екатеринбург можно считать главным событием создания музыкальной группы.
— Как вы определили стиль Вашей группы?
Андрей: Изначально группа собралась, чтобы играть вообще в другом жанре и другом стиле. Это был «Second line» — новоорлеанский традиционный походный джаз. Но у нас ничего толком не получалось, пришлось делать корректировки: урезать состав, так как нас изначально было 11 или даже 12 человек, ну и, конечно, начать сочинять собственный материал. Сейчас мы обозначили звучание нашей команды как brasscore(брасскор).
— Какие коллективы или исполнители оказали влияние на музыкальное становление Вашего стиля и музыкального вкуса?
— На становление нашего стиля повлиял результат опытов наших музыкантов как по отдельности, так и вместе. Мы слушаем всё — от джаза начала 20-го века до металла и хип-хопа нашего времени.
— Часто ли у вас бывают разногласия в процессе творчества? Как Вы с ними справляетесь?
Даниил: Мы пытаемся понять друг друга. Разногласия в создании музыки, я бы назвал разбором идей друг друга, чтобы потом создать что-то общее и уникальное.
— Бывало ли такое, что кто-то из Вас делал композицию нетипичную для группы, а другой участник полностью переделывал её, делая ласкающий уши хит?
Андрей: Да, такое часто бывает. Я бы назвал это доработкой: мы делаем какую-то песню, а она получается максимально отвратительной, её буквально не хочется слушать, но в один момент кто-то может заморочиться, чтобы исправить это или на кого-то спадёт озарение, и он допишет и сделает этот кошмар настоящим хитом.
— Назовите три отличительные черты Вашей группы, позволяющие Вам быть самобытными.
Даниил: Первая черта — это состав: он нетипичный — нет главного инструмента, все лидирующие.
Андрей: Вторая отличительная черта – импровизация. В процессе концерта мы можем начать импровизировать абсолютно с нуля, превратить концерт в некое шоу, и это, на самом деле, русская рулетка, но у нас всё всегда выходит!
Даниил: Третья — гибкость, разноплановость. У нас нет определённого жанра исполнения, нас ни с кем не могут сравнить.
— Что бы вы сыграли для зрителей, которые видят и слышат вас впервые?
Андрей: Сыграем наш классический сет лист, он отлично подойдёт для знакомства.
— Интересовались ли группой за рубежом? Были ли туры за границей?
— Да, группой интересовались, но сейчас для нас важнее играть для российской аудитории и развивать культуру духовой музыки в России. Хотя съездить в тур по Европе никто не откажется.
— Музыка занимает всю Вашу жизнь или является хобби?
Даниил: Лично для меня это всё: и профессия, и хобби, и смысл жизни. Без музыки я бы не смог жить. Когда-то я хотел устроиться на нормальную работу, кассиром в пекарне, но мне не перезвонили. Я тогда так расстроился, а сейчас понимаю, что, слава богу, я вложил все силы в музыку!
— Какой аспект работы в группе Вы считаете самым сложным?
Юрий: Прийти на репетицию. Сложно собрать весь состав, нет чёткого подхода к работе. Хочется работать не столько над материалом, сколько над сыгранностью коллектива.
Андрей: Да, ещё, думаю, немного сложно найти со всеми общий контакт, чтобы начать что-то делать, а в целом, ничего непреодолимого нет. Всё, что мы хотим, всё сбывается.
Александр: С другой стороны, из-за этих трудностей появляется что-то уникальное.
— Что вы делаете в данный момент?
Андрей: У нас сейчас идёт запись нового альбома, который вы можете услышать в сентябре, а также мы записали небольшую серию видеоработ совместно с «Surf coffee» — это четыре видеозаписи, которые будут выпускаться в течении лета с нашими новыми и старыми композициями. Первый ролик вы уже можете увидеть на нашей странице В Контакте.
— Где и когда можно будет насладиться вашей музыкой в ближайшее время?
Андрей: Оу, мероприятий у нас целая пачка: конечно же, вы можете услышать нас на Ночи музыки 28 июня, мы играем на «Тёрке». 5 июля мы выступали на Дне Независимости США в Ельцин-центре. Также там играл американский музыкант Quinn Deveaux, который сам изъявил желание сыграть с нами, поэтому мы исполнили совместный стандарт. Мы выбрали песню «Temptation my Girl». В общем, выступлений у нас было и будет много, так что всех ждём, следите за нашими новостями!
Коллектив был создан 25 августа 2017-го года и уже почти два года радует нас своей музыкой и выступлениями. Nuggers Brass Band состоит из семи музыкантов: Андрея Пинягина (EWI, сузафон), Макса Корягина (тенор-тромбон, лид вокал), Сергея Нехорошева (тенор-саксофон, синты, лид вокал), Бориса Блинова (тенор-тромбон, бэк вокал), Юрия Псянчина (альт-саксофон, тенор-саксофон, бэк вокал), Александра Рудовского (труба, флюгельгорн, бэк вокал) и Даниила Морозова (ритм-секция). Участики Nuggers Brass Band рассказали в интервью о создании группы.
— Какое событие можно считать началом существования группы?
Андрей: Вообще всё началось с меня. Я несколько лет жил в Москве: занимался музыкой, играл в брасс бэнде. Потом там вышло, что я лихо переехал в Екатеринбург и решил найти музыкантов и собрать свою группу. Я опубликовал объявление в паблике, что мне нужны духовики и барабанщики. Собственно, вот так и зарождался первый состав группы. Переезд в Екатеринбург можно считать главным событием создания музыкальной группы.
— Как вы определили стиль Вашей группы?
Андрей: Изначально группа собралась, чтобы играть вообще в другом жанре и другом стиле. Это был «Second line» — новоорлеанский традиционный походный джаз. Но у нас ничего толком не получалось, пришлось делать корректировки: урезать состав, так как нас изначально было 11 или даже 12 человек, ну и, конечно, начать сочинять собственный материал. Сейчас мы обозначили звучание нашей команды как brasscore(брасскор).
— Какие коллективы или исполнители оказали влияние на музыкальное становление Вашего стиля и музыкального вкуса?
— На становление нашего стиля повлиял результат опытов наших музыкантов как по отдельности, так и вместе. Мы слушаем всё — от джаза начала 20-го века до металла и хип-хопа нашего времени.
— Часто ли у вас бывают разногласия в процессе творчества? Как Вы с ними справляетесь?
Даниил: Мы пытаемся понять друг друга. Разногласия в создании музыки, я бы назвал разбором идей друг друга, чтобы потом создать что-то общее и уникальное.
— Бывало ли такое, что кто-то из Вас делал композицию нетипичную для группы, а другой участник полностью переделывал её, делая ласкающий уши хит?
Андрей: Да, такое часто бывает. Я бы назвал это доработкой: мы делаем какую-то песню, а она получается максимально отвратительной, её буквально не хочется слушать, но в один момент кто-то может заморочиться, чтобы исправить это или на кого-то спадёт озарение, и он допишет и сделает этот кошмар настоящим хитом.
— Назовите три отличительные черты Вашей группы, позволяющие Вам быть самобытными.
Даниил: Первая черта — это состав: он нетипичный — нет главного инструмента, все лидирующие.
Андрей: Вторая отличительная черта – импровизация. В процессе концерта мы можем начать импровизировать абсолютно с нуля, превратить концерт в некое шоу, и это, на самом деле, русская рулетка, но у нас всё всегда выходит!
Даниил: Третья — гибкость, разноплановость. У нас нет определённого жанра исполнения, нас ни с кем не могут сравнить.
— Что бы вы сыграли для зрителей, которые видят и слышат вас впервые?
Андрей: Сыграем наш классический сет лист, он отлично подойдёт для знакомства.
— Интересовались ли группой за рубежом? Были ли туры за границей?
— Да, группой интересовались, но сейчас для нас важнее играть для российской аудитории и развивать культуру духовой музыки в России. Хотя съездить в тур по Европе никто не откажется.
— Музыка занимает всю Вашу жизнь или является хобби?
Даниил: Лично для меня это всё: и профессия, и хобби, и смысл жизни. Без музыки я бы не смог жить. Когда-то я хотел устроиться на нормальную работу, кассиром в пекарне, но мне не перезвонили. Я тогда так расстроился, а сейчас понимаю, что, слава богу, я вложил все силы в музыку!
— Какой аспект работы в группе Вы считаете самым сложным?
Юрий: Прийти на репетицию. Сложно собрать весь состав, нет чёткого подхода к работе. Хочется работать не столько над материалом, сколько над сыгранностью коллектива.
Андрей: Да, ещё, думаю, немного сложно найти со всеми общий контакт, чтобы начать что-то делать, а в целом, ничего непреодолимого нет. Всё, что мы хотим, всё сбывается.
Александр: С другой стороны, из-за этих трудностей появляется что-то уникальное.
— Что вы делаете в данный момент?
Андрей: У нас сейчас идёт запись нового альбома, который вы можете услышать в сентябре, а также мы записали небольшую серию видеоработ совместно с «Surf coffee» — это четыре видеозаписи, которые будут выпускаться в течении лета с нашими новыми и старыми композициями. Первый ролик вы уже можете увидеть на нашей странице В Контакте.
— Где и когда можно будет насладиться вашей музыкой в ближайшее время?
Андрей: Оу, мероприятий у нас целая пачка: конечно же, вы можете услышать нас на Ночи музыки 28 июня, мы играем на «Тёрке». 5 июля мы выступали на Дне Независимости США в Ельцин-центре. Также там играл американский музыкант Quinn Deveaux, который сам изъявил желание сыграть с нами, поэтому мы исполнили совместный стандарт. Мы выбрали песню «Temptation my Girl». В общем, выступлений у нас было и будет много, так что всех ждём, следите за нашими новостями!
Полина Шадрина © «Вечерние Ведомости»
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