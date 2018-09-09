Прихоти члена правительства Глацких оплачивают свердловчане

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В нашей редакции имеется запись разговора представителя департамента молодежной политики (ДМП) с одним из начальников штаба Юнармии (разговор, кстати, сделан в рабочее время, за которое, очевидно, сотрудник департамента получает зарплату из бюджетных средств), где представитель ДМП уточняет, будет ли присутствовать начальник штаба на завтрашнем слете. При этом, как отмечает в разговоре начальник местного штаба, региональный штаб не сообщал местным штабам Юнармии ни о каком слете. Тогда представитель ДМП заявляет, что сама о мероприятии ничего не знает, так как её «уполномочили собрать явку». По словам представителя департамента, на данном слете, помимо всего прочего, будет избран начальник штаба регионального отделения Юнармии (ранее мы писали о том, как госпожа Глацких публично заявила, что проголосовать все должны «за того, кого нужно» — а именно за Дмитрия Ермакова).Также у нас имеется еще одна запись разговора, только «вербовщиком» выступает уже Военный комиссариат Свердловской области: с одним из начальников местного штаба Юнармии связывается начальник отделения по военно-патриотической работе областного военкомата Владислав Тремасов, который приглашает в областной военкомат «по поводу Юнармии — их конференции». В общем, как вы наверняка поняли, областной военкомат и Департамент молодежной политики Свердловской области — государственные структуры — не просто вмешиваются, непонятно по какой причине, но и, можно сказать, принуждают всех начальников штабов Юнармии присутствовать на мероприятии общественной (не государственной, а именно общественной) организации.Более того, как нам рассказал источник, непосредственно связанный с Юнармией, в ход идут даже угрозы. По его словам, областной военкомат, через местные администрации, заставляет принудительно посетить данный слет. Причем ранее начальники штабов местных отделений Юнармии договорились о том, что выборы кандидатуры начальника регионального штаба Юнармии будут проведены в октябре, но на деле все получается совсем не так. Более того, зарегистрированы далеко не все кандидатуры на должность начальника регионального штаба, выдвинутые местными отделениями Юнармии. А некоторых начальников местных штабов заставляют присутствовать на мероприятии, угрожая увольнением (эти начштабы работают в государственных или муниципальных учреждениях).Надеясь на то, что Центральный военный округ прямым образом связан с проводимым мероприятием (раз сотрудники военного комиссариата обзванивают начштабов), обращаемся в пресс-службу ЦВО. Первый звонок — в 14:30. Тогда сотрудник пресс-службы ЦВО Сергей Смирнов сообщил нам о том, что не имеет никакой информации о предстоящем слете, и предложил связаться с первоисточником. Повторно мы связались спустя полчаса. Тогда Сергей сообщил, что разузнал о предстоящем мероприятии, а точнее «разобрались по своим каналам». «Действительно, планируется мероприятие, совершенно случайно нашел информацию об этом в интернете», — сказал Смирнов. На вопрос о том, нормально ли, что ЦВО не был в курсе о данном мероприятии, Сергей ответил: «Поймите правильно, Юнармия — достаточно самодостаточная организация, у которой есть органы управления. Почему не в курсе? Наши органы управления по работе с личным составом будут присутствовать на этом мероприятии». А на вопрос о том, почему на слет начальников штабов Юнармии приглашают сотрудники областного военкомата и департамента молодежной политики, Сергей Смирнов ответил, что странного в этом ничего нет, так как одно из направлений деятельности военного комиссариата — работа с допризывной молодежью, поэтому они могут взаимодействовать с общественными организациями, и вполне нормально, что они знают о проводимых мероприятиях. В общем-то, с этим нельзя не согласиться, вот только «взаимодействие» и «организация мероприятия общественного объединения» — абсолютно разные вещи.Мы связались с и. о. начальника регионального штаба Юнармии Алексеем Федоровым, который заявил, что не имеет никакого отношения к предстоящему мероприятию. «Мы очень удивлены тем, что завтра проводится данная конференция. Информация о деятельности директора департамента молодежной политики Ольги Глацких нам была известна только из СМИ. Слет, который планируется провести 12 сентября, организован не региональным штабом Юнармии. Слет участников Юнармии по выборам нового начальника штаба мы запланировали на 30 октября: там будет рассмотрен вопрос о принятии отставки предыдущего начальника штаба Андрея Терлеева, выбор нового начальника штаба, нового ревизора и нового штаба регионального движения. Действия господина Тремасова, который неоднократно в разговорах со мной склонял меня к проведению мероприятия 12 сентября, мы оцениваем как нарушение ФЗ «Об общественных организациях», — рассказал Алексей Федоров.А еще в редакции «Вечерних ведомостей» имеется два официальных письма. Одно из них — за подписью военного комиссара города Камышлов, Камышловского и Пышминского районов Михаила Микушина, адресованное главе МО Камышловский муниципальный район Евгению Баранову. Цитата из письма: «Прошу обеспечить явку на данную конференцию представителей органов государственной власти, ветеранских и общественных организаций, руководителей, занимающихся работой с молодежью. Также прошу организовать явку на конференцию начальника штаба отделения ВВПОД «Юнармия».Еще есть телеграмма от военного комиссара Свердловской области Игоря Лямина, где указано следующее: «…прошу организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу выделения транспорта для участников конференции. Выезд на личном транспорте запрещаю».С вопросом о том, в связи с чем департамент молодежной политики и областной военкомат занимаются конференцией детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», мы обратились в Департамент информационной политики Свердловской области, а именно к заместителю директора ДИПа Юлии Прытковой, однако ответа не получили: необходим официальный запрос. Хотя вопрос о том, может ли чиновник вмешиваться в деятельность общественной организации, мы уже давно задали кому следует. Впрочем, нам становится интересно и то, по какой причине сотрудники ДМП, получающие заработную плату из бюджета региона (читайте — наши с вами деньги), в рабочее время занимаются не своими делами — вряд ли обзвон начштабов Юнармии и призыв присутствовать на сомнительно законном слете прописаны в должностных обязанностях мелких чиновников.