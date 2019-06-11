Из самого сердца Сибири

С 18 по 23 июня уральский зритель сможет увидеть лучшие спектакли одного из самых старых в России театров – Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина.В рамках проекта «Большие гастроли», проводимого при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России, жители Екатеринбурга получат возможность увидеть постановки, получившие широкий отклик зрителей и положительную оценку критиков. Каждый желающий посетить театр в эти дни сможет выбрать спектакль на свой вкус – программа Красноярского драматического театра сбалансирована и многогранна. Несмотря на это, театр гарантирует высокий уровень постановок.Красноярский драматический театр им А. С. Пушкина считается одним из самых успешных театров в России. Только в 2018 году он был участником в ряде престижных театральных фестивалей: международный фестиваль «Радуга» в Санкт-Петербурге, «Биеннале театрального искусства» г. Москва, «Рождественский фестиваль» г. Новосибирск, «Ново - Сибирский транзит» г. Новосибирск, фестиваль-школа современного искусства TERRITORIЯ г. Красноярск. В 2019г. театр был выдвинут на высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в девяти номинациях и в апреле этого года наградной фонд театра пополнился «Золотой маской».