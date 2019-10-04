Екатеринбургский фотограф Александр «Ёж» Осипов - о наступившем на Урале «Апокалипсисе»

Екатеринбургский фотографов Александр Осипов поделился своими впечатлениями о новом спектакле «Зверь».- В целом, идея проекта принадлежит режиссеру театров «Шарманка» и «ORA» Ларисе Леонидовне Абашевой. Мы созвонились и Лариса мне рассказала, что ставит премьеру «Зверь» по одноименной пьесе драматургов Михаила Гиндина и Владимира Синакевича. На основе данного события Лариса предложила сделать воркшоп в стиле «Апокалипсис», так как по стилистике сама постановка в жанре дизель-панк и рассказывает о существовании людей-мутантов после мировой катастрофы, то мне показалось это интересным и захватывающим. Затрагивая место театров в самом воркшопе, то можно сказать, что оно ключевое, ведь и реквизит, и актеры из «Шарманки» и «ORA», посторонние артисты не были задействованы в проекте, в отличие от прошлогоднего постапокалипсиса в Песках. Естественно тут добавляется фактура города Карабаш, куда, отмечу без стеснения, я всех притащил. Это место таинственное, оно выбрано неслучайно, ведь спектакль на сцене – это одно, а когда актеры оказываются вот в такой тягостной, мрачной, пустынной среде, это выглядит совершенно по-другому. Конечно, мы не стремились формировать структуру постановки Ларисы. Здесь я сам ставил сцены так, как мне этого хотелось. Мы снимали новую свою фактуру и каждый старался внести что-то личное в проект.Первоочередно, проведение воркшопа значимо для фотографов, да и самим актерам это интересно. Можно сказать, что это рекламный выхлоп, ориентированный на зрителей, направленный на приобщение к театральному искусству. Большую роль играет визуализация вне театральной сцены.На таких мероприятиях нет цели «заработать бабки», есть цель провести воркшоп, соединить вместе Карабаш-актеры-фотографы. У нас есть антураж, элементы, декорации, особенные артисты, что самозначимо, ведь та же маленькая Катя Попова, которую я все время вытаскивал на передний план, или Никита Устьянцев на коляске, они просто шикарно смотрятся именно в таких локациях, становится страшно, охватывает дрожь от таких образов. Я считаю ,что такие мероприятия необходим в работе каждого театра и профессионального фотографа, такое уникальное взаимодействие позволяет каждому раскрыться с новой стороны. Это возможность в новом месте, сделать фантастические кадры, а для артистов – это заряд, это прокачка мастерства, это возможность показать себя в образе, но вне сцены.