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Культура


16:34 | 4.10.2019

«Зверь – посланник истины»: интервью с режиссером и участниками постановки

В начале октября в Екатеринбурге прошла премьера новой инклюзивной постановки Ларисы Абашевой «Зверь». Постапокалиптическая история о том, что значит быть настоящим человеком. Кругом мусор, консервные банки и человеческие останки – вот оно наследие конца света. В поисках пропитания всюду рыщут барсуки. Единственными спасшимися в этом падшем мире остались мать, отец, дочь и таинственный зверь.

Лариса Абашева создала фантастическую трансформацию мира, в спектакле огромное количество переплетающихся с нашей реалией линий, аллегоричность и параллелизм дают возможность отнести постановку не столько к стилю дизель-панка, сколько к жанру фантастики.

«Зверь – посланник истины»: интервью с режиссером и участниками постановки


Ксения Альпинская, PR-менеджер театра «Шарманка»: «Спектакль никогда не может быть окончательно достроен. Театр - это живой организм. Как художник, Лариса Леонидовна знает это лучше нас всех. Спектакль достраивается каждый день. Все три премьерных показа существенно отличаются друг от друга, особенно концовкой. Лариса продумывает каждую деталь, ей нужно, чтоб все в постановке было созвучно, тогда возникает волшебство, и раз это постапокалипсис, то значит - фантастика. И поставить фантастическую пьесу нужно так, будто то, что происходит в будущем, происходит здесь и сейчас, чтобы зритель ощутил себя в этом времени и месте, и сопереживал героям в настоящем. Режиссер никогда не может быть доволен своим творением, иначе он перестает быть художником. Лариса Леонидовна - настоящий художник, она гордится труппой, гордится их работоспособностью, всегда отметит лучшее, но она знает, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, тем более, если ты работаешь с «живым организмом» – театром».

Лариса Абашева, режиссер постановки «Зверь»: « Это сложная постапокалиптическая идея переселилась в мою душу. Мне хочется показать зрителю, как ужас, живущий в глубине каждого, пожирает нас изнутри. Это не история о возможности инвалида играть на сцене или о деформированных людях. Это история о тех, кто называет себя человеком, но никогда им не являлся. Неслучайно драматурги дали название второе название пьесе – «Два Солнца». Есть мир, где существуют низшие, а есть мир, к которому мы должны стремиться, мир, о котором Зверь повествует в своеобразной «проповеди» к дочери: мир любви, чистоты, морали, нравственности, человечности. По сути это трансформация любых философско-религиозных концепций на примере постапокалипсиса. И у драматургов именно Зверь станет в этом новом мире посланником и спасителем. Почему он Зверь? Потому что он Зверь для обитателей низшего мира. Они не принимают его, не способны понять его, они погрязли в хаосе, в поиске «жратвы», в «лапаниях» друг друга, они утратили способность ценить, любить и уважать. И Зверь назван так, потому что именно через непринятие и боль приходит осознание изменений, осознание реальности. Уж точно не Котик или Кролик мог бы донести эту истину в созданном драматургами мире. И второе Солнце взойдет тогда, когда мы обретем человечность».

«Зверь – посланник истины»: интервью с режиссером и участниками постановки


Евгений Белеза, артист театра-студии «ORA», исполнитель роли Зверя: «Зверь - единственное разумное существо, выживший после ядерной катастрофы. Зверь бродит по земле в поисках себе подобных. Я выстраивал образ на основе своего жизненного опыта, воспоминаний, чувств и эмоций. Основным моим партнером на сцене была Катерина Тимофеева (исполнительница роли Дочери). Зверь влюбляется в Дочь и обучает ее языку, отличающемуся от языка ее семейства, это язык чужака. Протагонисты Отец и Мать враждебно относятся к возлюбленному своей дочери, называя Зверя «существом, убившем Человека со стеклами и несущем опасность для всех». Помимо основных героев спектакля, в параллель им выстраивается линия животных неизвестного происхождения, то ли это барсуки, то ли это собаки, может волки, но однозначно мутанты. Как и у главных персонажей, у животных идет своя линия любви, войны, поклонение некому Божеству в виде Консервного чудовища. Всё взаимодействия мутантов построено на хореографии. Затрагивая работу с режиссером, мне очень повезло, нам всем безумно повезло, я бы даже сказал, ведь процесс выстраивался просто и легко. Лариса Леонидовна задавала предлагаемое обстоятельство, как она бы хотела видеть актера в этой сцене, а уже мы пробовали разные варианты взаимодействия друг с другом. Лариса Леонидовна корректировала, правила нас и наводила на путь истинный. В первую очередь я хотел донести до зрителя, что в любой ситуации, даже в самой неблагополучной, главное – это оставаться человеком. Ведь самое значимое в моем герое – любовь и добродушие».

Ксения Альпинская, фото: Леонид Ирхин © «Вечерние Ведомости»

 


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