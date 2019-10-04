Новости культуры
16:33 | 20.11.2019
Фото: sun9-29.userapi.com
Студенты Екатеринбургской академии современного искусства осваивают «инклюзивный театр»
12 ноября студенты Екатеринбургской академии современного искусства встретились с художественным руководителем театра «Шарманка» и инклюзивной студии «ORA» режиссером-экспериментатором Ларисой Абашевой. Кроме того, на встрече присутствовали актеры «ORA» - Никита Устьянцев, Константин Райда и Катерина Тимофеева, а также руководитель «ORA» Яна Колмогорова, по инициативе которой и была организована эта встреча как продолжение социального проекта ЕАСИ «Культура для всех». Встреча прошла в теплой творческой и в то же время учебной обстановке, где обе стороны слушали друг друга и узнавали новое. Администраторы сообщества ЕАСИ рассказывают в социальных сетях: «Безусловно, вопрос инклюзии протянулся красной нитью через всю нашу беседу, но все-таки главной темой разговора стал театр. Мы узнали о том, что актерство – это тяжелый труд для любого человека, вне зависимости от того, есть ли у него особенности здоровья. Лариса Абашева призналась, что в театре «ORA» она не дает артистам поблажек и работает с ними как с настоящими профессионалами Актеры, в свою очередь, поделились историями о том, как они нашли себя в искусстве и чем занимаются помимо творческой деятельности».
В свою очередь Лариса Абашева делится своими впечатлениями о встрече: «Мы встречались со студентами и педагогами ЕАСИ, говорили о предназначении человека, трудностях выживания в условиях частного театра и вообще театра, об особенностях инклюзивного актёра, о становлении личности. Приятно было узнать, что один из преподавателей бывший режиссёр. Она сказала, что это ей все очень близко, понятно, пройдено, это тяжёлый жертвенный путь».
PR-менеджер театра Ксения Альпинская считает, что данные мероприятия являются особо важной частью культуры Екатеринбурга и целого направления инклюзивного искусства, поэтому их необходимо расширять до рамок дискуссионного клуба, творческих встреч, учебных круглых столов: «Современное искусство наполнено синтезом, это своего рода палитра, где смешано огромное количество разных направлений, инклюзивный театр в России только начал отстаивать свои позиции на той нише, где ему есть возможность расположиться. Мы считаем, что такие встречи должны быть реализованы намного шире и масштабнее».
Напоминаем, что театр-студия «ORA» возник в ноябре 2015 с приходом режиссёра Ларисы Абашевой на областной фестиваль инклюзивных театральных коллективов. Актёрами-студийцами являются люди с инвалидностью 1-3 группы (в основном с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП) без профессионального образования наряду с опытными актёрами театра «Шарманка». Сейчас «ORA» стал по-настоящему самостоятельным театром, объединив возможности и стремления вместе с театром «Шарманка».
Ближайшая премьера инклюзивного театра ожидается 10 декабря на площадке Ever Jazz в 21:00. Артисты покажут читку в жанре ток-шоу новой пьесы драматурга и главного редактора журнала «Урал» Олега Богаева. А уже 27 ноября лаборатория при театре «ORA» покажет режиссерскую работу Оксаны Анчаровой «Вертинский. Быть актером» (на средства Фонда президентских грантов).
В этом сезоне прошли премьерные показы спектаклей Ларисы Абашевой: авангардной оперы «Патетическая оратория» (создана в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ), постапокалиптический спектакль «Зверь» (в рамках проекта «Создавая возможности» (на средства фонда КАФ).
В свою очередь Лариса Абашева делится своими впечатлениями о встрече: «Мы встречались со студентами и педагогами ЕАСИ, говорили о предназначении человека, трудностях выживания в условиях частного театра и вообще театра, об особенностях инклюзивного актёра, о становлении личности. Приятно было узнать, что один из преподавателей бывший режиссёр. Она сказала, что это ей все очень близко, понятно, пройдено, это тяжёлый жертвенный путь».
PR-менеджер театра Ксения Альпинская считает, что данные мероприятия являются особо важной частью культуры Екатеринбурга и целого направления инклюзивного искусства, поэтому их необходимо расширять до рамок дискуссионного клуба, творческих встреч, учебных круглых столов: «Современное искусство наполнено синтезом, это своего рода палитра, где смешано огромное количество разных направлений, инклюзивный театр в России только начал отстаивать свои позиции на той нише, где ему есть возможность расположиться. Мы считаем, что такие встречи должны быть реализованы намного шире и масштабнее».
Напоминаем, что театр-студия «ORA» возник в ноябре 2015 с приходом режиссёра Ларисы Абашевой на областной фестиваль инклюзивных театральных коллективов. Актёрами-студийцами являются люди с инвалидностью 1-3 группы (в основном с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП) без профессионального образования наряду с опытными актёрами театра «Шарманка». Сейчас «ORA» стал по-настоящему самостоятельным театром, объединив возможности и стремления вместе с театром «Шарманка».
Ближайшая премьера инклюзивного театра ожидается 10 декабря на площадке Ever Jazz в 21:00. Артисты покажут читку в жанре ток-шоу новой пьесы драматурга и главного редактора журнала «Урал» Олега Богаева. А уже 27 ноября лаборатория при театре «ORA» покажет режиссерскую работу Оксаны Анчаровой «Вертинский. Быть актером» (на средства Фонда президентских грантов).
В этом сезоне прошли премьерные показы спектаклей Ларисы Абашевой: авангардной оперы «Патетическая оратория» (создана в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ), постапокалиптический спектакль «Зверь» (в рамках проекта «Создавая возможности» (на средства фонда КАФ).
Ксения Альпинская © «Вечерние Ведомости»
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