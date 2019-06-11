Великолепная семёрка

Лето — отличное время, чтобы открыть для себя что-то новое, особенно в плане музыки. А знаете какая музыка такая же горячая, как нынешнее лето? Конечно же, музыка екатеринбургского оркестра «Nuggers Brass Band». Инструментальный состав группы — это духовые инструменты, но это уже не джаз или какая-то классическая музыка, это что-то новое, необычное. Музыканты каждый раз устраивают на сцене яркое и незабываемое шоу, а в своей духовой музыке используют элементы техно, хип и фанк-попа, и даже дабстепа. Они точно знают, что такое стиль, и как завести толпу.Коллектив был создан 25 августа 2017-го года и уже почти два года радует нас своей музыкой и выступлениями. Nuggers Brass Band состоит из семи музыкантов: Андрея Пинягина (EWI, сузафон), Макса Корягина (тенор-тромбон, лид вокал), Сергея Нехорошева (тенор-саксофон, синты, лид вокал), Бориса Блинова (тенор-тромбон, бэк вокал), Юрия Псянчина (альт-саксофон, тенор-саксофон, бэк вокал), Александра Рудовского (труба, флюгельгорн, бэк вокал) и Даниила Морозова (ритм-секция). Участики Nuggers Brass Band рассказали в интервью о создании группы.— Какое событие можно считать началом существования группы?Андрей: Вообще всё началось с меня. Я несколько лет жил в Москве: занимался музыкой, играл в брасс бэнде. Потом там вышло, что я лихо переехал в Екатеринбург и решил найти музыкантов и собрать свою группу. Я опубликовал объявление в паблике, что мне нужны духовики и барабанщики. Собственно, вот так и зарождался первый состав группы. Переезд в Екатеринбург можно считать главным событием создания музыкальной группы.— Как вы определили стиль Вашей группы?Андрей: Изначально группа собралась, чтобы играть вообще в другом жанре и другом стиле. Это был «Second line» — новоорлеанский традиционный походный джаз. Но у нас ничего толком не получалось, пришлось делать корректировки: урезать состав, так как нас изначально было 11 или даже 12 человек, ну и, конечно, начать сочинять собственный материал. Сейчас мы обозначили звучание нашей команды как brasscore(брасскор).— Какие коллективы или исполнители оказали влияние на музыкальное становление Вашего стиля и музыкального вкуса?— На становление нашего стиля повлиял результат опытов наших музыкантов как по отдельности, так и вместе. Мы слушаем всё — от джаза начала 20-го века до металла и хип-хопа нашего времени.— Часто ли у вас бывают разногласия в процессе творчества? Как Вы с ними справляетесь?Даниил: Мы пытаемся понять друг друга. Разногласия в создании музыки, я бы назвал разбором идей друг друга, чтобы потом создать что-то общее и уникальное.— Бывало ли такое, что кто-то из Вас делал композицию нетипичную для группы, а другой участник полностью переделывал её, делая ласкающий уши хит?Андрей: Да, такое часто бывает. Я бы назвал это доработкой: мы делаем какую-то песню, а она получается максимально отвратительной, её буквально не хочется слушать, но в один момент кто-то может заморочиться, чтобы исправить это или на кого-то спадёт озарение, и он допишет и сделает этот кошмар настоящим хитом.— Назовите три отличительные черты Вашей группы, позволяющие Вам быть самобытными.Даниил: Первая черта — это состав: он нетипичный — нет главного инструмента, все лидирующие.Андрей: Вторая отличительная черта – импровизация. В процессе концерта мы можем начать импровизировать абсолютно с нуля, превратить концерт в некое шоу, и это, на самом деле, русская рулетка, но у нас всё всегда выходит!Даниил: Третья — гибкость, разноплановость. У нас нет определённого жанра исполнения, нас ни с кем не могут сравнить.— Что бы вы сыграли для зрителей, которые видят и слышат вас впервые?Андрей: Сыграем наш классический сет лист, он отлично подойдёт для знакомства.— Интересовались ли группой за рубежом? Были ли туры за границей?— Да, группой интересовались, но сейчас для нас важнее играть для российской аудитории и развивать культуру духовой музыки в России. Хотя съездить в тур по Европе никто не откажется.— Музыка занимает всю Вашу жизнь или является хобби?Даниил: Лично для меня это всё: и профессия, и хобби, и смысл жизни. Без музыки я бы не смог жить. Когда-то я хотел устроиться на нормальную работу, кассиром в пекарне, но мне не перезвонили. Я тогда так расстроился, а сейчас понимаю, что, слава богу, я вложил все силы в музыку!— Какой аспект работы в группе Вы считаете самым сложным?Юрий: Прийти на репетицию. Сложно собрать весь состав, нет чёткого подхода к работе. Хочется работать не столько над материалом, сколько над сыгранностью коллектива.Андрей: Да, ещё, думаю, немного сложно найти со всеми общий контакт, чтобы начать что-то делать, а в целом, ничего непреодолимого нет. Всё, что мы хотим, всё сбывается.Александр: С другой стороны, из-за этих трудностей появляется что-то уникальное.— Что вы делаете в данный момент?Андрей: У нас сейчас идёт запись нового альбома, который вы можете услышать в сентябре, а также мы записали небольшую серию видеоработ совместно с «Surf coffee» — это четыре видеозаписи, которые будут выпускаться в течении лета с нашими новыми и старыми композициями. Первый ролик вы уже можете увидеть на нашей странице В Контакте.— Где и когда можно будет насладиться вашей музыкой в ближайшее время?Андрей: Оу, мероприятий у нас целая пачка: конечно же, вы можете услышать нас на Ночи музыки 28 июня, мы играем на «Тёрке». 5 июля мы выступали на Дне Независимости США в Ельцин-центре. Также там играл американский музыкант Quinn Deveaux, который сам изъявил желание сыграть с нами, поэтому мы исполнили совместный стандарт. Мы выбрали песню «Temptation my Girl». В общем, выступлений у нас было и будет много, так что всех ждём, следите за нашими новостями!