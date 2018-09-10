Закат империи Тунгусова



По данным на 2017 год, Владимир Георгиевич являлся самым состоятельным политиком в свердловском правительстве. Фото из архива редакции



Владимир Тунгусов — мастер политических интриг. Фото: Владимир Жабриков



Депутат городской думы Екатеринбурга Владимир Крицкий — один из ближайших поверенных Владимира Тунгусова с 2004 года. Фото: Владимир Жабриков

Владимир Георгиевич Тунгусов начинал свою трудовую деятельность на заводе НПО автоматики, куда пришел работать в 1982 году инженером-инструктором после окончания радиофака УПИ. В 1988 году он меняет сферу деятельности и уходит на должность начальника отдела капитального строительства Молодежного жилищного кооператива № 4 (МЖК-4). После развала Советского Союза Тунгусов организует собственный бизнес — в 1994 году вместе со своим партнером Сергеем Клименко, с которым вместе работал в НПО автоматики, он создает компанию «Наш дом» (ликвидирована в 2015 году в связи с банкротством, долг перед кредиторами составил 241,8 млн руб.). В 1997 году Тунгусов приходит в мэрию Екатеринбурга на пост заместителя главы по вопросам городского хозяйства и благоустройства. Без какого-либо опыта муниципального управления.В 1999 году Владимира Георгиевича назначают заместителем главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики, в 2000-м — по вопросам организации управления и связям с общественностью. В 2004 году Тунгусов садится в кресло руководителя аппарата администрации Екатеринбурга в ранге замглавы, получая контроль над всем документооборотом мэрии, включая кадровую и финансово-организационную работу. Не забывает Тунгусов и о своем деловом партнере, председателе совета директоров строительной фирмы «Наш дом» Сергее Клименко — в 2001 году того назначают заместителем мэра по экономике вместо ушедшего в правительство Свердловской области Юрия Осинцева.Муниципальная служба не помешала Владимиру Тунгусову и Сергею Клименко параллельно заниматься бизнесом, в первую очередь строительным. В настоящее время из «живых» компаний остались ООО «РСГ» и ООО «ЖСК-Перспектива» (ЗАО «Наш Город» выступало их учредителем). Любопытно, что после ликвидации ЗАО «Наш Город» ООО «ЖСК-Перспектива» перешло другой крупной строительной фирме — ООО «Астраинвестстрой», которая относится к холдингу «АСТРА». За последние годы (вероятно, не обошлось без содействия Тунгусова) им были построены жилые комплексы «Гольфстрим» на автовокзале и «Перемена» на Широкой Речке, ЖК «Спутник» в Кольцово, ЖК «Семицвет» на Старой Сортировке, ЖК «Комета» на Новой Сортировке и другие объекты.Кроме этого, продолжают осуществлять деятельность учрежденные ЗАО «Наш Город» компании ООО «РенаСтройКом» и ООО «Галактика», последняя фирма выступала застройщиком одноименного коттеджного поселка на Чусовском тракте.Несмотря на активную позицию прокуратуры в 2013 году и вопреки законодательству о противодействии коррупции, Владимир Тунгусов сохранил за собой долю в 25 % в ООО «А-Финанс» и ООО «АК Репина 103», которые принадлежат его семье. Кроме этого, Тунгусов продолжает числиться учредителем ЗАО «НД-Инвест» (как и Сергей Клименко), которое владеет долями в АО «Реагенты Водоканала». Предприятие специализируется на выпуске коагулянтов БОПАК. В числе основных партнеров и потребителей продукции — ЕМУП «Водоканал».Значительная часть семейного бизнеса Тунгусовых записана на брата жены Владимира Георгиевича — Сергея Лекомцева, бывшего топ-менеджера ЗАО «Наш Дом», зарегистрированного в том самом поселке Галактика по соседству с городской политической и бизнес-элитой. Здесь, например, живут директор «Русграда» Михаил Абсалямов (о нем позже), «Уралгражданпроекта» Александр Чугункин, «Гранд-строя» Олег Ярулин. Средняя цена на дома в поселке составляет 20–30 миллионов рублей.Сергей Лекомцев является соучредителем (90 % долей) и возглавляет созданную Сергеем Клименко компанию «НКС-Девелопмент», которая сейчас занимается освоением территории бывшего Чкаловского рынка (там планируется строительство нескольких торгово-выставочных павильонов) и строит дом возле Дворца молодежи. Также «НКС-Девелопмент» проявляет интерес к земельным участкам в Цыганском поселке на ВИЗе и продолжает строительство жилого комплекса «Тринити» в самом центре Екатеринбурга на Хохрякова, 63, и ЖК «Лига Чемпионов» на Шаумяна. Жилой комплекс «Любовь» на улице Ухтомской — еще одно творение компании «НКС-Девелопмент». Она же ранее выступала в качестве управляющей компании ООО «Домстрой 10» (застройщик ЖК «Сахаров»), которое в 2017 году перешло под контроль близкой к Тунгусову структуре АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» девелоперов Ананьевых. Недавно ООО «Домстрой 10» получило госзаказы на 179 квартир для сирот общей стоимостью 346 миллионов рублей. Заказчиком выступает Фонд жилищного строительства Свердловской области.Также Сергей Лекомцев является соучредителем (24,9 %), как и братья Сергей и Алексей Клименко, компании ООО «НКС-Холдинг». С 2010 по 2014 год он выступал президентом некоммерческого партнерства СРО «Ассоциация строителей Урала», которую позже возглавил Вячеслав Трапезников — ныне глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга. На прошедших выборах в гордуму Екатеринбурга «Ассоциация строителей Урала» финансировала бывшего вице-мэра по строительству Владимира Крицкого.Старшая дочь Владимира Тунгусова, Ольга Абсалямова, в свое время удачно вышла замуж за Павла Абсалямова — сына свердловского строителя, бывшего владельца компании СК «Русград» Михаила (Мирдагаяна) Абсалямова — застройщика выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». По некоторым данным, Ольга числится владельцем престижных автомобилей Porshe Cayenne S и Porshe Cayenne GTS. Её супругу, по данным источников, принадлежит двухэтажный коттедж площадью 609 «квадратов» по улице Озерной в поселке Карасьеозерский. В его собственности — раритетный Porshe 911 S Coupe 1969 года выпуска и мотоцикл Harley-Davidson.Павел Абсалямов выступает учредителем ряда компаний, в том числе ООО «Горсеть» — «детища» бывшего главы АО «Корпорация развития» Александра Белецкого. Предприятие с уставным капиталом 100 млн руб. занимается строительством и обслуживанием сети магистралей кабельной канализации для операторов связи в рамках программы «Альтернативная магистральная сеть кабельной канализации».С целью побуждения телекоммуникационных компаний к заключению договоров с ООО «Горсеть» мэрия в 2012–2013 годах в рамках проекта «Чистое небо» организовала демонтаж воздушных оптоволоконных линий независимых провайдеров. Такие действия спровоцировали резонансный конфликт, в котором оппонентов мэрии, объединившихся в «Уральскую ассоциацию операторов связи», поддержали УФАС и Минсвязи РФ. Зятю Тунгусова принадлежит 25 % долей в ООО «Горсеть», 5 % принадлежит ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал», 70 % — медиаменежеру Сергею Таушканову (совладелец рупора мэрии газеты «Вечерний Екатеринбург» и ООО «Екатеринбург-ТВ»).Михаил Абсалямов в настоящее время возглавляет ООО «Строительная компания «Прогресс», а его бывшая компания СК «Рус­град» этим летом принимала участие в сносе здания бывшей общественной бани на улице Куйбышева в Екатеринбурге. На этом месте началось возведение частного банного комплекса «Сандуны». Ранее «Русград» участвовала в строительстве аэропорта Кольцово, выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», некоторых предприятий в «Титановой долине». В 2017 году объем госконтрактов на исполнении (по данным базы «Картотека. Коммерсант») оценивался в 4,7 млрд руб. В сентябре 2013 года на объектах главного застройщика выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» прошли обыски, а пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).Младшая дочь Владимира Тунгусова Мария Карпенко, по имеющимся сведениям, является владельцем внедорожника Lexus GX 460. Ее супругу Александру Карпенко, директору ООО «ЭнергоСК», принадлежит трехэтажный коттедж в поселке Карасьеозерский на улице Гологорской площадью 777 квадратных метров, квартира на берегу Исети по улице Юмашева и квартира напротив парка Зеленая Роща по улице Народной Воли. ООО «ЭнергоСК» является крупным подрядчиком ОАО «МРСК Урала» и АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (заключены контракты на сотни миллионов рублей). Что характерно, до трудоустройства в «ЭнергоСК» он занимал должности заместителя главного инженера и замдиректора по стратегическому развитию ОАО «ЕЭСК».Отдельного упоминания заслуживают и выходцы из ЗАО «Наш дом», у которых в этой жизни сложилось все более чем удачно. Так, вышеупомянутый Сергей Клименко в настоящее время является совладельцем или руководителем более десятка коммерческих структур. В их числе — созданное управляющей компанией «Рэд» ООО «Инкос» (вторым учредителем компании является сын члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого Станислав Чернецкий), ООО «Капитал-Инвест», ООО «НКС-Холдинг», ООО «БЦ Президент», ООО «Торговый комплекс «Палладиум» и другие.Другой бывший топ-менеджер ЗАО «Наш Дом», Владимир Редько, в 2011 году пришел на смену поддерживаемому Владимиром Тунгусовым Алексею Кожемяко (один из претендентов на пост главы Администрации Екатеринбурга), возглавив Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», в 2013 году освободив должность другому «тунгусовцу», Владимиру Кагилеву. В дальнейшем, по данным инсайдеров, был назначен в структуры «Группы ЛСР», где на тот момент уже «рулил» бывший замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, член «списка Тунгусова» Владимир Крицкий, переизбравшийся на минувших выборах депутатом городской думы.Из МУП «УКС Екатеринбурга» «вышли» и двое других приближенных Владимира Георгиевича. Это Сергей Елькин — бывший директор муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство», ныне — генеральный директор МУП «Екатеринбургэнерго», и Виктор Елькин, который также занимал управленческие должности в МУП «Водоканал». После работы в структурах мэрии он перешел в строительный холдинг «НОВА-Групп», часть которого была выкуплена в 2008 году питерской группой ЛСР и интегрирована в ее состав.Собственником «НОВА-Групп» являлся авторитетный в криминальной среде, ранее судимый (по слухам) бизнесмен Олег Черепанов (ныне — председатель Совета директоров ЗАО «Форум-групп»), который в 1998 году проверялся на причастность к покушению на губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.Утром 14 января 1998 года на пути следования кортежа главы региона на Россельбане сработало взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Инцидент связывали, предположительно, с резким обострением отношений между губернатором Росселем и командой мэрии, где уже на тот момент работал Владимир Тунгусов, в чье окружение Олег Черепанов был введен в 2000-х годах.В январе 2007 года Олег Черепанов был задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище». По решению Невьянского городского суда он был арестован как находящийся в федеральном розыске.Также, по данным издания, фигура Олега Черепанова отрабатывалась в 2000-х годах оперативниками УБОП ГУВД и Службы экономической безопасности свердловской ФСБ на причастность к заказным убийствам «обналичников» и директора ЗАО «Сибирь» Козлова. Кроме этого, силовиками изучалась вероятность коррупционных взаимоотношений между Олегом Черепановым и руководством мэрии при решении бизнес-вопросов, в частности обеспечения преференций при застройке центра Екатеринбурга элитным жильем.В 2008 году после продажи части холдинга «NOVA-Групп» Олег Черепанов вместе со своим партнером Сергеем Воробьевым основали девелоперский холдинг Forum Group. Компания выступала застройщиком элитного жилого комплекса «Тихвин», «Галереи Luxury» по ул. Сакко и Ванцетти (элитные бутики облюбовали «сильные мира сего» — здесь можно приобрести одежду люксовых марок одежды Cartier, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel и т. д.), торговой галереи на улице Радищева (здесь же расположен популярный у истеблишмента ночной клуб «Синий Жук»). Также в числе объектов Forum Group — бизнес-центр «Венский дом», ТРЦ «Радуга парк», апартаменты «Огни Екатеринбурга» (совместно с «Атомстройкомплексом»). В настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству ЖК «Форум-Сити» на месте бывшего Центрального рынка и микрорайона Солнечный.Активы Forum Group достигают более 628 миллионов евро (данные на 2016 год), в собственности холдинга и управлении находится порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости и 433 гектаров земельных участков.Связь Олега Черепанова и Владимира Тунгусова улавливается не только в сфере взаимоотношений как застройщика и чиновника. В 2000-х годах Олег Черепанов и сват Тунгусова Михаил Абсалямов были равнодолевыми учредителями ООО «Возрождение Екатеринбурга» (застройщик — ТЦ «Галерея Luxury» и др.). Преемник этой компании, в свою очередь, выступил учредителем ООО «Форум Сити» — застройщика одноименного торгово-жилого комплекса.Учитывая, что строительный и девелоперский бизнес для семьи Тунгусова и дружественных ему компаний является основным, можно понять истерику администрации Екатеринбурга в 2015–2016 годах, когда правительство области отняло у мэрии градостроительные полномочия и контроль в сфере управления неразграниченными землями. И хотя заявлялось, что война между «городом» и «областью» лежит в политической плоскости, все понимали, что в конфликте замешана экономика и миллиарды долларов, которые могут потерять приближенные к Тунгусову застройщики. После его перехода в администрацию губернатора и официального примирения сторон полномочия Екатеринбургу частично вернули, и условные Черепановы — Крицкие — Ананьевы успокоились.Под значительным влиянием Владимира Тунгусова находится и ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк». Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города принадлежит 29,9 % финансовой организации, сыну экс-мэра Аркадия Чернецкого Станиславу Чернецкому — 29,13 %. Банк выдает кредиты и банковские гарантии муниципальным учреждениям, там же оформлены зарплатные карты сотрудников образовательных и культурных учреждений города. Осведомленные источники рассматривали банк как финансовый центр группировки, используемый для перераспределения, легализации и вывода теневых доходов. Однако соответствующие разработки правоохранительных органов не принесли результата.К финансовому сегменту может быть отнесено ООО «Единый расчетный центр» — компания-монополист в системе коммунальных и иных платежей на территории Екатеринбурга. С 2009 года его единственным участником выступает ЗАО «Биллинговые системы и технологии» («БСТ») с нераскрытым составом акционеров. Преемником «БСТ» числится ликвидированное ЗАО «Екб-Инвест», директор которого Александр Борычев является соучредителем вышеупомянутого «тунгусовского» ООО «НКС-Холдинг». С того же времени ООО «ЕРЦ» и ДУМИ имеют по 35 % ОАО «И-Сеть» (проект «Е-Карта», внедренный мэрией в общественном транспорте). Указанные факты позволяют предположить, что ООО «ЕРЦ» может находиться под влиянием альянса Владимира Тунгусова.Политический мастодонт Урала фактически сформировал вокруг себя группу лиц, которая имеет свои интересы в строительном, девелоперском, энергетическом и финансовом секторе Екатеринбурга. Общий оборот дружественных Тунгусову компаний может оцениваться в несколько десятков миллиардов рублей. Собственно, и сам Владимир Георгиевич не считает себя бедным человеком. Как следует из данных о доходах чиновника в 2017 году, он получил около 37,9 млн рублей — на 14 млн рублей больше, чем в 2016 году. Тунгусов владеет двумя автомобилями Lexus LS 600h, приобретенными в 2014–2015 годах, один из которых оценивался тогда более чем в семь миллионов рублей.Каким образом Владимиру Тунгусову удается отстаивать личные бизнес-интересы и связанных с ним лиц? По одной из версий, ключевую роль в обеспечении его силового прикрытия и нейтрализации уголовно-правовых рисков играют ангажированные представители бывшего начальствующего состава УФСБ России по Свердловской области и ряда действующих сотрудников спецслужб. Система партнерства, вероятно, сформировалась в период руководства региональным УФСБ Бориса Козиненко (руководил Управлением в 2000–2012 гг.), но официального подтверждения данным сведениям нам найти, разумеется, не удалось. По имеющимся сведениям, в 2006 году в единоличную собственность Бориса Козиненко была оформлена элитная квартира площадью порядка 150 «квадратов» по ул. Сакко и Ванцетти, 105/2, которая принадлежала жене Олега Черепанова. Её стоимость оценивается в 19 млн руб.Основными конфидентами окружения Тунгусова, опять же по не подтвержденным официально данным, в УФСБ были начальник Службы экономической безопасности полковник Сергей Рахманов — ныне заместитель гендиректора Екатеринбургского МУП «Водоканал» (по его собственному признанию, знаком с Тунгусовым с 1995 года) — и его заместитель полковник Олег Воронов. Также задействовался начальник отделения СЭБ Николай Антонов, который в 2009 году после службы в ФСБ избрался депутатом городской думы Екатеринбурга.В рамках должностных полномочий ими организовывался сбор информации, компрометирующей оппонентов и конкурентов окружения Владимира Тунгусова (с применением специальных технических средств), который закончился уголовным преследованием оппозиционера, депутата ЕГД Максима Петлина. Парламентарий, препятствовавший вырубке зеленых насаждений и застройке санитарно-защитной зоны Широкореченского кладбища при возведении компанией «Форум-Групп» Олега Черепанова ТРЦ «Радуга парк», был задержан в феврале 2011 года под непосредственным началом Рахманова и Воронова. Ему инкриминировано вымогательство 3 млн руб. у топ-менеджмента ЗАО «Форум-Групп» за прекращение протестной активности. В результате Максим Петлин был приговорен к 3 годам лишения свободы. Сам Максим Петлин был уверен, что его уголовное дело носит политический характер и организовано ФСБ по заказу городской администрации. Одно из основных доказательств этого — постановление от 13 ноября 2010 года о прослушке телефонных переговоров, вынесенное судом по ходатайству начальника УФСБ по Свердловской области Козиненко.Наряду с этим неустановленными сотрудниками ФСБ осуществлялось вмешательство в оперативно-розыскные, контрольно-надзорные и следственные мероприятия, затрагивающие интересы мэрии и партнеров, с последующим прекращением проверок, развалом оперативных и уголовных дел.В частности, 31 марта 2004 года Главным следственным управлением при ГУВД Свердловской области возбуждено уголовное дело № 371809 по п. «б» ч. З ст. 165 УК РФ по факту незаконного перечисления в 1997 г. на счета коммерческих организаций 23 млрд неденоминированных рублей (порядка $3 млн), подлежавших направлению в муниципальный внебюджетный фонд развития инженерной инфраструктуры г. Екатеринбурга. Фигурантом по делу проходил Владимир Тунгусов. Однако уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В дальнейшем производство неоднократно возобновлялось и вновь прекращалось (в последний раз — в феврале 2011 г.). По мнению инсайдеров, торможение следствия па протяжении 8 лет обусловлено лоббистским противодействием (в т. ч. по линии ФСБ).В 2007 году упомянутый выше Николай Антонов был делегирован в состав межведомственной следственно-оперативной группы по комплексной отработке Олега Черепанова на причастность к тяжким преступлениям (заказным убийствам, теракту), а также его коррупционных связей в мэрии (включая Тунгусова и Крицкого). Целенаправленные утечки информации и скрытый саботаж привели к свертыванию работы СОГ. Впрочем, выяснить, причастен ли был к этому Николай Антонов, не представилось возможным.Аналогичным образом заблокировано расследование в отношении Владимира Тунгусова, который 16 июня 2007 года при управлении автомобилем Mercedes S 500 (г/н А209АА66) в поселке Широкая Речка напротив дома 1а по переулку Транспортному совершил наезд на женщину Надежду Семенову 1957 года рождения. Пострадавшая с места ДТП была госпитализирована с сотрясением мозга, переломом костей таза и ушибом почки. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») прекращено, несмотря на жесткую позицию областных властей и Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО (по чьему требованию облпрокуратура в октябре 2007 года отменяла незаконное постановление об отсутствии состава преступления). Выступавшая с публичными обвинениями в СМИ Надежда Семенова погибла 31 мая 2009 года при сомнительных обстоятельствах. По сообщениям, труп был обнаружен в запертом снаружи и подожженном частном доме.Ничем не закончились и обыски в коттедже Владимира Тунгусова и доме начальника ДУМИ Вадима Дударенко, которые проводились оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского главка при содействии бойцов СОБРа. Специализированная следственно-оперативная группа аккумулировала и отрабатывала оперативную информацию о причастности чиновников муниципалитета к должностным и экономическим преступлениям. Вместе с тем масштабная операция ГУ МВД не повлекла каких-либо правовых последствий для названных фигурантов. Уголовное дело, возбужденное в мае 2013 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам мошенничества в особо крупном размере при приватизации арендуемого городского имущества с использованием коррупционных схем, прекращено.После отставки Сергея Рахманова Службу экономической безопасности УФСБ возглавлял Олег Воронов. Уволившись, предположительно, в 2012 году, он сохранил связи в СЭБ УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области. В числе давних контактов Воронова — начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Чуваков. Обсуждалось, что его кандидатура лоббировалась в полицейском главке влиятельными интересантами из УФСБ.Помимо названных лиц, контактами в УФСБ обладают бизнесмены — депутаты ЕГД из коалиции Владимира Тунгусова: Виктор Тестов (выходец из «Таганского Ряда»), в прошлом сотрудник УКГБ по Свердловской области, майор запаса, и Владимир Смирнов, контролирующий собственник рынка «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат». С 2003 по 2008 год работал в Службе экономической безопасности УФСБ России по Свердловской области (направление работы — борьба с коррупцией).При такой силовой поддержке (пусть и бывших сотрудников ФСБ, но все же сохранивших необходимые контакты с коллегами) Владимиру Тунгусову не о чем беспокоиться. По крайней мере, так было до настоящего времени. 7 сентября губернатор Евгений Куйвашев подписал приказ о сокращении должности первого вице-губернатора, которую занимал Владимир Тунгусов, а поддерживаемый им список кандидатов в депутаты ЕГД, благодаря которому он мог сохранить влияние над мэрией Екатеринбурга, прошел в новый созыв парламента лишь в усеченном составе.Потеря административных рычагов влияния Тунгусовым может отразиться на отношении к нему части бизнесменов, которым нужно, чтобы их инвестиции работали, а при новой команде, которая зайдет в администрацию, на это вряд ли стоит надеяться. У правоохранительных органов же появился шанс показать, что последние годы они не зря собирали оперативные материалы на Тунгусова и его окружение: если руководство регионального Управления ФСБ и ГУ МВД даст отмашку подчиненным на проведение силовых мероприятий, то они последуют. Возможно, уже в ближайшие дни.Учитывая вышеописанное, создается впечатление, что земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, передавались аффилированным с Владимиром Тунгусовым строительным компаниям в частном порядке, не предусмотренном законодательством, учитывая родственные и дружеские связи с владельцами либо директорами указанных в публикации предприятий.Данные обстоятельства, по мнению редакции, требуют организации тщательной проверки по изложенным доводам, в связи с этим редакция просит считать данную публикацию официальным заявлением в Следственный комитет Российской Федерации, Управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, ГУ МВД России по Свердловской области и УФСБ России по Свердловской области.