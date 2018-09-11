Общество
21:27 | 13.09.2018
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«Юнармия» совсем оскандалилась: на мероприятие, выдаваемое за слет движения, пускали только «угодных»
На протяжении нескольких недель свердловскую «Юнармию» «делят» чиновники и общественники
Подробнее о том, как на конференцию «Юнармии» начальников местных штабом созывали и региональный военный комиссариат, и департамент молодежной политики, в некоторых случаях с принуждением и угрозами, мы писали здесь и здесь. По словам Алексея Федорова, и.о. начальника регионального штаба «Юнармии», по непонятной причине областной слет ВВПОД «Юнармия» проводился без ведома самого регионального штаба. «Этот слет организован не региональным штабом «Юнармии». Слет участников «Юнармии» по выборам нового начальника штаба мы запланировали на 30 октября 2018 года», – рассказал Федоров. Сам Федоров узнал о мероприятии из СМИ, и за день до как-бы-слета, решил обратиться к тем, кто и обзванивает начальников местных штабов движения – сотрудникам военкомата области. Алексей связался с начальником отделения по военно-патриотической работе областного военкомата Владиславом Тремасовым, который сказал ему, что Федоров не приглашен на мероприятие: «Я хотел с вами работать, вы хороший организатор, но за то, что вы не поздоровались со мной при всех, я вас не прощаю», – сказал Тремасов Алексею Федорову, что как бы является обоснованием того, по какой причине Федоров не приглашен на конференцию штаба.
За закрытыми дверями
Учитывая, что организаторами слета является непонятно кто, хотя по Уставу «Юнармии» только участники движения или руководящие органы могут организовывать такие мероприятия, мы решили обратиться в пресс-службу ЦВО (ну раз как-бы-слет проходит в военкомате – куда еще обращаться?). В пресс-службе сказали, что это мероприятие военные не проводят, а значит, обращаться нужно в региональный штаб «Юнармии» – это мы и сделали. С официальным документом о том, что корреспондент «Вечерних ведомостей» может присутствовать на мероприятиях детского движения, с подписью и.о. начальника регионального штаба Алексеем Федоровым и печатью организации, мы приехали на мероприятие, выдаваемое за слет «Юнармии». Одновременно на слет прибыл сам Алексей Федоров. Однако попасть на мероприятие нам не удалось: дежурный военкомата Свердловской области обосновал это проводимыми учениями «Восток-2018». По какой тогда причине на конференции «Юнармии» присутствуют другие гражданские – непонятно.
Обратившись к дежурному военкомата с просьбой предоставить документ, согласно которому сейчас действительно проходят учения и представителя СМИ действительно могут не пустить в здание военкома, тот ничего не показал, но сказал, что у него есть «высшее командование». А информирование сотрудника военкомата о наличии официального документа за подписью и.о. начальника регионального отделения штаба «Юнармии», напоминание о законе «О СМИ» ни на что не повлияли.
Зная, что «зазывалой» начальников местных штабов «Юнармии» на данное мероприятие стал департамент молодежной политики Свердловской области, обращаемся к директору Ольге Глацких (вспомнить историю о том, как она заявила, что на предстоящем слете новым начальником регионального штаба «Юнармии» нужно выбрать именно Дмитрия Ермакова, можно здесь здесь. Госпожа Глацких в телефонном разговоре заявила, что организацией данного мероприятия не занималась, дескать, его организатором является региональный штаб «Юнармии» – и сбросила, далее перестав отвечать на звонки и смс. Однако когда мы встретили ее, выходящей из здания военного комиссариата Свердловской области (на конференции «Юнармии» она, судя по программе, рассказывала о «состоянии дел в региональном отделении»), ответа на вопрос, как конференция может быть организована региональным штабом, если на мероприятие не пустили и.о. начальника регионального штаба «Юнармии», мы не получили. «У меня нет времени», – сказала Глацких, села в машину и резко закрыла дверь перед носом у журналиста.
Выборы, выборы… кандидаты – не снимались?
И сколько бы не говорили о том, что вмешательство и департамента молодежной политики, и военного комиссариата, да и вообще кого-либо из государственных органов в деятельность общественного движения незаконны (!), на состоявшемся мероприятии все равно произошли выборы начальника регионального штаба «Юнармии». Им, что неудивительно, стал протеже Глацких Дмитрий Ермаков.
Об итогах мероприятия нам рассказал Александр Суслов, который на слете представлял Талицкий городской округ. По его словам, на мероприятии было объявлено, что все кандидаты на должность начальника регионального штаба «Юнармии» снялись, остался только Дмитрий Ермаков, который до этого дня являлся начальником екатеринбургского штаба «Юнармии».
Один из обозначенных кандидатов на должность начштаба Станислав Николаев, заявил, что не снимал свою кандидатуру. «В Екатеринбург я вернулся только вчера, 12 сентября, а сегодня узнал о том, что вчера в городе состоялся какой-то слет «Юнармии»: по информации СМИ, на мероприятии присутствовала всего одна кандидатура на должность начальника регионального штаба «Юнармии» – и ее приняли; еще один кандидат, фамилия которого не указана, якобы сделал самоотвод, а второй кандидат, фамилия которого также не указана, якобы никаких документов не предоставил. Но меня о проведении данного мероприятия вообще никто не информировал, свою кандидатуру я не снимал, я знаю о том, что наш слет «Юнармии» должен состояться в конце октября, – поделился с нами Станислав Николаев, вице-президент федерации рукопашного боя Свердловской области, президент федерации рукопашного боя города Екатеринбурга. – Необходимо узнать, насколько проведенный слет был легитимен: кто присутствовал на данном мероприятии, кто имел право голоса, был ли вообще кворум. Но если выяснится, что все прошло легитимно и Ермакова действительно можно назвать начальником регионального штаба «Юнармии» – пусть он занимает эту должность, я не против. Главное, чтобы у него было представление о военно-патриотическом воспитании».
С третьим указанным в программе кандидатом на должность начштаба Кичигиным редакции связаться не удалось.
А сам избранный на мероприятии, организованном чиновниками, и выданном за слет «Юнармии», Дмитрий Ермаков заявил Накануне.RU, что допуском и составлением списка участников и присутствующих на мероприятии занимался военкомат, и подтвердил, что в здание пропустили представителей министерства образования, департамента молодежной политики региона и ветеранских организаций. То есть всех гражданских пустили – ну кроме прессы. И сам же признался, что организацией мероприятия занимались не участники движения, а почему-то – военкомат.
Порталу 66.RU господин Ермаков сообщил, что считает голосование, проведенное на мероприятии, легитимным, потому что на нем, по словам Ермакова, присутствовали представители всех учредителей юнармейского движения – 21 начальник местных отделений «Юнармии», представители Минобразования, департамента молодежной политики, организации ветеранов боевых действий и военной службы. При чем здесь представители разных министерств – мы не поняли – возможно, господин Ермаков тоже не знает о существовании законов о НКО и общественных объединениях, и считает, что НКО должны подчиняться чиновникам.
Информационному агентству URA.RU Дмитрий Ермаков сообщил, что при назначении Федорова на место и. о. тот не являлся членом штаба, а сам Ермаков прошел всю необходимую процедуру согласования своей кандидатуры с главным штабом в Москве (однако как Ермаков попал на это мероприятие – тоже вопрос – Прим.ред.). «Стоит добавить, что Федоров даже в армии не служил, а взялся руководить патриотическим движением», – приводит слова Ермакова URA.RU. Однако отметим, что «взялся руководить» – громко сказано: на должность и.о. свердловской «Юнармии» Федорова назначил начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» по Свердловской области Андрей Терлеев (в связи с увольнением по собственному желанию), а кандидатура Алексея Федорова не была выдвинута на выборы нового начальника регионального штаба «Юнармии».
Собственно, господин Терлеев до сих пор значится в ЕГРЮЛ. Кстати, самого Терлеева на это событие, именуемое его организаторами – чиновниками ДМП и военкомата – слетом «Юнармии», господина Терлеева тоже не позвали. А по информации нашего источника, который присутствовал на как-бы-слете «Юнармии», в выборах нового начальника регионального штаба участвовали военные комиссары всей области и заместители глав муниципальных образований, которые курируют молодежную политику.
О сомнительном мероприятии не знали и люди, поддерживающие «Юнармию» в Свердловской области и являющиеся учредителями регионального отделения. Так, в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» один из учредителей свердловской «Юнармии», член регионального штаба, член Общественной палаты региона Евгений Тетерин сказал, что на мероприятие, выдаваемое за слет, которое состоялось 12 сентября, его никто не приглашал. Более того, по его словам, слет «Юнармии» запланирован на 30 октября.
«Полнейший беспредел»
«Это полнейший беспредел. Непонятно, как вдруг выбрали нового начальника регионального штаба «Юнармии», когда на мероприятии не было организовано по уставу. Более того, говорят, что на мероприятии присутствовал 21 начальник местных штабов «Юнармии», но я лично знаю тех, кто на мероприятии отсутствовал – и там никак не могло оказаться такое количество начальников, – поделился с нашим изданием и.о. начальника регионального штаба «Юнармии» Алексей Федоров. – Также меня очень удивляет закрытость данного мероприятия: по какой причине не был пропущен сотрудник СМИ? Этот поступок невольно наводит на мысли, что избрание начальника регионального штаба просто хотели скрыть от общественности».
Недовольными выборами Ермакова стали и некоторые начальники местных штабов. Начштаба Кушвинского отделения «Юнармии» Дмитрий Малышевский тоже считает произошедшее беспределом: «Я специально перечитал устав «Юнармии» и убедился, что содеянное сегодня является полнейшим его нарушением. Ранее нас всех официально известили, что слет «Юнармии» будет в конце октября, все начальники местных штабов в курсе. А вдруг 11 сентября, то есть всего за день до мероприятия, мне позвонили из департамента молодежной политики Свердловской области и пригласили поучаствовать в этом мероприятии, при этом она (сотрудница ДМП – Прим. ред.) даже не смогла объяснить, что именно за мероприятие будет проведено. А господина Ермакова, которого по какой-то причине избрали новым начальником регионального штаба, я даже в глаза ни разу не видел». Сам Малышевский на этом как-бы-слете не мог присутствовать чисто физически, так как находился на заранее запланированном слете со школьниками.
С мнением Малышевского согласен и начштаба местного отделения «Юнармии» города Каменск-Уральского Дамир Нургалиев: «Об этом так называемом слете мне стало известно только 11 сентября: утром позвонила девушка из департамента молодежной политики Свердловской области, которая о мероприятии вообще ничего не рассказала, а вечером мне позвонил наш военком. Я просто не смог посетить это мероприятие, так как работаю учителем в школе, и невозможно просто так взять и снять уроки. А 12-го сентября я узнаю, что явка составила 21 человек – получается, каким-то образом я там присутствовал и даже проголосовал! Избранного Ермакова я не видел ни на одном собрании начальников местных штабов «Юнармии», а его деятельность в рамках «Юнармии» в Екатеринбурге наблюдается только в одной школе в городе – СОШ №16».
Однако, как нам сообщили в дирекции по связям с общественностью Главного штаба ВВПОД «Юнармии», 20 июля 2018 года на заседании Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» была согласована кандидатура Дмитрия Ермакова для последующего избрания в регион, а 12 сентября на региональном юнармейском слете кандидатуру Ермакова единогласно поддержали. При этом непонятно, считают ли в Главном штабе «Юнармии» данное мероприятие легитимным, так как ответа на запрос от нашей редакции мы так и не получили.
Все равны – но кто-то равнее?
Впрочем, редакция «Вечерних ведомостей» все-таки слышала о деятельности Ермакова в Екатеринбурге, о проводимых мероприятиях, но возникают вопросы – почему нельзя выбрать начштаба легитимно и без скандалов? Может быть, потому что совсем скоро департамент молодежной политики начнет распределять гранты этого года и госпожа Глацких надеется выделить деньги «своим» людям? Почему чиновники организовывают слет и приглашают на него, рекомендует свои кандидатуры на должности общественных движений, хотя это полностью противоречит законам РФ об НКО и общественных объединениях? И кто за это будет нести ответственность? И зачем вообще тогда нужны общественные объединения, если чиновники могут сами взять и назначить кого-угодно их руководителями. Неужели все то, что говорит президент России Владимир Путин о гражданском обществе – это только мнение самого президента, а чиновники могут творить что хотят, как хотят и когда хотят?
После публикации материала о вмешательстве директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких в деятельность «Юнармии» мы направили ряд запросов в государственные органы власти.
В Министерстве обороны Российской Федерации нам ответили, что вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений не допускается. Кроме этого, в Минобороны отметили, что на военкоматы возложены задачи сбора, обобщения и представления в соответствующие органы военного управления перечня организаций и объединений, которые осуществляют военно-патриотическое воспитание граждан для заблаговременного планирования совместных мероприятий, проводимых на базе воинских частей и организаций Минобороны России. То есть ни о каких организациях слетов, конференций, общий собраний НКО не может быть и речи – это просто не входит в полномочия военкомов.
В департаменте информационной политики Свердловской области нам заявили, что некоммерческие организации остаются независимыми от государства. Однако игнорирование директором департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгой Глацких законов РФ не прокомментировали, уточнив при этом, что в круг полномочий директора ДМП входит взаимодействие с НКО, то есть, вмешательство в деятельность – не входит.
Получается, что и Минобороны, и ДИП подтвердили, что член правительства Свердловской области Ольга Глацких не имеет права вмешиваться в деятельность НКО, давать поручения и назначать руководителей общественных объединений. Будет ли Ольга Глацких нести ответственность за нарушение законодательства РФ – вопрос, который мы задали компетентным органам. А как будут развиваться события внутри самой «Юнармии» – мы увидим уже в самое ближайшее время – ведь в скором времени «Юнармии» предстоит регистрировать изменения и вносить нового начштаба в ЕГРЮЛ, а Минюст и Налоговая – это вам не департаменты-молодежной-политики – эти структуры законы соблюдают.
Редакция «Вечерних ведомостей» будет внимательно следить за развитием событий, и направит дополнительные запросы в государственные органы.
Марк Лисин, Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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