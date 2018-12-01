Общество
12:12 | 3.12.2018
Инновационный «распил». Уральские «владельцы заводов» осваивают новые технологии
Еще не успев прибрать к рукам известное свердловское предприятие, новые «хозяева» готовят схемы по коррупционному освоению средств бюджета РФ
По данным Минпромторга, за четыре года на реализацию президентской программы по импортозамещению и реновации отечественной промышленности было затрачено около 500 млрд рублей.
В нашем материале пойдет речь о субсидиях из федерального бюджета, которые должны компенсировать расходы инновационных производств на модернизацию оборудования. Регулируются они Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям».
В распоряжении редакции оказалась аудиозапись разговора, на которой некий мужчина склоняет собеседника к участию в госпрограмме, убеждая его подать заявку на получение субсидии в размере 300 миллионов рублей. Собеседник признается, что ничего инновационного в его производстве нет, однако агитатора это не смущает: многие так делают и получают деньги, схема проверена!
По словам человека на записи, в реальности осваивать инновационные технологии не потребуется. Достаточно подать заявку и получить казенные миллионы. Мужчина предлагает своему собеседнику познакомить его с неким Ильей, который сидит в машине на улице, который расскажет, как оформить все документы, сопровождать заявку по инстанциям, готовить отчеты по освоению средств.
По заверениям автора предложенной схемы, риск тут минимален. Якобы на всех уровнях все уже «в теме» и за некоторое вознаграждение обеспечат прохождение сделки и получение субсидий. Проверять бизнес на наличие и внедрение новых технологий не будут. В Свердловской области этот процесс якобы уже налажен, и есть «успешные» примеры. Мужчина даже говорит, что сам уже подавал такую заявку и получил оплату, но второй раз так сделать по закону невозможно, поэтому и разговор.
Схема с участием чиновников
По словам свердловских коммерсантов, подобные идеи действительно периодически подкидывают владельцам производств. Конечно, «распилить» государственную субсидию отдельно взятый жулик не сможет. Ему не обойтись без надежных связей в различных сферах, особенно в госструктурах, от которых зависит распределение субсидий и контроль их освоения. Упомянутый в ходе беседы Илья может являться чиновником некоего профильного ведомства, обладающим достаточными полномочиями для претворения «распильной» схемы в жизнь.
Интересен другой вопрос: чей голос на записи?
Чей голос на записи?
Запись разговора качественная. Наверняка профессиональные эксперты, особенно в рамках следственных действий, без труда определят, кому принадлежит голос в этом аудиофайле. Кстати, есть основания полагать, что в органах эту запись уже изучают.
По мнению же наших источников, есть основания полагать, что голос на записи может принадлежать уральскому бизнесмену Дмитрию Лебедю.
По данным системы «Руспрофиль», Лебедь является учредителем ООО «Айронкат», которое является производителем оборудования и занимается обработкой металлов. Лебедь наверняка в курсе существования правительственного постановления № 634, поскольку недавно действительно подавал заявку на субсидию, правда не на 300 млн руб., а скромнее – всего на 30 млн рублей.
Не в нашей компетенции заявлять, Лебедь на записи или нет. Это прерогатива экспертов, участников события и правоохранительных органов. Однако мы уже понимаем, что в вопросах получения субсидий этот гражданин не новичок. Также его имя можно связать с голосом на записи, если изучить ряд фактов, связанных с деятельностью расположенного в Сысерти АО «Металлургический завод имени И.П. Бардина» (БМЗ).
Важно обратить внимание на знакомства Лебедя. Несколько лет назад он арендовал площадку на БМЗ и может быть знаком с неким Александром Пядышевым, который до сих пор числится в базах в качестве генерального директора этого предприятия.
Не так давно вокруг БМЗ разгорелся имущественный конфликт, и сейчас органы Следственного комитета расследуют уголовное дело, фигурантом которого является Пядышев. Речь идет, мягко говоря, о «перехвате контроля» над предприятием.
Из полиции – на завод
Александр Пядышев – подполковник полиции в отставке, не раз становившийся героем статей СМИ о проделках рейдеров. Примерно за год до служебной пенсии Пядышев начал подыскивать себе новое место работы. Говорят, что в тот период он нередко общался с представителями бизнеса. В главке эту его активность, судя по всему, не пресекали, но и увольнение этому коллеге оформили, видимо, без особого сожаления. Почти сразу после ухода из органов Пядышев неплохо трудоустроился. На должность директора БМЗ!
Возможно, работодатель принял этого кандидата, оценив его потенциальную полезность в части связей с силовыми структурами. Однако у нового сотрудника, вероятно, были свои планы применения полученных в органах компетенций.
Вот что написал в открытом письме изданию «Новый день» екатеринбургский бизнесмен Михаил Чиркин, ставший, как он считает, жертвой рейдеров.
«С целью ведения переговоров с собственником акций и юридического оформления данной сделки мне предложил свои услуги Пядышев Александр Викторович, которого со мной познакомил мой знакомый Каримов Михаил Борисович и представил как своего юриста.
Пядышев А.В. привлек к данной процедуре своих знакомых, которых он мне представил юристами. Впоследствии я узнал, что эти «юристы» являются бывшими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и в настоящее время представляют собой преступную группу, специализирующуюся на совершении рейдерских захватов.
В состав данной группы входят следующие лица:
– Пядышев Александр Викторович, подполковник милиции в отставке, бывший начальник Управления делопроизводства и режима ГУВД Свердловской области;
– Буранбаев Сергей Сергеевич, бывший сотрудник ГУ ФСИН, представляется всем «полковником ГУ ФСИН в отставке»;
– Кулагин Вадим Анатольевич, также представляется всем бывшим сотрудником ГУВД Свердловской области.
В результате действий Пядышева А.В., Буранбаева С.С. и Калугина В.А. у меня были обманным путем похищены купленные мной акции ЗАО «СМП № 278 Уралтрансстрой» и «выведены» на номинального собственника Калугина Вадима Анатольевича.
Таким образом я лишился своих денег в сумме 30 миллионов рублей, затраченных на покупку данных акций, кроме того, по условиям договора я остался должен прежнему собственнику 8 миллионов 500 тысяч рублей».
Подробнее об их «схемах» и связях можно прочитать здесь и здесь.
Удобный развод и полезные связи
По данным наших источников, до недавнего времени акции ЗАО «БМЗ» были записаны на Александра Пядышева, но фактически управление этими акциями осуществлял настоящий владелец предприятия – на основании генеральных доверенностей на право полного распоряжения акциями предприятия и на право распоряжения имуществом предприятия.
В декабре 2017 года – январе 2018 года настоящий владелец потерял возможность контролировать весь объем акций благодаря довольно простому трюку, проделанному Пядышевым.
В 2017 году Пядышев инициировал свой развод со Светланой Пядышевой, после чего последовал раздел акций ЗАО «БМЗ». Сначала юристы Пядышевой через суд наложили арест на 100 % акций предприятия, а потом по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга 7 декабря 2017 года 50 % акций перешли к Светлане Пядышевой. При этом новый акционер официально не переоформила акции на себя в реестре акционеров, что лишило настоящего собственника возможности управлять компанией. Параллельно происходил вывод имущества ЗАО «БМЗ» на ряд сторонних компаний.
По словам сотрудников предприятия, осмотревшись на заводе, Пядышев вышел на Лебедя и вдвоем они начали наводить свои порядки на предприятии. На БМЗ была заменена охрана, начался распил. В рейдерском стиле еще недавно работавшее оборудование пилят, вывозят и сдают в металлолом. Так происходит с кранами, рельсами подъездных путей, другим имуществом предприятия.
В настоящее время по факту вывода активов из ЗАО «БМЗ» возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал Александр Пядышев. Возможно, это его не сильно напугало. В нашей редакции есть аудиозапись разговора, на которой человек, по голосу похожий на Пядышева, хвастается тем, что работал в правоохранительной системе и знает ходы и выходы, знает, «как в камеру войти». В качестве примера он приводит одного своего знакомого: «Начальником БЭПа был лет десять, его приняли за взятку…», но живет при этом неплохо.
Действительно, о чем тут сильно волноваться? За уже полученные активы на внушительную сумму в миллионах долларов можно и немного посидеть. Если считаешь, что активы уже надежно спрятаны.
Кстати, интересно, как сегодня поживает 50-процентная доля акций, формально доставшаяся бывшей супруге Пядышева – Светлане Пядышевой. «МК-Урал» в течение двух дней пытался получить соответствующий комментарий, но это не удалось. На первый звонок Светлана Олеговна откликнулась сразу, но, когда узнала, что ее потревожили журналисты, заявила, что находится «на процедурах, на массаже» и говорить не может. На следующий день Пядышева просто не отвечала, сбрасывая наши звонки.
Решить «на доверии»
Упомянутая выше аудиозапись касается именно событий, связанных с переделом собственности на БМЗ. Участник разговора, голос которого, возможно, принадлежит Дмитрию Лебедю, рассказывает о своих планах, касающихся дальнейшей жизни БМЗ, позиционируя себя в качестве лица, которое принимает, возможно, основные решения в деятельности предприятия и со дня на день получит над заводом еще больший контроль. В частности, говорится о планах приобретения заводского имущества Пядышева. В контексте деятельности БМЗ Пядышев в ходе разговора упоминается несколько раз.
Также человек, голос которого похож на лебедевский, предлагает «на доверии» решить конфликт, ранее возникший между Пядышевым и собственником одного из предприятий.
Некоторые документы, попадающие в нашу редакцию, интереснее детективного сериала по телевизору. Слушаешь аудиозапись и ушам своим не веришь. Еще вчера человека, грубо говоря, кинули, а сегодня с ним пытаются выстроить разговор «на доверии», предлагая в качестве компенсации нанесенных убытков участие в коррупционном преступлении!
Уровень дерзости человека с аудиозаписи впечатляет еще больше, если учесть, что разговор состоялся уже после возбуждения свердловским СУ СКР уголовного дела о выводе активов с БМЗ, по которому проходит Александр Пядышев.
Однако, судя по всему, период разгула лихих 90-х на БМЗ скоро завершится. Как нам известно, аудиозапись описанного здесь разговора уже передана в органы СКР. Возможно, ее приобщат к уже возбужденному делу. Может быть, она ляжет в основу нового дела. В любом случае есть основания полагать, что организаторы передела на сысертском заводе понесут заслуженное наказание, личности будут идентифицированы и хотя бы один канал по коррупционному присвоению государственных субсидий перекроют.
Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»
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