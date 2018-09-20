«Офисник» в центре Екатеринбурга проверят прокуратура и Госпожнадзор

Фасад здания, который выходит на площадь 1905 года, давно необходимо «освежить», но ни до чемпионата, ни после управляющая компания, обслуживающая объект (ООО УК «Электроцентр»), не приняла никаких мер в данном направлении. Учитывая его текущее облупленное состояние, можно представить, какое впечатление об облике столицы Урала, города-миллионника, мы оставили у притязательных европейских туристов, которые, читая брошюры о великолепии местной архитектуры, несомненно остановились взглядом на обшарпанном фасаде, а фотографии попали не только в соцсети болельщиков, но и на страницы западных изданий.Внутренний двор здания, в который можно пройти через арку на проспекте Ленина, и вовсе напоминает лихие кварталы Лондона 1930-х годов. На фасаде — десятки, если не сотни проводов и кабелей, и даже дыры, не заметить которые невозможно. Внутри — отваливающаяся со стен и потолка штукатурка.«Там все держится на честном слове. Есть много вопросов по факту соответствия здания техническому регламенту безопасности зданий и сооружений. Лестничные пролеты захламлены. Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове, в результате которого погибло 60 человек, в том числе 41 ребёнок, покажется нам детской шалостью на фоне того масштабного ЧП, которое может произойти. В силах прокуратуры, Госпожнадзора и иных контрольно-надзорных органов предотвратить трагедию», — говорит координатор партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.По его словам, состояние инженерных сетей и помещений внутри здания также оставляет желать лучшего. Так, в общем туалете на пятом этаже стоит зловонный запах, санузел нуждается в капитальном ремонте.«Можно предположить, что именно поэтому управляющая компания «Электроцентр» решила не позориться и повесила объявление на входной двери, что туалет не работает. А если сюда не ходить, то куда? Из-за конфликта с одним из собственников помещений УК в конце июля отключила в помещениях холодную воду, несмотря на отсутствие задолженности, доходило и до отключения электроэнергии, в связи с чем арендаторы были вынуждены частично прекратить свою деятельность. По данному факту в прокуратуру и полицию были написаны заявления о самоуправстве, но пока никакой реакции на это не последовало. Достаточно зайти в другие офисные центры поблизости: ТДЦ «Европа», «Палладиум», «Президент», «Демидов», «Консул», «Саммит» — и увидеть совсем иное отношение УК к арендаторам и посетителям», — говорит Чукреев.Общественник также намерен обратиться в прокуратуру по факту нарушения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья: на парковке во внутреннем дворе, рассчитанной на 16 машино-мест, отсутствуют места для инвалидов, хотя в соответствии с федеральным законодательством должно быть как минимум одно место.Что характерно, управляющая компания вполне уведомлена о печальном состоянии объекта. Согласно акту обследования мест общего пользования от 17 июля 2018 года, подписанному в том числе представителями УК «Электроцентр», требуется покраска стен и ремонт потолков на первом этаже, кроме этого, выявлено захламление лестничных пролетов с 3-го по 6-й этаж, они недостаточно освещаются, на лестничных пролетах отсутствует система пожарной сигнализации.Что мешает руководству УК (компанию возглавляет Павел Наумов) устранить недочеты, непонятно. По некоторым данным, управляющая компания только за содержание общего имущества собирает с собственников порядка 600 тысяч рублей. Другой важный и более существенный источник поступления доходов — размещение светодиодного экрана на крыше здания. Согласно открытой информации, стоимость рекламы на экране при условии размещения на один месяц с периодичностью 1 раз в 5 минут (10-секундный ролик) составляет 132 тысячи рублей. Учитывая, что реклама на экране крутится круглосуточно, можно представить и посчитать, сколько рекламные магнаты (а вместе с ними и, по всей видимости, руководство УК) зарабатывают на рекламе. Речь идет о миллионах рублей, но как они расходуются — неизвестно.Отметим, что УК «Электроцентр» принадлежит пяти крупным собственникам здания — Александру Аристу, Василию Хачину, Николаю Сергееву (ООО «Новые технологии»), Денису Кобелеву и Дмитрию Рассохину (ООО «Компания «Урал»). В приватных разговорах, по инсайдерской информации, Александр Арист ссылается на связи в мэрии, а Рассохин — на тесные взаимоотношения с сотрудниками силовых структур, что, вероятно, и позволяет им вести себя вольготно, чувствуя свою безнаказанность. Вышеупомянутым гражданам принадлежит порядка 50 % помещений в здании, что не позволяет другим владельцам недвижимости принять решение по выбору другой УК.Впрочем, в настоящее время такой вариант обсуждается — у собственников помещений, что называется, «накипело». Так, компания ООО «ВторМетУрал» в октябре 2017 года приобрела в здании помещение площадью чуть более 1400 квадратных метров, в том числе теплопункт на первом этаже. Ключи от него находятся у УК, куда собственник неоднократно обращался, но в возврате ключей ему было отказано. Владельцу помещений по данному факту и иным инцидентам пришлось обратиться в правоохранительные органы.Как следует из заявления в Отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу (КУСП № 2036) с просьбой возбудить уголовное дело и провести проверку, «7 августа 2018 года сотрудниками ООО УК «Электроцентр» был завален вход в нежилое помещение (теплопункт. — Прим. ред.)». По мнению ООО «ВторМетУрал», действия ООО УК «Электроцентр» подпадают под статью 330 УК РФ («Самоуправство»).Обращение написано и в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга, в котором также сообщается, что «1 августа 2018 г. ООО УК «Электроцентр» отключено водоснабжение всех нежилых помещений, принадлежащих обществу. На требование о включении водоснабжения ООО УК «Электроцентр» ответило отказом. На 5-м этаже здания расположены туалеты, являющиеся помещениями общего пользования. Сотрудники ООО УК «Электроцентр» препятствуют арендаторам общества в пользовании указанных помещений. В настоящее время более тридцати человек — арендаторов общества остались без холодной воды и вынуждены частично прекратить свою деятельность. Помимо этого, ООО УК «Электроцентр» несанкционированно отключает электроэнергию в помещениях, принадлежащих обществу. Все фактически потребленные ресурсы ООО «ВторМетУрал» оплачивает».Добавим, что конфликт между ООО «ВторМетУрал» и ООО УК «Электроцентр» обострился сразу после того, как собственник помещений в июне уведомил управляющую компанию о расторжении договора в связи с ненадлежащим исполнением УК своих обязательств. По мнению ООО «ВторМетУрал», места общего пользования, в том числе лестничные пролеты, необходимые для обеспечения пожарной безопасности, захламлены, холл и дверная группа находятся в запущенном состоянии, уборка там не проводится, хаотично расклеенные рекламные объявления не убираются, стены и потолок холла требуют ремонта и покраски, плитка в прилифтовой зоне не восстановлена. Кроме этого, ООО «ВторМетУрал» неоднократно обращалось в ООО УК «Электроцентр» с просьбой направить электрика для ремонта электропроводки в коридорах (входит в согласованный объем работ), а также детализировать счета за электроэнергию и тепло, однако работы так и не были проведены. При этом только за услуги по управлению эксплуатационным обслуживанием здания ООО «ВторМетУрал» платило ООО УК «Электроцентр» 81 тысячу 140 рублей ежемесячно (57 руб. 75 коп. за 1 кв. м). На что они тратились, учитывая состояние инфраструктуры здания, опять же, непонятно.Если без воды арендаторы помещений еще могли осуществлять свою деятельность, то в конце августа они были лишены такой возможности. 27-го числа в помещениях была отключена электроэнергия, после чего поставщик ресурса АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило в адрес ООО УК «Электроцентр» письмо с требованием возобновить энергоснабжение, обратив внимание на то, что владелец объектов электросетевого хозяйства не вправе препятствовать передаче электроэнергии, а необоснованное введение ограничения режима потребления электроэнергии влечет возникновение у потребителя права на взыскание причиненных ему убытков. 28 августа представитель «Екатеринбургэнергосбыта» приехал с целью проведения проверки, но главный энергетик ООО УК «Электроцентр» отказался пустить его в щитовую.Оценку деятельности ООО УК «Электроцентр» сейчас предстоит дать контрольно-надзорным и правоохранительным органам. Им предстоит выяснить, насколько действия руководства управляющей компании соответствуют законодательству, а в случае выявления нарушений привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, в том числе и уголовной. В свою очередь, собственники помещений намерены продолжать борьбу за восстановление своих законных прав и интересов, включая взыскание издержек и упущенной выгоды.Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.