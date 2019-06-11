Афиша: театр
19:14 | 14.06.2019
Фото: vk.com
Из самого сердца Сибири
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина выступит на сцене Свердловского театра драмы
С 18 по 23 июня уральский зритель сможет увидеть лучшие спектакли одного из самых старых в России театров – Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина.
В рамках проекта «Большие гастроли», проводимого при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России, жители Екатеринбурга получат возможность увидеть постановки, получившие широкий отклик зрителей и положительную оценку критиков. Каждый желающий посетить театр в эти дни сможет выбрать спектакль на свой вкус – программа Красноярского драматического театра сбалансирована и многогранна. Несмотря на это, театр гарантирует высокий уровень постановок.
Красноярский драматический театр им А. С. Пушкина считается одним из самых успешных театров в России. Только в 2018 году он был участником в ряде престижных театральных фестивалей: международный фестиваль «Радуга» в Санкт-Петербурге, «Биеннале театрального искусства» г. Москва, «Рождественский фестиваль» г. Новосибирск, «Ново - Сибирский транзит» г. Новосибирск, фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ г. Красноярск. В 2019г. театр был выдвинут на высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в девяти номинациях и в апреле этого года наградной фонд театра пополнился «Золотой маской».
В рамках проекта «Большие гастроли», проводимого при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России, жители Екатеринбурга получат возможность увидеть постановки, получившие широкий отклик зрителей и положительную оценку критиков. Каждый желающий посетить театр в эти дни сможет выбрать спектакль на свой вкус – программа Красноярского драматического театра сбалансирована и многогранна. Несмотря на это, театр гарантирует высокий уровень постановок.
Красноярский драматический театр им А. С. Пушкина считается одним из самых успешных театров в России. Только в 2018 году он был участником в ряде престижных театральных фестивалей: международный фестиваль «Радуга» в Санкт-Петербурге, «Биеннале театрального искусства» г. Москва, «Рождественский фестиваль» г. Новосибирск, «Ново - Сибирский транзит» г. Новосибирск, фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ г. Красноярск. В 2019г. театр был выдвинут на высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в девяти номинациях и в апреле этого года наградной фонд театра пополнился «Золотой маской».
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Наталья Фёдорова © «Вечерние Ведомости»
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